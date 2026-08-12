"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго - 12.08.2026 Украина.ру
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"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго
"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго - 12.08.2026 Украина.ру
"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсонской области. Об этом 12 августа сооьщает РИА Новости со ссылкой на "Херсонэнерго"
2026-08-12T11:25
2026-08-12T11:25
новости
херсонская область
россия
электроснабжение
электроэнергия
коммунальное хозяйство
жкх
новороссия
новые регионы
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Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии в Херсонской области."В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Херсонэнерго".Без света остались все 14 округов левобережной части области."Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - заявили в пресс-службе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, электроснабжение, электроэнергия, коммунальное хозяйство, жкх, новороссия, новые регионы
Новости, Херсонская область, Россия, электроснабжение, электроэнергия, коммунальное хозяйство, ЖКХ, Новороссия, Новые регионы

"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго

11:25 12.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсонской области. Об этом 12 августа сооьщает РИА Новости со ссылкой на "Херсонэнерго"
Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии в Херсонской области.
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Херсонэнерго".
Без света остались все 14 округов левобережной части области.
"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - заявили в пресс-службе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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