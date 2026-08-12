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БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината

БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината - 12.08.2026 Украина.ру

БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов повреждена атакой БПЛА ночью. Об этом 12 августа сообщила "Объединенная зерновая компания"

2026-08-12T11:41

2026-08-12T11:41

2026-08-12T11:44

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"В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал", - сказано в сообщении ОЗК.На сайте компании также указано, что более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке. Новороссийский комбинат хлебопродуктов с тремя элеваторами и портовыми сооружениями способен осуществлять перевалку двух тысяч т в час и хранить около 250 тыс т.Также в новостях: Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial TimesБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, новороссийск, черное море, украина, зерно, бпла сегодня, атака бпла, всу, россия