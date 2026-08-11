https://ukraina.ru/20260811/polsha-ne-khochet-chtoby-ee-brosili-v-topku-nosovich-o-strakhakh-vostochnoy-evropy-1082368007.html

"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы

"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы - 11.08.2026 Украина.ру

"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы

Власти Литвы, Латвии и Эстонии системно пресекают попытки разогнать панику на тему "русской угрозы". Изменение политической ситуации не связано с окриком из Вашингтона или БрюсселяОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T05:30

2026-08-11T05:30

2026-08-11T05:30

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Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, эксперт пояснил, что действия фронтированных государств продиктованы угрозой расширения географии боевых действий.По словам политолога, прибалтийские элиты действуют исходя из внутренних побуждений. "Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих фронтированных государств, я имею ввиду не только Прибалтику, но и другие страны Восточной и Центральной Европы, которые либо напрямую граничат с Россией, либо примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", – заявил Носович.Эксперт напомнил, что с начала конфликта украинские ракеты падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские НПЗ и порты, летели через страны Балтики. Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы, подчеркнул он.Носович отметил, что к 2025 году лимитрофы осознали угрозу и свое нежелание воевать на собственной земле. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать. Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку конфликта с Россией, когда Украина закончится", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.

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