https://ukraina.ru/20260728/1081922854.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука - 28.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-28T12:28

2026-07-28T12:28

2026-07-28T12:28

эксклюзив

спецоперация

харьковская область

россия

харьков

геннадий алехин

вооруженные силы украины

иностранные наемники

мобилизация

михаил драпатый

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На северо-востоке Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут маневренные действия в районе образовавшегося Великобурлукского выступа. Упорные бои развернулись по обе стороны небольшой реки Плотва, где противник пытается держать оборону в опорных пунктах ряда населенных пунктов вдоль русла рек Плотва и Волчья (среднее течение).После взятия Захаровки наши штурмовики, расширив плацдарм, ведут наступательные действия навстречу подразделениям российской армии, которые накануне освободили селения Артельное и Ивашкино. Поступают сообщения о боестолкновениях в населенном пункте Ивановка, заходе наших разведывательных групп в Васильевку. Судя по ситуации, наши подразделения рассекают оборону противника, вынуждая его отойти из района Варваровки.В районе соседнего Белого Колодезя ситуация для украинских подразделений становится критическая. По сути этот участок находится в окружении. Отсутствует снабжение, ротация не производится. Наши дроноводы и артиллерийские расчеты взяли под огневой контроль любые передвижения по грунтовым и лесным дорогам. Ведутся штурмовые действия на окраине поселка, но говорить об освобождении Белого Колодезя еще преждевременно. Оперативно-тактические успехи наших армейских подразделений на этом участке дают реальную возможность нарастить силы и средства, а также осуществить дальнейшее продвижение и глубокий охват узла обороны ВСУ в Великом Бурлуке с запада вдоль Северского Донца.Также продолжаются активные боевые действия на линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино-Липцы". Бои проходят вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющие Белгород и Харьков. Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме. Усилилось продвижение наших штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населенного пункта по холмистой местности вдоль Травянского водохранилища.Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне, рушится управление войсками и взаимодействие. В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). Их стали использовать в штурмовых группах.Кстати, новый главком ВСУ Драпатый изменил правила добровольной мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию. Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами".Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата, а списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключенных из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260727/1081876762.html

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эксклюзив, спецоперация, харьковская область, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, иностранные наемники, мобилизация, михаил драпатый