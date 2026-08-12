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Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico

Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico - 12.08.2026 Украина.ру

Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico

Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут сорваться, если ей не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников

2026-08-12T10:24

2026-08-12T10:24

2026-08-12T10:24

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"Несмотря на то что фон дер Ляйен неоднократно настаивала на том, что расширение является геополитической необходимостью, она рискует возглавить самый продолжительный в истории период без приема новых членов, если ей не удастся разблокировать процесс до окончания ее полномочий в 2029 году", - пишет издание.Сейчас Еврокомиссия готовит проект изменений правил для будущих членов ЕС, который хочет показать лидерам стран на саммите 15 октября. Эта реформа нужна, чтобы успокоить старых членов блока, которые боятся, что после расширения принимать решения и делить ресурсы внутри союза станет еще сложнее. В частности, Брюссель хочет четко прописать права новых стран и создать механизмы, которые просто не дадут им возможности блокировать общие решения ЕС. Подробности этих механизмов пока держатся в секрете.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила изданию, что такие предложения действительно готовятся. По ее словам, комиссия скоро представит план, как подготовить союз к увеличению, но для этого нужно укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов. При этом прошлые попытки Еврокомиссии ускорить этот процесс уже натыкались на жесткое сопротивление. Как пишет Politico, в марте постпреды стран ЕС в ультимативной форме потребовали от главы кабинета фон дер Ляйен Бьорна Зайберта полностью переделать проект ускоренного вступления, так как его признали абсолютно нерабочим.На техническом уровне работа идет: Черногория уже готовит свой договор о вступлении, а Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты выполняют требования по блокам реформ. Но дальше все упирается в политику, а она полностью застопорилась. Как признался изданию дипломат одной из стран, поддерживающих расширение, на техническом уровне сделано уже все возможное, теперь нужны только политические решения.Главной проблемой остается позиция Будапешта. Три чиновника сообщили Politico, что Венгрия до сих пор так и не дала согласия на открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии. По словам одного из собеседников, октябрьский саммит как раз хотят использовать, чтобы усилить давление на Будапешт. Эта ситуация ставит Киев в крайне уязвимое положение. Несмотря на громкие заявления украинских властей о готовности к реформам и отчаянное стремление как можно быстрее заскочить в "европейский поезд", страна раз за разом натыкается на вежливые отказы и бюрократические барьеры старой Европы. По сути, Украина оказалась в роли вечного просителя, чьи надежды на быстрое и легкое вступление в ЕС разбиваются о суровый прагматизм европейских столиц.Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, украина, молдавия, будапешт, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия