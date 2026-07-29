https://ukraina.ru/20260729/tak-voyna-ili-mir-zelenskiy-i-tramp-vstretilis-no-glavnye-sobytiya-proiskhodili-v-drugom-meste-1081949220.html

Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США

Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США - 29.07.2026 Украина.ру

Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США

Результаты закрытых переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа проявились незамедлительно

2026-07-29T07:26

2026-07-29T07:26

2026-07-29T07:26

эксклюзив

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

линдси грэм

россия

переговоры

санкции

биньямин нетаньяху

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28 июля в Вашингтоне на фоне траурной церемонии по сенатору-республиканцу Линдси Грэму* прошли важные политические переговоры на высшем уровне. Почтить память американского законодателя, при жизни поддерживавшего их страны, в Штаты прилетели лидеры Украины и Израиля.Президент США Дональд Трамп не счёл нужным ехать в аэропорт к прибытию гостя из Киева. Утром Владимира Зеленского в Америке встретили его собственный пилот, что становится уже традиционным, а также посол Украины в США Ольга Стефанишина, недавно подавшая в отставку."Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек", — сыронизировал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так же незаметно глава киевского режима появился в Белом доме - по словам журналистов пресс-пула администрации, в здание его завели не через парадный вход, а через боковой.Сама встреча началась на час позже запланированного. В глаза сразу бросился внешний вид Зеленского: свой привычный милитари-стиль сменил на классическую рубашку и застёгнутый пиджак. Либо, памятуя, какое раздражение вызвали его брюки-карго и толстовка с вышитым трезубцем на прошлых переговорах в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года как у Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, так и у журналистов, решил не повторять прежних ошибок, либо это связано с тем, что затем сразу предстояло ехать на похороны своего друга Грэма, то есть в траурном прикиде.Во встрече, которая проходила в закрытом для СМИ режиме, с американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, курирующий диалог с Москвой по украинскому вопросу, министр финансов Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн, заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхэм - люди, отвечающие за дипломатию, деньги и вооружённые силы. А вот Вэнса, повздорившего с Зеленским полтора года назад в Овальном кабинете, не было, вместо общения с украинцами он предпочёл выступить у гроба Грэма, зато на прошедшей следом встрече с премьер-министром Израиля вице-президент США присутствовал.В украинскую делегацию вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов*, его заместители Павел Палиса, которому пришлось прервать обучение в Командно-штабном колледже армии США из-за начала СВО, и Сергей Кислица (бывший постпред Украины при ООН), и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига, пока ещё посол Украины в США Стефанишина и её возможный преемник - секретарь СНБО Рустем Умеров, которому Вашингтон однажды уже не выдал агреман, а также лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, парафировавший проект мирного соглашения с РФ на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. В общем, дипломаты, силовики и представитель законодательной власти.Перед началом переговоров стороны поделились своими ожиданиями: Трамп, по словам представителей Белого дома, хотел обсудить мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, поскольку настало время положить конец этой войне, а Зеленский назвал главными целями встречи защиту от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном.Впрочем, по сведениям источников издания Financial Times, задача главы киевского режима заключалась в том, чтобы убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США. Он рассчитывал добиться от американского лидера ужесточения позиции в отношении России, углубления двустороннего сотрудничества в области производства вооружений, ускорения поставок систем ПВО Patriot.Встреча в Белом доме продлилась меньше часа. Источник телеканала Newsmax охарактеризовал её как очень предметную. Обсуждали, по его словам, решения по прекращению войны, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, поездку Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Киев с целью "создания нового импульса для дипломатических усилий".Примерно то же самое сообщил и сам Зеленский: "Мы обсудили лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем Patriot. Также говорили о дипломатии - важно придать новый импульс дипломатическому процессу. Наши команды будут координировать детали дальнейшего взаимодействия".Однако как-то не вяжутся вместе выпуск вооружений и урегулирование конфликта через переговоры. Война и мир в одном флаконе. А ещё накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, рассказала, что Трамп в последние недели выражал оптимистичный настрой в отношении Украины и её лидера, американского президента "впечатлила стойкость" ВСУ во время нанесения ударов по российской территории. При этом собеседники сразу сделали оговорку, мнение Трампа часто меняется.