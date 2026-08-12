В Киргизии начались совместные военные учения с Россией - 12.08.2026 Украина.ру
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В Киргизии начались совместные военные учения с Россией
В Киргизии начались совместные военные учения с Россией - 12.08.2026 Украина.ру
В Киргизии начались совместные военные учения с Россией
Воинские контингенты Киргизии и России приступили к совместным учениям в Киргизии. Об этом 12 августа сообщает Минобороны РФ
2026-08-12T09:50
2026-08-12T09:59
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На церемонии открытия состоялось построение и поднятие государственных флагов, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Руководство учения поприветствовало военнослужащих и отметило значимость совместной подготовки для укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Киргизией. В конце мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.В рамках учения будут отработаны вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организация и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике. О других учениях - в материале Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, ВМФ, Украина.ру, Киргизия

В Киргизии начались совместные военные учения с Россией

09:50 12.08.2026 (обновлено: 09:59 12.08.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях
Российские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Воинские контингенты Киргизии и России приступили к совместным учениям в Киргизии. Об этом 12 августа сообщает Минобороны РФ
На церемонии открытия состоялось построение и поднятие государственных флагов, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Руководство учения поприветствовало военнослужащих и отметило значимость совместной подготовки для укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Киргизией. В конце мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.
В рамках учения будут отработаны вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организация и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.
Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике.
О других учениях - в материале Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей на сайте Украина.ру.
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