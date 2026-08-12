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Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial Times

Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial Times - 12.08.2026 Украина.ру

Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial Times

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского, что Киев должен прекратить атаки по нефтяным объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц

2026-08-12T10:57

2026-08-12T10:57

2026-08-12T11:12

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джей ди вэнс

украина.ру

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"Украина прекратила интенсивную кампанию ударов дронами по нефтяным танкерам, использующим критически важный порт Черного моря, после запроса в конце прошлого месяца со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса... Администрация (США - ред.) предупредила Украину, чтобы та прекратила наносить удары по нероссийским судам в Черном море", - говорится в материале.Издание отмечает, что речь также шла об отказе от ударов по инфраструктуре КТК. Как утверждает Financial Times, с того момента, как Зеленский и Вэнс обсудили эту тему во время телефонного разговора 31 июля, Киев якобы не наносил удары по танкерам около терминала КТК.Подобная реакция Вашингтона показывает, что США готовы закрывать глаза на многие действия Киева, но до тех пор, пока они не начинают угрожать американским деньгам. В работе Каспийского трубопроводного консорциума напрямую заинтересованы крупнейшие корпорации США, такие как Chevron и ExxonMobil. Опасаясь резкого скачка мировых цен на топливо и финансовых потерь своих нефтяных гигантов, американское руководство быстро перешло от дежурных советов к прямым приказам, которые Зеленскому пришлось выполнить без лишних споровНефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.Подробнее об атаках - в материале "В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК на сайте Украина.ру.

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новости, сша, черное море, киев, владимир зеленский, джей ди вэнс, украина.ру