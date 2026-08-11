"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы - 11.08.2026 Украина.ру
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"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы
"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы - 11.08.2026 Украина.ру
"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы
Власти Литвы, Латвии и Эстонии системно пресекают попытки разогнать панику на тему "русской угрозы". Изменение политической ситуации не связано с окриком из Вашингтона или БрюсселяОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T05:30
2026-08-11T05:30
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Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, эксперт пояснил, что действия фронтированных государств продиктованы угрозой расширения географии боевых действий.По словам политолога, прибалтийские элиты действуют исходя из внутренних побуждений. "Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих фронтированных государств, я имею ввиду не только Прибалтику, но и другие страны Восточной и Центральной Европы, которые либо напрямую граничат с Россией, либо примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", – заявил Носович.Эксперт напомнил, что с начала конфликта украинские ракеты падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские НПЗ и порты, летели через страны Балтики. Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы, подчеркнул он.Носович отметил, что к 2025 году лимитрофы осознали угрозу и свое нежелание воевать на собственной земле. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать. Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку конфликта с Россией, когда Украина закончится", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, прибалтика, александр носович, дональд трамп, украина.ру, нпз, главные новости, главное, польша, румыния, дроны, бпла, балтика, литва, латвия, восточная европа, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Прибалтика, Александр Носович, Дональд Трамп, Украина.ру, НПЗ, Главные новости, главное, Польша, Румыния, дроны, БПЛА, Балтика, Литва, Латвия, Восточная Европа, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Владимир Зеленский

"Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы

05:30 11.08.2026
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© NATO
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Власти Литвы, Латвии и Эстонии системно пресекают попытки разогнать панику на тему "русской угрозы". Изменение политической ситуации не связано с окриком из Вашингтона или БрюсселяОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, эксперт пояснил, что действия фронтированных государств продиктованы угрозой расширения географии боевых действий.
По словам политолога, прибалтийские элиты действуют исходя из внутренних побуждений. "Это их внутренние интенции и с западным влиянием это не связано. Действия этих фронтированных государств, я имею ввиду не только Прибалтику, но и другие страны Восточной и Центральной Европы, которые либо напрямую граничат с Россией, либо примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт, угрозу расширения его географии на свои территории", – заявил Носович.
Эксперт напомнил, что с начала конфликта украинские ракеты падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские НПЗ и порты, летели через страны Балтики.
Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы, подчеркнул он.
Носович отметил, что к 2025 году лимитрофы осознали угрозу и свое нежелание воевать на собственной земле. "Прибалты не меняют стратегического выбора, но стараются от войны с Россией и от судьбы Украины отползать. Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку конфликта с Россией, когда Украина закончится", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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