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Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot

Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot - 12.08.2026 Украина.ру

Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot

Никаких шансов на производство на Украине ракет для противоракетной системы Patriot нет, это "политические сказки", сообщила польская газета Rzeczpospolita

2026-08-12T11:29

2026-08-12T11:29

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"Для начала производства ракет Patriot на Украине потребуется множество согласований с политиками и американской промышленностью. Реалистичных шансов на начало производства этих ракет за пределами нашей восточной границы нет. Это политические сказки", - объяснило издание.По данным газеты, на это есть несколько причин. Первая – продолжающиеся военные действия.Вторая важная причина, почему этого не произойдет, заключается в том, что американские компании зарабатывают целое состояние, производя эти системы, и тщательно охраняют эти технологии, отмечается в статье.В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако отметил, что Вашингтон "изучает этот вопрос".Комплексы Patriot являются самой охраняемой и коммерчески успешной системой противоракетной обороны США. Американские оборонные гиганты десятилетиями зарабатывают миллиарды долларов на продаже этих систем по всему миру и жестко контролируют каждую деталь. Передача лицензий воюющей Украине не только грозит утечкой секретных военных технологий в третьи руки, но и лишает американцев монополии на рынке оружия. Подробнее о проблемах Киева - в материале Граничащие с Россией страны ЕС опасаются отдавать Patriot Украине - Politico на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп