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Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы

Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы - 27.07.2026 Украина.ру

Стержень, который держит ЕС: Лукьянов про антироссийский курс и санкционный кризис Европы

Антироссийский проукраинский курс остаётся главным стержнем, который держит Евросоюз, и отказаться от него Европа не может — им нечем заменить эту "скрепу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-27T04:45

2026-07-27T04:45

2026-07-27T04:45

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Продолжая тему санкционного кризиса, Лукьянов заявил, что антироссийский курс остаётся главным для ЕС. Антироссийский проукраинский курс — главный стержень, который держит Евросоюз."Его трансформация в нечто милитаризованное — поиск новых "скреп", потому что по-старому евросообщество уже не держится. Они не могут от этого отказаться, им нечем это заменить", — пояснил эксперт.По мнению Лукьянова, нынешний истеблишмент ЕС не хочет думать о развороте. "Нынешний истеблишмент ЕС предпочитает вообще не думать в сторону разворота, потому что сразу на свет "выползает" много внутриевропейских проблем", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что усиливать безопасность Европа может только против кого-то. "А укрепить свою безопасность можно только против кого-то — и этим кем-то назначена Россия", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Кто будет вести переговоры по Украине с Россией. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии" на сайте Украина.ру.Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. В основном это международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам. Подробнее об этом — в материале "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.

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