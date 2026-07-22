https://ukraina.ru/20260722/kto-stanet-novym-peregovorschikom-s-rossiey-po-ukraine-fedor-lukyanov-o-roli-staroy-gvardii-germanii--1081749839.html

Кто станет новым переговорщиком с Россией по Украине. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии

Кто станет новым переговорщиком с Россией по Украине. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии - 22.07.2026 Украина.ру

Кто станет новым переговорщиком с Россией по Украине. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии

Германия вынуждена искать контакты с Россией, несмотря на поддержку Украины и протесты в Евросоюзе. Но не стоит рассчитывать на кардинальные изменения в отношениях Берлина и Москвы. А вот табу на ядерное оружие все чаще подвергается сомнению. И не только в Европе.

2026-07-22T21:18

2026-07-22T21:18

2026-07-22T21:19

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В Евросоюзе обсуждается 21-й пакет санкций против РФ. Греция заявила, что запрет на транспортировку российского СПГ будет иметь катастрофические последствия для её судоходной отрасли.— Федор Александрович, если сейчас Еврокомиссия пойдет на частную сделку с Грецией (как с Австрией), не будет ли это прецедентом и не приведет ли это к развалу системы санкций Европы?— Прецеденты уже были, пакетов санкционных много. В самом начале СВО был мощный удар по нам, чтобы нокаутирующим образом Россию повалить навзничь. Не получилось. После этого пошла бесконечная "удавка": шаг за шагом вводить меры, ограничивающие возможности российской экономики.Довольно скоро стало понятно, что простые и символические меры — вроде расширения списков до всех граждан России или движения ценового потолка на нефть — кардинально ничего не меняют. Нефтяной рынок живет по-своему, и никто не будет соблюдать ограничения в ущерб себе.Дальше все шаги так или иначе ударяют по интересам либо Европы в целом, либо конкретных стран. И началась внутренняя смута. Одно дело — проявить солидарность с Украиной и заклеймить "русского агрессора" (в их понимании), а другое — заплатить за это упадком собственной отрасли.Но нужно понимать особенность ЕС. Европейская интеграция с 50-х годов построена на бесконечных внутренних согласованиях и торге: кто что себе выгрызет. Есть общая линия, которая менялась на протяжении десятилетий в зависимости от обстоятельств, но она всегда идет в интенсивном бодании со странами-членами. Им за уступки давали что-то взамен — например, через систему трансфертов. Та же Польша фантастически выиграла от членства в ЕС, потому что разумно распорядилась деньгами.Проблема сейчас для евромеханизма в том, что они продавливают эти меры через Австрию, Грецию, Италию, но взамен дать нечего — кроме лозунгов о защите демократии и безопасности. А это не особо работает со странами, которые не ощущают угрозы от России. Греция ведет себя, мягко говоря, не очень в отношении нас, но они не видят угрозы и, полагаю, так будет и дальше. То же касается Португалии, Испании или Италии.— Значит ли это, что у Евросоюза ничего не выйдет с санкциями?— Думаю, не значит. Примут пакет, может быть, с задержкой; сделают исключения или отсрочки на 12–15 месяцев или выведут определенные компании. Для них антироссийский проукраинский курс — главный стержень, который держит ЕС. Его трансформация в нечто милитаризованное — поиск новых "скреп", потому что по-старому евросообщество уже не держится. Они не могут от этого отказаться, им нечем это заменить.Нынешний истеблишмент ЕС предпочитает вообще не думать в сторону разворота, потому что сразу на свет "выползает" много внутриевропейских проблем, не говоря о том, что индифферентное поведение США толкает их к перевооружению. А укрепить свою безопасность можно только против кого-то — и этим кем-то назначена Россия.— Может ли экономический эгоизм отдельных стран ЕС стать рычагом, который вернет отношения России и Европы в русло Realpolitik?— Зависит от стран. Экономический эгоизм Греции или Австрии — нет, не может. Всё решают крупные игроки: Германия, Франция и, возможно, Италия (но уже меньше). Пока там не изменится настрой в отношении России, ничего не сдвинется. В Германии инерционность мышления традиционно высока. Должно произойти что-то серьезное, например, торжество демократии.Я не иронизирую сейчас. Меняются общественные настроения: например, "Альтернатива для Германии" (АдГ) стабильно удерживает первое место в рейтингах с отрывом от ХДС. Во Франции Марин Ле Пен на первом месте. В Великобритании новое правительство — очередная "времянка", но, возможно и такое, что в будущем Найджел Фарадж окажется премьер-министром. Если такие изменения произойдут, тогда экономический эгоизм может сыграть.Германия здесь ключевая — ей этот эгоизм нужнее всего из-за деиндустриализации, которая нанесла мощный удар по идентичности немцев, привыкших быть лучшими в машиностроении, производстве промтоваров, и так далее. Так вот, у АдГ есть четкая установка в этом плане. (И они не то чтобы пророссийская партия, им мы, по большому счету, безразличны.) Они говорят: "Что вы творите?! Нам нужен дешевый российский газ".Поэтому, если произойдет серьёзная смена властной парадигмы, возможно, в ЕС начнутся сдвиги. Сейчас идет волна панических комментариев в европейской прессе, связанная с тем, что Марин Ле Пен разрешили участвовать в выборах. Потому что непонятно, например, как будут складываться отношения Парижа и Брюсселя, если она придёт к власти. Тоже не нужно обольщаться: революционных изменений не будет, кто бы не пришел к власти в той или иной стране ЕС, всё слишком связано внутри Европы. Британия порвала эти связи и до сих пор "чихает" от Брекзита.