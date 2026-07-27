Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы - 27.07.2026 Украина.ру
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Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы
Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы - 27.07.2026 Украина.ру
Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы
Антироссийский проукраинский курс остаётся главным стержнем, который держит Евросоюз, и отказаться от него Европа не может — им нечем заменить эту "скрепу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-27T04:45
2026-07-27T04:45
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Продолжая тему санкционного кризиса, Лукьянов заявил, что антироссийский курс остаётся главным для ЕС. Антироссийский проукраинский курс — главный стержень, который держит Евросоюз."Его трансформация в нечто милитаризованное — поиск новых "скреп", потому что по-старому евросообщество уже не держится. Они не могут от этого отказаться, им нечем это заменить", — пояснил эксперт.По мнению Лукьянова, нынешний истеблишмент ЕС не хочет думать о развороте. "Нынешний истеблишмент ЕС предпочитает вообще не думать в сторону разворота, потому что сразу на свет "выползает" много внутриевропейских проблем", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что усиливать безопасность Европа может только против кого-то. "А укрепить свою безопасность можно только против кого-то — и этим кем-то назначена Россия", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, россия, ес, главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции, евросоюз, мир без границ, экономика, безопасность, аналитика, аналитики, федор лукьянов
Новости, Европа, Украина, Россия, ЕС, Главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции, Евросоюз, Мир без границ, экономика, безопасность, Аналитика, аналитики, Федор Лукьянов

Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы

04:45 27.07.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Антироссийский проукраинский курс остаётся главным стержнем, который держит Евросоюз, и отказаться от него Европа не может — им нечем заменить эту "скрепу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
Продолжая тему санкционного кризиса, Лукьянов заявил, что антироссийский курс остаётся главным для ЕС. Антироссийский проукраинский курс — главный стержень, который держит Евросоюз.
"Его трансформация в нечто милитаризованное — поиск новых "скреп", потому что по-старому евросообщество уже не держится. Они не могут от этого отказаться, им нечем это заменить", — пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, нынешний истеблишмент ЕС не хочет думать о развороте. "Нынешний истеблишмент ЕС предпочитает вообще не думать в сторону разворота, потому что сразу на свет "выползает" много внутриевропейских проблем", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что усиливать безопасность Европа может только против кого-то. "А укрепить свою безопасность можно только против кого-то — и этим кем-то назначена Россия", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.
Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
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