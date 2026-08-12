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В Киргизии начались совместные военные учения с Россией

В Киргизии начались совместные военные учения с Россией - 12.08.2026 Украина.ру

В Киргизии начались совместные военные учения с Россией

Воинские контингенты Киргизии и России приступили к совместным учениям в Киргизии. Об этом 12 августа сообщает Минобороны РФ

2026-08-12T09:50

2026-08-12T09:50

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На церемонии открытия состоялось построение и поднятие государственных флагов, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Руководство учения поприветствовало военнослужащих и отметило значимость совместной подготовки для укрепления взаимодействия и дружественных отношений между Россией и Киргизией. В конце мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.В рамках учения будут отработаны вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организация и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике. О других учениях - в материале Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей на сайте Украина.ру.

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