— Появилась информация, что переговорщиком с Россией может выступить (или даже уже выступил) немец Рональд Пофалла (экс-сопредседатель "Петербургского диалога"). В Германии обсуждают восстановление связей с Кремлем, хотя Макрон и Мерц критикуют такие шаги. Сколько тут личных амбиций Германии и общеевропейского контекста?— Критика со стороны Макрона и Мерца в адрес Антониу Кошты (нового главы Евросовета) была связана скорее с тем, что суверенные государства болезненно воспринимают, когда назначенные чиновники лезут в большую политику без мандата. "Ты кто такой? Ты куда полез?".Что касается Пофаллы, в его бытность сопредседателя "Петербургского диалога", я бывал на этих мероприятиях. И могу сказать, что это стандартный немецкий политик — меркелевской школы. То есть умеренный, но абсолютно в рамках мейнстрима.У него большой опыт, но сложно сказать, является ли он позитивным для нас сейчас. То, что было до 2022 года между Россией и Германией, уже неприменимо. При всех традициях и нашей памяти об уважаемых людях типа Вилли Бранта и Эгона Барра, которые заложили восточную политику, — то была совсем другая эпоха. Она не восстановима.Рональд Пофалла хорош тем, что не вызывает немедленной аллергии, в отличие от тех, кто призывает "расчленить Россию". Он в контактах с российскими представителями где-то на третьих площадках. Но у него узкое поле для маневра, поэтому кардинальных изменений не будет, но на эволюционные, безусловно, рассчитывать можно.Почему Германия? Потому что, да, Берлин рассчитывает на лидерскую роль в Европе. Чем хуже экономика, тем больше хочется политического превосходства. Мерц — самый непопулярный канцлер чуть ли не в истории Германии и не справляется с ворохом существующих проблем.Поэтому есть люди, в том числе и в ХДС, которые понимают, что необходимо иметь какие-то каналы связи с РФ. Но при нынешней конфигурации я не вижу перспектив. Шрёдер сейчас "непроходной" — его слишком сильно дискредитировали в Германии. Думаю, нужно подождать осени, выборов в восточных землях, где АдГ может победить. Немецкому истеблишменту предстоит выбор: допустить их к власти или пытаться запретить партию, что крайне опасно.— Если говорить об истории, Россия и германские государства веками сотрудничали, в том числе культурно, и династически. Этот фактор сегодня на что-то влияет?— Боюсь, что он мало на что влияет... Немцы после 1945 года были намеренно отсечены от своей истории. Им сказали: "Ваша история привела к Гитлеру, сидите тихо".Сейчас эта "насильственная прививка" уходит. В Германии идет внутренняя борьба: одни хотят возвращения к традиционному немецкому порядку и эффективности, другие (символом которых была Анналена Бербок) желают видеть Германию флагманом прогрессивной повестки — ЛГБТ*, "зеленой" энергетики и прочего (дескать, в этом наша исключительность). Об этом, кстати, в журнале "Россия в глобальной политике" недавно вышла статья.Так вот, борьба идёт и может принять острые формы. Эта поляризация напоминает мне Веймарскую республику, и её исход сильно может повлиять на весь Евросоюз.— Хотелось бы обсудить ядерные амбиции Европы. СВР заявляет, что эксперты НАТО допускают создание Германией ядерного устройства в течение года. Как разговоры о мире в ЕС уживаются с ядерной тематикой?— Уживаются легко. Ядерный статус — это ведь не про войну, а про сдерживание, способ её не допустить. Это политическое оружие "Судного дня". Я про то, что не стоит считать ядерные амбиции шагом к одноименной агрессии — все гораздо сложнее.Кстати, ведь и Япония начинает обсуждать снятие табу на ядерную тему, что с учётом региона, где она находится, и соседей вполне естественно.Что касается технической возможности — тут никаких сомнений: и Германия, и Япония — высокотехнологичные страны. Берлин вообще родина ядерных исследований, Гитлер просто не успел сделать бомбу. При наличии политического решения изготовление изделия в данных государствах — вопрос года или даже месяцев.Но готовы ли немцы принять такое решение? Считаю, пока нет. Это был бы тектонический сдвиг, который напугал бы всех европейцев. Хотя еще в 1990 году теоретик Джон Миршаймер предсказывал, что объединенная Германия неизбежно обретет ядерный статус. Долгое время казалось, что он ошибся, но, возможно, это не так.Но все-таки это не та ситуация, когда захотел и сделал — взять тот же Иран с его амбициями. Противодействие общественное достаточно сильное. Кроме того, есть страны, которые не могут создать ядерную бомбу с точки зрения технологий.С другой стороны, Саудовская Аравия подписала с США договор о ядерном сотрудничестве, про обогащение ураном. Это не означает, что Эр-Рияд что-то создаст или применит. Скорее я бы опасался их оборонного соглашения с Пакистаном, где подразумевается, что в случае чего пакистанский "ядерный зонтик" прикроет саудитов. Франция и Дания тоже выступают на эту тему. То есть в целом такие разговоры — опасная тенденция, она расшатывает фундамент нераспространения ядерного оружия.А пока что Европа избавляется от украинских беженцев, а на Украине очередные перестановки. Об этом в интервью Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

https://ukraina.ru/20230707/1047882806.html

https://ukraina.ru/20260720/1081593931.html

https://ukraina.ru/20260722/v-germanii-razreshili-proizvodit-yadernoe-toplivo-po-tekhnologii-rosatoma-1081742214.html

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