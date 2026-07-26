https://ukraina.ru/20260726/vladimir-vasilev-novye-predlozheniya-rubio--eto-kompromissy-na-kotorye-mozhet-poyti-kiev-1081853365.html

Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев

Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев - 26.07.2026 Украина.ру

Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о "новых идеях" по Украине, имеет в виду не новые подходы, а компромиссы, на которые Киев может пойти под давлением кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-07-26T04:45

2026-07-26T04:45

2026-07-26T04:45

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе прошлого года, провалились из-за позиции Украины. Теперь Вашингтону придётся искать новые подходы к урегулированию конфликта, сообщил он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В МИД России подтвердили готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Отвечая на вопрос о словах Рубио, Васильев заявил, что речь идёт о возможных уступках Киева. "Новые предложения, о которых говорил Рубио, это компромиссы, на которые может пойти украинское руководство. Других новых идей и подходов нет", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Васильева, главное препятствие — позиция Украины. "Российская сторона готова к мирному решению, если Украина выведет войска из Донбасса и согласится на буферные зоны. Все упирается в позицию Украины", — отметил американист."Российская сторона в лице Лаврова предусматривают резкий отход от договорённостей, достигнутых в Анкоридже", — добавил он.Васильев резюмировал, что Украина теряет внутреннюю прочность. "На Украине начался серьезный кризис. Российские удары и наступление на разных направлениях приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться. Внутренней прочности у Украины нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу" на сайте Украина.ру.В войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас демонстрирует признаки внутреннего разложения. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной" на сайте Украина.ру.

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