https://ukraina.ru/20260812/krasnodartsu-obeschali-dollary-za-podryv-mashiny-sotrudnika-voenkomata---ufsb-1082417599.html

Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ

Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ - 12.08.2026 Украина.ру

Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ

Кураторы обещали пять тысяч долларов жителю Краснодара, планировавшему подорвать машину сотрудника военкомата. Об этом 12 августа сообщили РИА Новости в краевом УФСБ

2026-08-12T11:18

2026-08-12T11:18

2026-08-12T11:18

новости

россия

краснодар

краснодарский край

фсб

telegram

спецслужба

военкомат

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102537/72/1025377246_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_0c4adb825c2abb32d1cc757505fca4b9.jpg

ФСБ выяснила, что россиянин в сентябре 2025 года через Telegram установил связь с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Исполнитель по заданию куратора должен был за денежное вознаграждение подорвать автомобиль сотрудника военкомата.Исполнителя акции задержали в Краснодаре при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Мужчина арестован."Пять тысяч долларов обещали кураторы", - сказал собеседник информагентства.УФСБ по Краснодарскому краю возбудило в отношении подозреваемого уголовные дела по статьям о государственной измене (статья 275), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5) и незаконном приобретении взрывного устройства (пункт "в" части 3 статьи 222.1) УК России.Накануне, 11 августа состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Подробности в публикации Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала годаБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

краснодар

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснодар, краснодарский край, фсб, telegram, спецслужба, военкомат, терроризм