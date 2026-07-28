https://ukraina.ru/20260728/gennadiy-alkhin-vs-rossii-vybivayut-vsyu-logistiku-vsu-ot-kharkova-do-izyuma-1081936484.html

Геннадий Алёхин: ВС России выбивают всю логистику ВСУ от Харькова до Изюма

Геннадий Алёхин: ВС России выбивают всю логистику ВСУ от Харькова до Изюма - 28.07.2026 Украина.ру

Геннадий Алёхин: ВС России выбивают всю логистику ВСУ от Харькова до Изюма

Российские войска наносят удары по тыловым базам ВСУ на Харьковском направлении, уничтожая склады с боеприпасами, пункты управления БПЛА и транспортные развязки. Противник теряет управление войсками и боевую устойчивость. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-28T17:39

2026-07-28T17:39

2026-07-28T17:39

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Рассказывая о тактике на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что огневые средства наземного и воздушного базирования регулярно наносят удары по пунктам управления БПЛА противника, складам с боеприпасами и техникой. Бьют по транспортным развязкам и АЗС."Выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме", — пояснил обозреватель.По данным Алёхина, усилилось продвижение штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам. Бои идут вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющих Белгород и Харьков.Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения теряют боевую устойчивость. "Рушится управление войсками и взаимодействие", — отметил он.Алёхин добавил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, отвечавшие за ПВО Никополя. Их стали использовать в штурмовых группах, что говорит о критической нехватке пехоты у противника. "Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.

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