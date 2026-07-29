"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году - 29.07.2026 Украина.ру
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"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году
"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году - 29.07.2026 Украина.ру
"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году
Начало августа или 2029 год — новый этап войны или мир? В Вашингтоне прошли две встречи Трампа: с Зеленским и Нетаньяху. Первому нужен мир, второму — война в Иране. Визит Зеленского прошел успешнее: Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить свои "Пэтриот"
2026-07-29T16:35
2026-07-29T16:35
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
грег вайнер
украина.ру
мир без границ
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, 28 июля в Вашингтоне на фоне траурной церемонии по сенатору Линдси Грэму прошли политические переговоры на высшем уровне. Трамп встретился с Зеленским и Нетаньяху.Эксперт считает, что визит Зеленского прошел более успешно, чем визит Нетаньяху. Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить собственные ракеты "Пэтриот" по американской лицензии."То есть, по сути, осталось прожить еще три года", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир зеленский, грег вайнер, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Вашингтон, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Грег Вайнер, Украина.ру, Мир без границ

"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году

16:35 29.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Начало августа или 2029 год — новый этап войны или мир? В Вашингтоне прошли две встречи Трампа: с Зеленским и Нетаньяху. Первому нужен мир, второму — война в Иране. Визит Зеленского прошел успешнее: Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить свои "Пэтриот"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, 28 июля в Вашингтоне на фоне траурной церемонии по сенатору Линдси Грэму прошли политические переговоры на высшем уровне. Трамп встретился с Зеленским и Нетаньяху.
"Я бы назвал всё происходящее "Война и мир Дональда Трампа". У американского лидера сейчас два ключевых вектора, и они противоположны. Зеленскому жизненно необходим мир и прекращение войны. А Нетаньяху, напротив, нужно, чтобы Трамп развязал еще большую войну в Иране", — пояснил Вайнер.
Эксперт считает, что визит Зеленского прошел более успешно, чем визит Нетаньяху. Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить собственные ракеты "Пэтриот" по американской лицензии.
"То есть, по сути, осталось прожить еще три года", — резюмировал Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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