В Киргизии начались совместные военные учения с Россией
09:50 12.08.2026 (обновлено: 09:59 12.08.2026)
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях
© Фото : Министерство обороны РФ
Воинские контингенты Киргизии и России приступили к совместным учениям в Киргизии. Об этом 12 августа сообщает Минобороны РФ
На церемонии открытия состоялось построение и поднятие государственных флагов, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Руководство учения поприветствовало военнослужащих и отметило значимость совместной подготовки для укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Киргизией. В конце мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.
В рамках учения будут отработаны вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организация и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.
Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике.
О других учениях - в материале Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей на сайте Украина.ру.
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