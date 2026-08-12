"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсонской области. Об этом 12 августа сооьщает РИА Новости со ссылкой на "Херсонэнерго"
Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии в Херсонской области.
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Херсонэнерго".
Без света остались все 14 округов левобережной части области.
"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - заявили в пресс-службе.
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