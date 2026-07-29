https://ukraina.ru/20260729/voyna-i-mir-donalda-trampa-vayner-o-vizite-zelenskogo-v-ssha-i-obeschanii-petriotov-k-2029-godu-1081964678.html

"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году

"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году - 29.07.2026 Украина.ру

"Война и мир Дональда Трампа": Вайнер о визите Зеленского в США и обещании "Пэтриотов" к 2029 году

Начало августа или 2029 год — новый этап войны или мир? В Вашингтоне прошли две встречи Трампа: с Зеленским и Нетаньяху. Первому нужен мир, второму — война в Иране. Визит Зеленского прошел успешнее: Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить свои "Пэтриот"

2026-07-29T16:35

2026-07-29T16:35

2026-07-29T16:35

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, 28 июля в Вашингтоне на фоне траурной церемонии по сенатору Линдси Грэму прошли политические переговоры на высшем уровне. Трамп встретился с Зеленским и Нетаньяху.Эксперт считает, что визит Зеленского прошел более успешно, чем визит Нетаньяху. Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить собственные ракеты "Пэтриот" по американской лицензии."То есть, по сути, осталось прожить еще три года", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир зеленский, грег вайнер, украина.ру, мир без границ