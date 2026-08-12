https://ukraina.ru/20260812/avariyno-obestochena-khersonskaya-oblast---oblenergo-1082417755.html

"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго

"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго - 12.08.2026 Украина.ру

"Аварийно обесточена Херсонская область" - облэнерго

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсонской области. Об этом 12 августа сооьщает РИА Новости со ссылкой на "Херсонэнерго"

2026-08-12T11:25

2026-08-12T11:25

2026-08-12T11:25

новости

херсонская область

россия

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коммунальное хозяйство

жкх

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Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии в Херсонской области."В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Херсонэнерго".Без света остались все 14 округов левобережной части области."Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - заявили в пресс-службе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, россия, электроснабжение, электроэнергия, коммунальное хозяйство, жкх, новороссия, новые регионы