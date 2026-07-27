https://ukraina.ru/20260727/v-es-nachalas-vnutrennyaya-smuta-lukyanov-o-tom-kak-sanktsii-byut-po-interesam-evropy-1081867215.html

"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы

"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы - 27.07.2026 Украина.ру

"В ЕС началась внутренняя смута": Лукьянов о том, как санкции бьют по интересам Европы

Внутри Евросоюза началась "смута" — новые антироссийские санкции бьют по интересам отдельных стран, а взамен Брюссель не может предложить ничего, кроме лозунгов о демократии и безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-27T06:00

2026-07-27T06:00

2026-07-27T06:00

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На прошедшей неделе Совет Евросоюза официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В обновлённые списки включены 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. Пр этом Греция заявляла, что запрет на транспортировку российского СПГ будет иметь катастрофические последствия для её судоходной отрасли.Отвечая на вопрос о возможных уступках Греции, Лукьянов заметил, что прецеденты уже были — внутри Евросоюза началась борьба за собственные интересы. "Прецеденты уже были, пакетов санкционных много. В самом начале СВО был мощный удар по нам, чтобы нокаутирующим образом Россию повалить навзничь. Не получилось. После этого пошла бесконечная "удавка"", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, дальше все шаги ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. "Дальше все шаги так или иначе ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. И началась внутренняя смута", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что проблема ЕС в том, что взамен нечего предложить. "Проблема сейчас для евромеханизма в том, что они продавливают эти меры через Австрию, Грецию, Италию, но взамен дать нечего — кроме лозунгов о защите демократии и безопасности", — добавил он.Лукьянов резюмировал, что Греция и другие страны не видят угрозы от России. "Греция ведет себя, мягко говоря, не очень в отношении нас, но они не видят угрозы и, полагаю, так будет и дальше. То же касается Португалии, Испании или Италии", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.

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