Тем не менее. К тому же, по сведениям российских СМИ, в ближайшие две недели с визитом в Россию могут пожаловать Уиткофф и Кушнер, впрочем, определённости сейчас нет, а украинские власти, по сообщению журналиста немецкой Deutsche Welle** Миши Комодовского, ожидают их в Киев после переговоров Зеленского и Трампа. Ожидание - не есть гарантия, что они приедут, но в этом контексте стоит напомнить, что переговорщики нынешней администрации по украинскому вопросу до сих пор до Киева так и не доехали, в отличие от Москвы, которую посещали неоднократно."Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады", - заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Госдумы РФ кандидат исторических наук Дмитрий Краснов.В общем, обе политсилы, украинская в лице Зеленского, и американская в лице Трампа, выступили со стандартными для них требованиями - украинцам нужны деньги и оружие, а Трампа - за "мир во всем мире".Правда, российско-украинским противостоянием на этот раз дело может не ограничиваться совсем. В последние недели Киев глубоко ввязался в конфликт на Ближнем Востоке, атаковав иранское торговое судно в Каспийском море, Тегеран уже объявил, что оставляет за собой право на ответные действия."Думаю, что украинская разведка на самом деле ошиблась, но потом стало очевидно, что это был иранский корабль. Поскольку у США закончились боеприпасы, и растёт осознание того, что они буквально ничего не могут сделать с Ираном, Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю. Не думаю, что он знал, что бьёт по иранскому судну, но теперь ставит это себе в заслугу. Зеленский в отчаянии и отчаянно пытается выставить всё в выгодном для себя свете", - считает Скотт Риттер.Эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе также думает, что санкционирование Зеленским атаки на судно незадолго до поездки в Белый дом неслучайно - так он хотел завоевать расположение Трампа.Военная операция против исламской республики пошла не по плану, слишком затянувшись по времени, президент США​​​​​​​ желает как можно скорее её завершить, и вот тут-то Зеленский может быть ему очень полезен. На фоне отказа европейских партнёров по НАТО помогать в Ормузском проливе Трампу крайне нужны союзники в ближневосточной кампании. Звучат мнения, что восхищение президента США Украиной обусловлено именно этим. В чём будет заключаться помощь? Например, от дальнейших ударов по иранским кораблям до блокирования Каспийского коридора, транспортного направления "Север—Юг", по которому Тегеран получает помощь.В эту версию полностью вписывается встреча Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме буквально через 5 минут после ухода Зеленского. К тому же Уиткофф и Кушнер, которых так ждут в Киеве, курируют не только украинский вопрос, но и ближневосточный.Взамен США, очевидно, помогут Банковой в противостоянии России. И первый шаг был сделан незамедлительно: на встречу с Зеленским пригласили всех американских сенаторов, ведь они в тот же день должны были провести процедурное голосование (о том, какую версию документа вынести на рассмотрение) по разработанному Грэмом законопроекту об ужесточении антироссийских санкций. Прежде чем оно состоялось, глава киевского режима выступил перед американскими законодателями. Как пишет The Hill, Зеленский настаивал на дополнительной поддержке Украины со стороны США, в частности, по словам сенатора-республиканца Джона Ховена, конкретно просил о поставках дополнительных противоракетных комплексов в краткосрочной перспективе, а также говорил об успехах своей страны в конфликте с Россией.Любопытно, что в преддверии его визита в Вашингтон в American Conservative вышла статья о продвижении российских вооружённых сил на поле боя. Украина продолжает терять территории на фоне продолжающегося продвижения ВС РФ, пишет американское издание, называя перспективы России по установлению контроля над всей территорией Донбасса весьма осуществимыми.Зеленский призвал сенаторов поддержать законопроект о санкциях, утверждая, что любое давление на Россию пойдёт на пользу.Глава киевского режима лично наблюдал за голосованием с первого ряда гостевого балкона Сената. В итоге члены верхней палаты Конгресса согласовали эту инициативу, наделяющую президента США правом вводить пошлину до 500% на весь импорт из РФ в Соединённые Штаты, обложить 100%-ными тарифами 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики.По словам соавтора законопроекта демократа Ричарда Блюменталя, он призван наказать Китай и Индию за то, что они не отказываются от сотрудничества с Россией, чем, по его словам, помогают ей вести боевые действия против Украины.Кроме того, документ предусматривается применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, крупнейших энергетических проектов, в частности "Ямал СПГ", "Арктик СПГ". Есть ещё предложения о санкциях против судов и посредников, связанных с российским "теневым флотом".Однако это лишь первый шаг. Далее Сенат должен провести голосование о принятии законопроекта как такового и отправить его на одобрение в Палату представителей, только вот конгрессмены рассмотрят его лишь в сентябре, когда вернутся с каникул. Так что в ближайший месяц документ не будет иметь практического действия, но выступит неким инструментом давления и успокоения американской и украинской публики, что работа на этом направлении идёт.*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организацийЧитайте также интервью политолога Александра Каргина Трампу сейчас не до России — он берёт Иран измором, что ослабит внимание к Украине

https://ukraina.ru/20260617/prevoskhodstvo-rossii-i-nesposobnost-ssha-pomoch-kievu-razdelyaet-li-vens-pozitsiyu-putina-po-ukraine-1080324414.html

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эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, линдси грэм, россия, переговоры, санкции, биньямин нетаньяху, иран, израиль