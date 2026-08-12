https://ukraina.ru/20260812/os-zashevelilas-germaniya-i-yaponiya-vozvraschayutsya-k-praktike-gestapo-i-tokko-1082414640.html

"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко

"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко - 12.08.2026 Украина.ру

"Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко

Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки за своими гражданами, которая была известна как Гестапо и Токко. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 августа заявила в своём телеграм-канале

2026-08-12T09:39

2026-08-12T09:39

2026-08-12T09:42

украина.ру

новости

россия

мария захарова

мид рф

германия

япония

нацизм

геноцид

преследования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070542659_0:0:2224:1250_1920x0_80_0_0_abb7b7c8156866db61bea106c2aeb7cf.jpg

Две бывшие страны Оси времён Второй мировой войны в июле синхронно вернулись к практикам, от которых их принудительно отучили в 1945 году, отмечает дипломат."По прошествии 81 года с момента краха предыдущих режимов Берлин и Токио действуют в унисон. Послевоенный внутригосударственный порядок побеждённых агрессоров строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми", — написала Захарова.В рамках принятого бундестагом Германии нового закона о федеральной полиции последняя получила следующие новые полномочия: распознавание лиц в реальном времени на вокзалах и в аэропортах, ИИ-анализ поведения толпы, проверка документов без каких-либо оснований для подозрения, прослушка телефонов и применение дронов.Немецкие некоммерческие организации и СМИ предупреждают, что закон прямо противоречит собственному законодательству Германии, запрещающему биометрическую слежку, а "подобного аппарата слежки в Германии не было со времён нацистского режима. Штази ГДР с её картотеками и соседскими стукачами выглядит на этом фоне дилетантски".Захарова отмечает, что у бывших союзников нацистской Германии в Японии разгорается аналогичный скандал."Газета Kumamoto Nichinichi Shimbun вскрыла: подразделение полевой разведки Сухопутных сил самообороны, базирующееся в лагере Асака недалеко от Токио, годами вело слежку за собственными гражданами... А теперь в Японии перешли к следующему шагу — закону о борьбе со шпионажем, который, по имеющимся данным, предусматривает регистрацию лиц, финансируемых иностранными государствами, и широкую внесудебную прослушку населения. Последний раз японская армия составляла досье на лояльность граждан при императоре Хирохито. Тогда Тайная высшая полиция — Токко — следила, арестовывала и пытала людей за их политические убеждения", — написала Захарова.Представитель МИД РФ подчеркнула, что параллели Гестапо и Токко являются не её сравнениями — их проводят сами немцы и японцы, их эксперты и пресса. Которых Токио и Берлин игнорируют."Ось зашевелилась", — заключила дипломат.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

германия

япония

берлин

токио

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, мария захарова, мид рф, германия, япония, нацизм, геноцид, преследования, вторая мировая война, берлин, токио, военные преступления, население