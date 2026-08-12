"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко - 12.08.2026 Украина.ру
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"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко
"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко - 12.08.2026 Украина.ру
"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко
Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки за своими гражданами, которая была известна как Гестапо и Токко. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 августа заявила в своём телеграм-канале
2026-08-12T09:39
2026-08-12T09:42
украина.ру
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мария захарова
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япония
нацизм
геноцид
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Две бывшие страны Оси времён Второй мировой войны в июле синхронно вернулись к практикам, от которых их принудительно отучили в 1945 году, отмечает дипломат."По прошествии 81 года с момента краха предыдущих режимов Берлин и Токио действуют в унисон. Послевоенный внутригосударственный порядок побеждённых агрессоров строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми", — написала Захарова.В рамках принятого бундестагом Германии нового закона о федеральной полиции последняя получила следующие новые полномочия: распознавание лиц в реальном времени на вокзалах и в аэропортах, ИИ-анализ поведения толпы, проверка документов без каких-либо оснований для подозрения, прослушка телефонов и применение дронов.Немецкие некоммерческие организации и СМИ предупреждают, что закон прямо противоречит собственному законодательству Германии, запрещающему биометрическую слежку, а "подобного аппарата слежки в Германии не было со времён нацистского режима. Штази ГДР с её картотеками и соседскими стукачами выглядит на этом фоне дилетантски".Захарова отмечает, что у бывших союзников нацистской Германии в Японии разгорается аналогичный скандал."Газета Kumamoto Nichinichi Shimbun вскрыла: подразделение полевой разведки Сухопутных сил самообороны, базирующееся в лагере Асака недалеко от Токио, годами вело слежку за собственными гражданами... А теперь в Японии перешли к следующему шагу — закону о борьбе со шпионажем, который, по имеющимся данным, предусматривает регистрацию лиц, финансируемых иностранными государствами, и широкую внесудебную прослушку населения. Последний раз японская армия составляла досье на лояльность граждан при императоре Хирохито. Тогда Тайная высшая полиция — Токко — следила, арестовывала и пытала людей за их политические убеждения", — написала Захарова.Представитель МИД РФ подчеркнула, что параллели Гестапо и Токко являются не её сравнениями — их проводят сами немцы и японцы, их эксперты и пресса. Которых Токио и Берлин игнорируют."Ось зашевелилась", — заключила дипломат.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мария захарова, мид рф, германия, япония, нацизм, геноцид, преследования, вторая мировая война, берлин, токио, военные преступления, население
Украина.ру, Новости, Россия, Мария Захарова, МИД РФ, Германия, Япония, нацизм, геноцид, преследования, Вторая мировая война, Берлин, Токио, Военные преступления, население

"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко

09:39 12.08.2026 (обновлено: 09:42 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки за своими гражданами, которая была известна как Гестапо и Токко. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 августа заявила в своём телеграм-канале
Две бывшие страны Оси времён Второй мировой войны в июле синхронно вернулись к практикам, от которых их принудительно отучили в 1945 году, отмечает дипломат.
"По прошествии 81 года с момента краха предыдущих режимов Берлин и Токио действуют в унисон. Послевоенный внутригосударственный порядок побеждённых агрессоров строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми", — написала Захарова.
В рамках принятого бундестагом Германии нового закона о федеральной полиции последняя получила следующие новые полномочия: распознавание лиц в реальном времени на вокзалах и в аэропортах, ИИ-анализ поведения толпы, проверка документов без каких-либо оснований для подозрения, прослушка телефонов и применение дронов.

Немецкие некоммерческие организации и СМИ предупреждают, что закон прямо противоречит собственному законодательству Германии, запрещающему биометрическую слежку, а "подобного аппарата слежки в Германии не было со времён нацистского режима. Штази ГДР с её картотеками и соседскими стукачами выглядит на этом фоне дилетантски".

Захарова отмечает, что у бывших союзников нацистской Германии в Японии разгорается аналогичный скандал.
"Газета Kumamoto Nichinichi Shimbun вскрыла: подразделение полевой разведки Сухопутных сил самообороны, базирующееся в лагере Асака недалеко от Токио, годами вело слежку за собственными гражданами... А теперь в Японии перешли к следующему шагу — закону о борьбе со шпионажем, который, по имеющимся данным, предусматривает регистрацию лиц, финансируемых иностранными государствами, и широкую внесудебную прослушку населения. Последний раз японская армия составляла досье на лояльность граждан при императоре Хирохито. Тогда Тайная высшая полиция — Токко — следила, арестовывала и пытала людей за их политические убеждения", — написала Захарова.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что параллели Гестапо и Токко являются не её сравнениями — их проводят сами немцы и японцы, их эксперты и пресса. Которых Токио и Берлин игнорируют.
"Ось зашевелилась", — заключила дипломат.
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