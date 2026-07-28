https://ukraina.ru/20260728/1081905106.html

Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы

Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы - 28.07.2026 Украина.ру

Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы

Мы не должны воспринимать нынешнюю модель ведения конфликта на Украине как что-то само собой разумеющееся. На самом деле это очень опасный кризис. Все эти годы мы живем под постоянной угрозой ядерной эскалации, которая может начаться в любой момент

2026-07-28T07:00

2026-07-28T07:00

2026-07-28T07:00

интервью

украина

европа

россия

владимир зеленский

александр сырский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

тцк

ракеты

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий КашинЗа последнее время сразу в нескольких аспектах украинского конфликта произошли серьезные изменения.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной.ВСУ на фоне новых проблем на поле боя возглавил новый командующий Михаил Драпатый. При этом сама верхушка киевского режима признается, что "одними дронами войну не выиграть".На политико-дипломатическом фронте Зеленский активно готовится ко встрече с Дональдом Трампом. С этой целью он пытается расширить географию ударов по стратегическим российским тылам, а также отдает приказы атаковать иранские суда в Каспийском море.- Василий Борисович, чего нам ждать дальше, учитывая эти вводные?- В начале 2026 года у противника появился план большого информационно-политического наступления на Россию. Его не Зеленский придумал. Это был совместный план США, Европы и Украины. Противоречия между ними раздувались преднамеренно. Их по сути-то и не было. Более того, все ключевые военно-технические шаги по реализации этого плана взяли на себя США, а не Европа. Это и манипуляции со "Старлинком", и поставки "Хорнетов". Задача была в том, чтобы произвести некий эффект, когда российское общество за пределами прифронтовых территорий почувствует на себе войну, а это якобы приведет к некоему перелому.Определенный эффект действительно был произведен. Только он привел к противоположному результату. Российское население, которое почувствовало это воздействие на себе, отреагировало не призывами к миру, а призывами к более серьезным ударам. Поэтому эскалация с нашей стороны происходит и выглядит довольно разрушительной.Да, по общему количеству ежесуточно запускаемых БПЛА киевских нас несколько опережает. Зато мы применяем больше реактивных дронов, а также баллистических и крылатых ракет. В этом плане наши удары по Украине вышли на новый уровень. Понятно, что вывести страну из войны одними бомбардировками нельзя. Зато мы ограничиваем рост украинского военного производства, значительно повышаем цену содержания киевского режима для Европы, а также усиливаем давление на арсеналы США в части ПВО, которые находятся в критической фазе истощения из-за Украины и конфликта в Персидском заливе.В дальнейшем нас ждет выход на новый уровень этой в войне городов. Для нас очень важно развивать нашу ПВО. В этом плане многое делается. Появились новые типы средств ПВО, включая зенитную артиллерию с искусственным интеллектом и дроны-перехватчики. И когда количество этих средств дойдет до определенного уровня насыщения, эффективность массовых низкоскоростных украинских БПЛА значительно упадет.Главные события все равно будут происходить на фронте. Здесь важно наращивать темпы продвижения и увеличивать масштаб потерь, которые мы наносим противнику.- Успеет ли в этой войне городов противник в массовом порядке попробовать свою баллистику, о чем они регулярно заявляют?- В начале войны Украина применяла весь имеющийся резерв советских ракет "Точка-У". Потом в ход пошли "Атакамсы". Более тяжелые ракеты средней дальности использовались в единичных количествах. Понятно, что противник попытается увеличить масштаб их применения. Понятно, что производственные площадки будут находиться в Европе. Но поскольку само европейское производство такого оружия развертывается практически с нуля, по масштабу они будут от нас отставать.Более того, в западных СМИ снова муссируются слухи, что Россия может обратиться за поддержкой к КНДР, учитывая точность и эффективность северокорейского оружия, которое оно уже показало на Украине. Если это правда, то мы сможем применять еще больше баллистических ракет для ударов по инфраструктурным целям.Киевский режим сам признает, что Украину ждет очень тяжелая зима. Почему это важно? Если вымораживание городов, которое происходило в прошлом году, будет наращиваться, восстановление этой поврежденной инфраструктуры будет стоить нашим европейским "партнерам" колоссальных средств.- А у нас какой предел эскалации? Охота за верхушкой киевского режима, о которой мы говорили в прошлый раз?- Нет, это не предел. Если Украина начнет наращивать удары сильнее, чем мы ожидаем, тут уже могут вступить в дело отдельные положения нашей ядерной доктрины и какие-то варианты воздействия на украинские производственные объекты в Европе.Мы не должны воспринимать нынешнюю модель ведения конфликта на Украине как что-то само собой разумеющееся. На самом деле это очень опасный кризис. Все эти годы мы живем под постоянной угрозой ядерной эскалации, которая может начаться в любой момент.