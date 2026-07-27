"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы - 27.07.2026 Украина.ру
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"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы
"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы - 27.07.2026 Украина.ру
"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы
Внутри Евросоюза началась "смута" — новые антироссийские санкции бьют по интересам отдельных стран, а взамен Брюссель не может предложить ничего, кроме лозунгов о демократии и безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-27T06:00
2026-07-27T06:00
новости
греция
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украина.ру
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федор лукьянов
португалия
испания
санкции
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На прошедшей неделе Совет Евросоюза официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В обновлённые списки включены 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. Пр этом Греция заявляла, что запрет на транспортировку российского СПГ будет иметь катастрофические последствия для её судоходной отрасли.Отвечая на вопрос о возможных уступках Греции, Лукьянов заметил, что прецеденты уже были — внутри Евросоюза началась борьба за собственные интересы. "Прецеденты уже были, пакетов санкционных много. В самом начале СВО был мощный удар по нам, чтобы нокаутирующим образом Россию повалить навзничь. Не получилось. После этого пошла бесконечная "удавка"", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, дальше все шаги ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. "Дальше все шаги так или иначе ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. И началась внутренняя смута", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что проблема ЕС в том, что взамен нечего предложить. "Проблема сейчас для евромеханизма в том, что они продавливают эти меры через Австрию, Грецию, Италию, но взамен дать нечего — кроме лозунгов о защите демократии и безопасности", — добавил он.Лукьянов резюмировал, что Греция и другие страны не видят угрозы от России. "Греция ведет себя, мягко говоря, не очень в отношении нас, но они не видят угрозы и, полагаю, так будет и дальше. То же касается Португалии, Испании или Италии", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
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новости, греция, россия, украина, украина.ру, ес, федор лукьянов, португалия, испания, санкции, антироссийские санкции, мир без границ, международные отношения, европейский центр геополитического анализа, главные новости, главное, италия, аналитика, аналитики
Новости, Греция, Россия, Украина, Украина.ру, ЕС, Федор Лукьянов, Португалия, Испания, санкции, антироссийские санкции, Мир без границ, международные отношения, Европейский центр геополитического анализа, Главные новости, главное, Италия, Аналитика, аналитики

"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы

06:00 27.07.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Внутри Евросоюза началась "смута" — новые антироссийские санкции бьют по интересам отдельных стран, а взамен Брюссель не может предложить ничего, кроме лозунгов о демократии и безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
На прошедшей неделе Совет Евросоюза официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В обновлённые списки включены 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. Пр этом Греция заявляла, что запрет на транспортировку российского СПГ будет иметь катастрофические последствия для её судоходной отрасли.
Отвечая на вопрос о возможных уступках Греции, Лукьянов заметил, что прецеденты уже были — внутри Евросоюза началась борьба за собственные интересы.
"Прецеденты уже были, пакетов санкционных много. В самом начале СВО был мощный удар по нам, чтобы нокаутирующим образом Россию повалить навзничь. Не получилось. После этого пошла бесконечная "удавка"", — пояснил эксперт.
По словам Лукьянова, дальше все шаги ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. "Дальше все шаги так или иначе ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. И началась внутренняя смута", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что проблема ЕС в том, что взамен нечего предложить. "Проблема сейчас для евромеханизма в том, что они продавливают эти меры через Австрию, Грецию, Италию, но взамен дать нечего — кроме лозунгов о защите демократии и безопасности", — добавил он.
Лукьянов резюмировал, что Греция и другие страны не видят угрозы от России. "Греция ведет себя, мягко говоря, не очень в отношении нас, но они не видят угрозы и, полагаю, так будет и дальше. То же касается Португалии, Испании или Италии", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.
Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
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