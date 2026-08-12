БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината - 12.08.2026 Украина.ру
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БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината
БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината - 12.08.2026 Украина.ру
БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината
Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов повреждена атакой БПЛА ночью. Об этом 12 августа сообщила "Объединенная зерновая компания"
2026-08-12T11:41
2026-08-12T11:44
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"В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал", - сказано в сообщении ОЗК.На сайте компании также указано, что более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке. Новороссийский комбинат хлебопродуктов с тремя элеваторами и портовыми сооружениями способен осуществлять перевалку двух тысяч т в час и хранить около 250 тыс т.Также в новостях: Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial TimesБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, новороссийск, черное море, украина, зерно, бпла сегодня, атака бпла, всу, россия
Новости, Новороссийск, Черное море, Украина, зерно, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Россия

БПЛА повредили зерновой терминал Новороссийского комбината

11:41 12.08.2026 (обновлено: 11:44 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов повреждена атакой БПЛА ночью. Об этом 12 августа сообщила "Объединенная зерновая компания"
"В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал", - сказано в сообщении ОЗК.
На сайте компании также указано, что более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.
Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке. Новороссийский комбинат хлебопродуктов с тремя элеваторами и портовыми сооружениями способен осуществлять перевалку двух тысяч т в час и хранить около 250 тыс т.
Также в новостях: Зеленский послушно свернул атаки на нефтеобъекты в Черном море после приказа Вэнса - Financial Times
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа
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