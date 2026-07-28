Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука - 28.07.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука - 28.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-28T12:28
2026-07-28T12:28
эксклюзив
спецоперация
харьковская область
россия
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
иностранные наемники
мобилизация
михаил драпатый
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На северо-востоке Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут маневренные действия в районе образовавшегося Великобурлукского выступа. Упорные бои развернулись по обе стороны небольшой реки Плотва, где противник пытается держать оборону в опорных пунктах ряда населенных пунктов вдоль русла рек Плотва и Волчья (среднее течение).После взятия Захаровки наши штурмовики, расширив плацдарм, ведут наступательные действия навстречу подразделениям российской армии, которые накануне освободили селения Артельное и Ивашкино. Поступают сообщения о боестолкновениях в населенном пункте Ивановка, заходе наших разведывательных групп в Васильевку. Судя по ситуации, наши подразделения рассекают оборону противника, вынуждая его отойти из района Варваровки.В районе соседнего Белого Колодезя ситуация для украинских подразделений становится критическая. По сути этот участок находится в окружении. Отсутствует снабжение, ротация не производится. Наши дроноводы и артиллерийские расчеты взяли под огневой контроль любые передвижения по грунтовым и лесным дорогам. Ведутся штурмовые действия на окраине поселка, но говорить об освобождении Белого Колодезя еще преждевременно. Оперативно-тактические успехи наших армейских подразделений на этом участке дают реальную возможность нарастить силы и средства, а также осуществить дальнейшее продвижение и глубокий охват узла обороны ВСУ в Великом Бурлуке с запада вдоль Северского Донца.Также продолжаются активные боевые действия на линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино-Липцы". Бои проходят вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющие Белгород и Харьков. Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме. Усилилось продвижение наших штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населенного пункта по холмистой местности вдоль Травянского водохранилища.Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне, рушится управление войсками и взаимодействие. В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). Их стали использовать в штурмовых группах.Кстати, новый главком ВСУ Драпатый изменил правила добровольной мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию. Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами".Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата, а списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключенных из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260727/1081876762.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, харьковская область, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, иностранные наемники, мобилизация, михаил драпатый
Эксклюзив, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, мобилизация, Михаил Драпатый

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука

12:28 28.07.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На северо-востоке Харьковской области штурмовые подразделения группировки войск "Север" ведут маневренные действия в районе образовавшегося Великобурлукского выступа. Упорные бои развернулись по обе стороны небольшой реки Плотва, где противник пытается держать оборону в опорных пунктах ряда населенных пунктов вдоль русла рек Плотва и Волчья (среднее течение).
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
После взятия Захаровки наши штурмовики, расширив плацдарм, ведут наступательные действия навстречу подразделениям российской армии, которые накануне освободили селения Артельное и Ивашкино. Поступают сообщения о боестолкновениях в населенном пункте Ивановка, заходе наших разведывательных групп в Васильевку. Судя по ситуации, наши подразделения рассекают оборону противника, вынуждая его отойти из района Варваровки.
В районе соседнего Белого Колодезя ситуация для украинских подразделений становится критическая. По сути этот участок находится в окружении. Отсутствует снабжение, ротация не производится. Наши дроноводы и артиллерийские расчеты взяли под огневой контроль любые передвижения по грунтовым и лесным дорогам. Ведутся штурмовые действия на окраине поселка, но говорить об освобождении Белого Колодезя еще преждевременно. Оперативно-тактические успехи наших армейских подразделений на этом участке дают реальную возможность нарастить силы и средства, а также осуществить дальнейшее продвижение и глубокий охват узла обороны ВСУ в Великом Бурлуке с запада вдоль Северского Донца.
Также продолжаются активные боевые действия на линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино-Липцы". Бои проходят вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющие Белгород и Харьков. Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме. Усилилось продвижение наших штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населенного пункта по холмистой местности вдоль Травянского водохранилища.
Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне, рушится управление войсками и взаимодействие. В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). Их стали использовать в штурмовых группах.
Кстати, новый главком ВСУ Драпатый изменил правила добровольной мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на врачебно-медицинскую комиссию. Отныне на улицах вместо ТЦКашников людоловами выступят нацисты из ультраправых организаций. Все отловленные мобилизованные, естественно будут "добровольцами".
Попытка противника остановить наступление наших войск с помощью штурмовых групп, укомплектованных иностранными наёмниками, также не принесла киевскому режиму результата, а списки пропавших без вести колумбийцев, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ, пополнились новыми фамилиями. Привлечение бывших заключенных из пяти колоний в Харьковской области стало обычным явлением.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Вчера, 12:04
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Если ВСУ не удержат Доброполье и Дружковку, Краматорск будет отрезанЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру.
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