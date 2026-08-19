https://ukraina.ru/20260819/likvidatsiya-i-zachistka-vs-rf-zatyagivayut-gorloviny-dvukh-kotlov-pod-volchanskom--ekspert-1082605770.html

Ликвидация и зачистка: ВС РФ затягивают горловины двух котлов под Волчанском — эксперт

Ликвидация и зачистка: ВС РФ затягивают горловины двух котлов под Волчанском — эксперт - 19.08.2026 Украина.ру

Ликвидация и зачистка: ВС РФ затягивают горловины двух котлов под Волчанском — эксперт

Российские войска методично затягивают горловины двух котлов под Волчанском, блокируя подразделения ВСУ. В ловушке могут оказаться больше десятка населенных пунктов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-19T06:00

2026-08-19T06:00

2026-08-19T06:00

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Комментируя ситуацию на севере Харьковской области, Алехин сообщил, что продолжаются упорные бои по ликвидации котла в юго-восточной части Волчанского района. "Продолжаются упорные боестолкновения для ликвидации основательного котла, в котором оказались подразделения украинской армии", — отметил собеседник Украина.ру.По его словам, наши войска ведут бои в Купино, Черном, Ольховатке и Васильевке. "Практически полностью заблокировав его горловину на отрезке Василевка — Сердобино — Купино, штурмовики продвигаются вдоль господствующих высот", — пояснил эксперт.По данным Алехина, в результате маневренных действий по охвату и блокировке районов обороны ВСУ подразделения "северян" стягивают горловину ещё одного котла на линии Устиновка – Водяное. Он отметил, что если фланги сомкнутся, в ловушке окажутся более десяти населенных пунктов, превращённых противником в опорные пункты.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия проводит наступление под Харьковом, затягивая горловины огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.

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