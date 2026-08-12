Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ - 12.08.2026 Украина.ру
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Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ
Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ - 12.08.2026 Украина.ру
Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ
Кураторы обещали пять тысяч долларов жителю Краснодара, планировавшему подорвать машину сотрудника военкомата. Об этом 12 августа сообщили РИА Новости в краевом УФСБ
2026-08-12T11:18
2026-08-12T11:18
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ФСБ выяснила, что россиянин в сентябре 2025 года через Telegram установил связь с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Исполнитель по заданию куратора должен был за денежное вознаграждение подорвать автомобиль сотрудника военкомата.Исполнителя акции задержали в Краснодаре при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Мужчина арестован."Пять тысяч долларов обещали кураторы", - сказал собеседник информагентства.УФСБ по Краснодарскому краю возбудило в отношении подозреваемого уголовные дела по статьям о государственной измене (статья 275), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5) и незаконном приобретении взрывного устройства (пункт "в" части 3 статьи 222.1) УК России.Накануне, 11 августа состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Подробности в публикации Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала годаБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, краснодар, краснодарский край, фсб, telegram, спецслужба, военкомат, терроризм
Новости, Россия, Краснодар, краснодарский край, ФСБ, Telegram, спецслужба, военкомат, терроризм

Краснодарцу обещали доллары за подрыв машины сотрудника военкомата - УФСБ

11:18 12.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие фонтанов в Краснодаре
Открытие фонтанов в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Кураторы обещали пять тысяч долларов жителю Краснодара, планировавшему подорвать машину сотрудника военкомата. Об этом 12 августа сообщили РИА Новости в краевом УФСБ
ФСБ выяснила, что россиянин в сентябре 2025 года через Telegram установил связь с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Исполнитель по заданию куратора должен был за денежное вознаграждение подорвать автомобиль сотрудника военкомата.
Исполнителя акции задержали в Краснодаре при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Мужчина арестован.
"Пять тысяч долларов обещали кураторы", - сказал собеседник информагентства.
УФСБ по Краснодарскому краю возбудило в отношении подозреваемого уголовные дела по статьям о государственной измене (статья 275), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5) и незаконном приобретении взрывного устройства (пункт "в" части 3 статьи 222.1) УК России.
Накануне, 11 августа состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Подробности в публикации Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала года
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа
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