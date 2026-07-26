Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/vladimir-vasilev-novye-predlozheniya-rubio--eto-kompromissy-na-kotorye-mozhet-poyti-kiev-1081853365.html
Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев - 26.07.2026 Украина.ру
Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о "новых идеях" по Украине, имеет в виду не новые подходы, а компромиссы, на которые Киев может пойти под давлением кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-07-26T04:45
2026-07-26T04:45
новости
украина
россия
сша
марко рубио
сергей лавров
владимир васильев
украина.ру
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0513f506036e2f498d40686ba246c62c.jpg
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за позиции Украины. Теперь Вашингтону придётся искать новые подходы к урегулированию конфликта, сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В МИД России подтвердили готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Отвечая на вопрос о словах Рубио, Васильев заявил, что речь идёт о возможных уступках Киева. "Новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство. Других новых идей и подходов нет", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Васильева, главное препятствие — позиция Украины. "Российская сторона готова к мирному решению, если Украина выведет войска из Донбасса и согласится на буферные зоны. Все упирается в позицию Украины", — отметил американист."Российская сторона в лице Лаврова предусматривают резкий отход от договорённостей, достигнутых в Анкоридже", — добавил он.Васильев резюмировал, что Украина теряет внутреннюю прочность. "На Украине начался серьезный кризис. Российские удары и наступление на разных направлениях приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться. Внутренней прочности у Украины нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078670056_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2d47ebaef445c966f719b695b2b20505.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир васильев, украина.ру, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, мид рф, украина.ру дзен, дзен сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво россия, мир без границ
Новости, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Васильев, Украина.ру, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, МИД РФ, Украина.ру Дзен, дзен СВО, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО Россия, Мир без границ

Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев

04:45 26.07.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о "новых идеях" по Украине, имеет в виду не новые подходы, а компромиссы, на которые Киев может пойти под давлением кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за позиции Украины. Теперь Вашингтону придётся искать новые подходы к урегулированию конфликта, сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В МИД России подтвердили готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
Отвечая на вопрос о словах Рубио, Васильев заявил, что речь идёт о возможных уступках Киева. "Новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство. Других новых идей и подходов нет", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению Васильева, главное препятствие — позиция Украины. "Российская сторона готова к мирному решению, если Украина выведет войска из Донбасса и согласится на буферные зоны. Все упирается в позицию Украины", — отметил американист.
"Российская сторона в лице Лаврова предусматривают резкий отход от договорённостей, достигнутых в Анкоридже", — добавил он.
Васильев резюмировал, что Украина теряет внутреннюю прочность. "На Украине начался серьезный кризис. Российские удары и наступление на разных направлениях приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться. Внутренней прочности у Украины нет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.
В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир ВасильевУкраина.руГлавные новостиглавноепереговорыновости переговоровитоги переговоровчем закончились переговорыМИД РФУкраина.ру Дзендзен СВОдзен новости СВОновости СВОновости СВО РоссияМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07Больше ракет хороших и разных
07:00Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
06:00"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
05:45Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
05:30Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
05:15Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
05:00"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО
04:45Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
04:30"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО
17:55Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
17:48В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе
17:10За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО
16:33Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату
16:26NYT: санкции против России застряли в Сенате из-за спора демократов и республиканцев о полномочиях Трампа
16:00Кочубей против Мазепы
14:34Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ
14:14Социология: одна перемога и много зрад Владимира Зеленского
13:56"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии
13:43МИД РФ: Украинские наёмники воюют на стороне исламистов в Мали при поддержке Франции
13:02"Когда приедете в Рим?": глава Минобороны Италии предложил Федорову стать советником
Лента новостейМолния