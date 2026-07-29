https://ukraina.ru/20260729/greg-vayner-poka-zelenskiy-sulil-trampu-pobedu-ukrainy-nad-rossiey-iran-i-saudity-nachali-bolshuyu-1081958293.html

Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну

Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну - 29.07.2026 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну

Начало августа или 2029 год ознаменуется новым этапом войны России, Европы и Украины? Или все-таки надежда на мир остается?

2026-07-29T13:02

2026-07-29T13:02

2026-07-29T13:02

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Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, готова ли Россия к ударам Украины баллистикой, а также отметил, что эмиссары Трампа скорее всего уже вылетают в Москву на переговоры к Владимиру Путину.28 июля в Вашингтоне на фоне траурной церемонии по сенатору-республиканцу Линдси Грэму* прошли политические переговоры на высшем уровне: Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху. Почтить память американского законодателя, при жизни поддерживавшего их страны, в Штаты прилетели лидеры Украины и Израиля.— Грег, давайте начнем с общей оценки. Как прошел визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты? Какое впечатление осталось от его встреч?— Я бы назвал всё происходящее "Война и мир Дональда Трампа". У американского лидера сейчас два ключевых вектора, и они противоположны. Зеленскому жизненно необходим мир и прекращение войны. А Биньямину Нетаньяху, напротив, нужно, чтобы Трамп развязал еще большую войну в Иране. Именно поэтому в Вашингтоне прошли две встречи с участием указанных персон.Если говорить чисто статистически, технически и протокольно, я считаю, что визит Зеленского прошел более успешно, чем визит Нетаньяху. Трамп пообещал, что к 2029 году Украина будет производить собственные ракеты “Пэтриот” по американской лицензии. То есть, по сути, осталось прожить еще три года.— Подождите, но если мы говорим о производстве ракет Украиной к 2029 году, значит, о скором мире речи не идет?— Сложно сказать. Дело в том, что детали встречи Зеленского и Трампа до сих пор не разглашены. Единственное, о чем открыто сказал Зеленский и с чем согласился Трамп — это, повторюсь, системы “Пэтриот”. Подтверждена лицензия, и к 2029 году производство в Украине должно быть налажено.Также речь шла о конкретном проекте "Закрытое небо". Урегулировать конфликт без Путина невозможно, как ни бегай и ни прыгай. Но есть важный нюанс: я думаю, что эмиссары Трампа прилетят в Москву довольно скоро, в ближайшие неделю-две. Это будет одной из главных тем. Как правило, такие поездки либо предваряются, либо заканчиваются прямыми звонками Трампа Путину.— А кадры из поездки: Зеленский смеется с президентом Финляндии Александром Стуббом, шепчется с Нетаньяху... Хотя писали, что главу киевского режима якобы посадили подальше от Трампа. Если сравнивать с прошлыми визитами, когда Трамп буквально отчитывал украинца, сейчас атмосфера изменилась?— Думаю, да. Уверен, что американские друзья Зеленского, сенаторы смогли убедить Трампа в том, что у ВСУ есть успехи. А Трамп очень любит победителей, отсюда и смена отношения. К тому же Зеленский выступил перед Сенатом до голосования по резолюции. Все сто сенаторов собрались его послушать, а потом дружно проголосовали "за". Это было довольно символично.— Какие сценарии развития конфликта вы видите теперь? Трамп "умывает руки"?— По моему мнению, он занял позицию: "Парень, я дал тебе лицензию на "Пэтриот" будь здоров и счастлив". Выяснилось, что от администрации Байдена осталось еще 400 миллионов долларов, которые Трамп может потратить. Но министр обороны США прямо говорит: "Мы не знаем, на что их тратить". Они не собираются направлять эти деньги на прямые поставки оружия. На самом деле за этим стоит нехватка собственных средств и ресурсов, которые сейчас тратятся на иранскую войну. Поставлять просто нечего.— В Иране ситуация накаляется…— Да, Саудовская Аравия, самая мощная и богатая страна региона, вошла в войну. Принц Мухаммед ибн Салман пытался избежать этого пять месяцев, но не получилось. Саудиты и иранцы уже обменялись прямыми ракетными ударами — это произошло впервые. Я думаю, саудиты могут затащить в этот конфликт еще кого-то из своих союзников. В Иране же вся власть сейчас у КСИР (Корпус стражей исламской революции), а они настроены крайне жестко, компромиссов там не будет.— Вернемся к Украине. Стоит ли ждать усиления ударов по территории России после этих встреч?— Тут надо спрашивать скорее у европейцев, чем у американцев. Основным поставщиком и покупателем оружия для Украины сейчас является Евросоюз. Не знаю, можно ли верить украинским источникам, но они якобы готовят удары баллистикой по России в начале августа. Это опасная история, баллистику крайне сложно остановить.— Мы чуть было не забыли, что вся история в США была затеяна с связи с похоронами Линдси Грэма*. Что вас там зацепило?— Эти похороны напомнили мне сериал "Сопрано" про мафию в Нью-Джерси. Там есть сцена: Тони Сопрано стоит на похоронах, и все приходящие сначала прощаются с усопшим, а потом тут же идут в кабинет к Тони "на поклон". Очень похожая мизансцена.И еще интересный момент — появление там Александра Стубба. Кого он представлял: финнов или Европу? Я думаю, всё-таки Евросоюз, потому что удельного веса одной Финляндии для таких встреч маловато.Более подробно о том, что происходило в Вашингтоне, в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-krasnov-zelenskiy-v-ssha-vtyagivaet-trampa-v-avantyuru-ispolzuya-udary-po-rossii-kak-argument-1081940659.html

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