Более того, современные информационные технологии повышают эффективность ядерного оружия по сравнению с тем, каким оно было в годы холодной войны.- Есть ли способ притормозить эту эскалацию? К примеру, сейчас в СМИ обсуждается тема, что из-за обоюдных ударов по портовой инфраструктуре вновь возможен некий аналог зерновой сделки.- Я не исключаю, что именно по вопросу морских сообщений можно добиться определенного компромисса, поскольку Россия и Украина остаются главными экспортерами зерна и продовольствия, которое потребляют в не самых богатых странах Африки и Ближнего Востока.Проблема в том, что Зеленский и США в последнее время слишком много говорили, что "они пошли на эскалацию и вот-вот добьются перелома". И тут имеет место серьезная дезорганизация американской государственной машины. Это лежало в основе всех событий, последовавших за Анкориджем: хаос, непрофессионализм, попытки использовать в ходе переговоров мафиозные приемы.Мы же видим, что сейчас происходит в Персидском Заливе. Устанавливаются какие-то перемирия, они нарушаются, потом вводятся новые, потом стороны снова наносят удары. И даже если сейчас в Черном море удастся достичь некоего компромисса между военной целесообразностью и экономической стабильностью, не факт, что он продержится слишком долго.- По поводу нашего продвижения на фронте. Что вы думаете о Драпатом на должности главкома ВСУ? Он попытается выработать какие-то новые подходы, чтобы затормозить нас? Или будет под другими лозунгами делать то же самое, что делал Сырский?- Сырский балансировал между военной целесообразностью и выполнением политических установок Зеленского, которые основывались на абсурдных предположениях о состоянии российской армии. Это и удержание любой ценой городов, находившихся в полуохвате. Это и проведение бессмысленных наступлений, которые приводили к серьезным потерям. Вопрос в том, готов ли Драпатый слушаться Зеленского так же, как это делал Сырский.Лояльность Сырского во многом определялась тем, что он не был популярным на Украине. Уроженец России, плохо говорит по-украински, получил советское военное образование. Драпатый в этом плане более медийный человек, который принадлежит к другой генеральской партии. И назначили его на должность главкома вопреки позиции Зеленского. Сможет Зеленский удержать контроль над вооруженными силами? Этот вопрос сейчас решается в ходе нынешнего политического кризиса.И тут может возникнуть интересная ситуация.Во-первых, сам Зеленский может быть заинтересован в дискредитации Драпатого. Во-вторых, самому Драпатому предстоит выживать в условиях не самых простых отношений с Зеленским. В-третьих, до сих пор продолжаются выступления с картонками за возвращение Федорова в минобороны. Если это произойдет, контроль Зеленского над армией дополнительно ослабнет. А это уже будет началом раздрая в украинской политической системе, когда эта внутренняя борьба больше не будет сдерживаться.Этот консенсус на Украине держался с 2022 по 2025 год, когда военные и политики были объединены вокруг Зеленского. Просто Зеленский злоупотреблял этим консенсусом. Он использовал его для воровства и расправ со своими личными врагами, но перегнул палку. И теперь эта конструкция идет вразнос.- В прошлый раз мы с вами говорили, что если вдруг произойдет каскадное обрушение украинского фронта, то тут все будет решаться за считанные часы и минуты. Я бы хотел, чтобы вы продолжили эти рассуждения.- Каскадное обрушение фронта непредсказуемо, но оно может произойти на фоне внутриполитического кризиса на Украине. Наши стратегические бомбардировки тоже могут ускорить этот процесс. Да и проблема самовольного оставления частей на Украине тоже никуда не делась.Сам Зеленский говорит, что им надо менять мобилизационную систему, но сделать ничего он с этим не может. Зверствам ТЦК нет замены, потому что нет замены самим ТЦК. Этими методами обеспечивается хоть какой-то приток пополнения на фронт. А если создавать вместо них что-то новое, комплектование просядет еще сильнее.Если на каких-то участках мы будем быстро продавливать вражескую оборону, начнется какая-то лихорадочная деятельность со стороны Европы. Когда нечто похожее происходило в прошлые разы, они начинали хаотическую подготовку ко вводу войск на Украину и рисовали какие-то красные линии. Сейчас им это будет сделать еще сложнее.Во-первых, они убеждали себя все эти полгода, что "Украина одерживает верх, надо еще чуть-чуть потерпеть". Во-вторых, они сами по себе начали истощаться.И если эта позитивная для нас динамика сохранится, мы можем попытаться реализовать на Украине какие-то новые планы, о которых мы еще вчера даже мечтать не могли.

https://ukraina.ru/20260529/1079543004.html

https://ukraina.ru/20260725/dmitriy-suslov-tramp-esche-ne-ponyal-chto-rossiya-perelomila-balans-uscherba-v-voyne-na-istoschenie-s-1081831365.html

https://ukraina.ru/20260727/1081813428.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, россия, владимир зеленский, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, тцк, ракеты, дроны, пво, иран, переговоры, ядерная угроза, эскалация, черное море, энергетика