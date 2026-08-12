Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/plany-fon-der-lyayen-po-priemu-ukrainy-v-es-mogut-okazatsya-pod-ugrozoy---politico-1082416689.html
Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico
Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico - 12.08.2026 Украина.ру
Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico
Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут сорваться, если ей не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников
2026-08-12T10:24
2026-08-12T10:24
новости
украина
молдавия
будапешт
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081530298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6072af6d43bdcb054b1260e3db38baf.jpg
"Несмотря на то что фон дер Ляйен неоднократно настаивала на том, что расширение является геополитической необходимостью, она рискует возглавить самый продолжительный в истории период без приема новых членов, если ей не удастся разблокировать процесс до окончания ее полномочий в 2029 году", - пишет издание.Сейчас Еврокомиссия готовит проект изменений правил для будущих членов ЕС, который хочет показать лидерам стран на саммите 15 октября. Эта реформа нужна, чтобы успокоить старых членов блока, которые боятся, что после расширения принимать решения и делить ресурсы внутри союза станет еще сложнее. В частности, Брюссель хочет четко прописать права новых стран и создать механизмы, которые просто не дадут им возможности блокировать общие решения ЕС. Подробности этих механизмов пока держатся в секрете.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила изданию, что такие предложения действительно готовятся. По ее словам, комиссия скоро представит план, как подготовить союз к увеличению, но для этого нужно укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов. При этом прошлые попытки Еврокомиссии ускорить этот процесс уже натыкались на жесткое сопротивление. Как пишет Politico, в марте постпреды стран ЕС в ультимативной форме потребовали от главы кабинета фон дер Ляйен Бьорна Зайберта полностью переделать проект ускоренного вступления, так как его признали абсолютно нерабочим.На техническом уровне работа идет: Черногория уже готовит свой договор о вступлении, а Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты выполняют требования по блокам реформ. Но дальше все упирается в политику, а она полностью застопорилась. Как признался изданию дипломат одной из стран, поддерживающих расширение, на техническом уровне сделано уже все возможное, теперь нужны только политические решения.Главной проблемой остается позиция Будапешта. Три чиновника сообщили Politico, что Венгрия до сих пор так и не дала согласия на открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии. По словам одного из собеседников, октябрьский саммит как раз хотят использовать, чтобы усилить давление на Будапешт. Эта ситуация ставит Киев в крайне уязвимое положение. Несмотря на громкие заявления украинских властей о готовности к реформам и отчаянное стремление как можно быстрее заскочить в "европейский поезд", страна раз за разом натыкается на вежливые отказы и бюрократические барьеры старой Европы. По сути, Украина оказалась в роли вечного просителя, чьи надежды на быстрое и легкое вступление в ЕС разбиваются о суровый прагматизм европейских столиц.Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
украина
молдавия
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081530298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb77130af80fdad9a68fadd81b09f558.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, молдавия, будапешт, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, Украина, Молдавия, Будапешт, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия

Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой - Politico

10:24 12.08.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Читать в
ДзенTelegram
Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут сорваться, если ей не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников
"Несмотря на то что фон дер Ляйен неоднократно настаивала на том, что расширение является геополитической необходимостью, она рискует возглавить самый продолжительный в истории период без приема новых членов, если ей не удастся разблокировать процесс до окончания ее полномочий в 2029 году", - пишет издание.
Сейчас Еврокомиссия готовит проект изменений правил для будущих членов ЕС, который хочет показать лидерам стран на саммите 15 октября.
Эта реформа нужна, чтобы успокоить старых членов блока, которые боятся, что после расширения принимать решения и делить ресурсы внутри союза станет еще сложнее. В частности, Брюссель хочет четко прописать права новых стран и создать механизмы, которые просто не дадут им возможности блокировать общие решения ЕС. Подробности этих механизмов пока держатся в секрете.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила изданию, что такие предложения действительно готовятся. По ее словам, комиссия скоро представит план, как подготовить союз к увеличению, но для этого нужно укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов.
При этом прошлые попытки Еврокомиссии ускорить этот процесс уже натыкались на жесткое сопротивление. Как пишет Politico, в марте постпреды стран ЕС в ультимативной форме потребовали от главы кабинета фон дер Ляйен Бьорна Зайберта полностью переделать проект ускоренного вступления, так как его признали абсолютно нерабочим.
На техническом уровне работа идет: Черногория уже готовит свой договор о вступлении, а Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты выполняют требования по блокам реформ. Но дальше все упирается в политику, а она полностью застопорилась. Как признался изданию дипломат одной из стран, поддерживающих расширение, на техническом уровне сделано уже все возможное, теперь нужны только политические решения.
Главной проблемой остается позиция Будапешта. Три чиновника сообщили Politico, что Венгрия до сих пор так и не дала согласия на открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии. По словам одного из собеседников, октябрьский саммит как раз хотят использовать, чтобы усилить давление на Будапешт.
Эта ситуация ставит Киев в крайне уязвимое положение. Несмотря на громкие заявления украинских властей о готовности к реформам и отчаянное стремление как можно быстрее заскочить в "европейский поезд", страна раз за разом натыкается на вежливые отказы и бюрократические барьеры старой Европы. По сути, Украина оказалась в роли вечного просителя, чьи надежды на быстрое и легкое вступление в ЕС разбиваются о суровый прагматизм европейских столиц.
Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМолдавияБудапештУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:57Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ
16:52"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ
16:46Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу
16:17Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь
16:01"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России
16:00"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской
15:59В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу
15:58Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь
15:42"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране
15:28Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова
15:23Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото
15:13Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт
15:05Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
14:53Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра
14:53Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон
14:38Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана
14:36ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке
14:20Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту
14:20Украина попросила помощи у НАТО
14:17Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку
Лента новостейМолния