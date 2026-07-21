Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке
© ФотоГрег Вайнер интервью
© Фото
Роман с Европой закончился, годных к службе украинских беженцев ждет депортация: "Вы хотите свободы Украине? Езжайте и воюйте". Да, и Британия может урезать военную помощь Украине в свете назначения нового премьер-министра. Китай же времени не теряет и пытается поглотить Европу окончательно.
Об этом, а также о митингах в поддержу украинского экс-министра обороны, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер уходит в отставку 20 июля 2026 года. Его преемником станет бывший мэр Манчестера 56-летний Энди Бернем, который сформирует новое правительство. Уход Стармера обусловлен внутрипартийным кризисом, падением рейтингов и политическими скандалами.
— Грег, что означает для внутренней политики Британии уход в отставку такого "ястреба" как Стармер?
— Страна сейчас находится в глубоком кризисе: миграция, экономика, финансы, инфляция, безработица, ВПК... Всё выглядит довольно печально, особенно межрасовые отношения и ситуация внутри самого Соединенного Королевства — с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.
Шотландия по-прежнему рвется к независимости. Хотя, напомню, что референдум о независимости, прошедший там в сентябре 2014 года формально провалился. Напомню, сторонники выхода из состава Великобритании потерпели поражение, набрав 45% голосов, тогда как против отделения выступили 55% избирателей при рекордной явке почти в 85%.
На смену Стармеру придет 56-летний Энди Бернем. Тут стоит отметить, что это по сравнению с Трампом достаточно молодой политик, при этом — проамерикански настроенный политик. Думаю, отношения с Соединенными Штатами при нем будут улучшаться и улучшаться.
— Почему?
— Это критически важно для британской армии. Напомню, огромное количество английских денег вложено в американскую экономику. Мало кто знает, но капитал Британии является крупнейшим иностранным владельцем недвижимости в США.
— А что с оборонным сектором? Вы упоминали проблемы с британским ВПК.
— Да, ситуация с английским ВПК требует налаживания. Когда была попытка США привлечь силы для операции против иранских угроз в Красном море, британский военно-морской флот оказался в плачевном состоянии. Выяснилось, что многие крейсеры и эсминцы Британии просто не смогли выйти на задание и встали на ремонт. Это вызвало большую грусть у военных. Поэтому, без сомнения, хорошие отношения с США — ключевой фактор для восстановления британского флота.
— Изменится ли внешняя политика в отношении России и Украины?
— Нет, не думаю. По моему мнению, здесь будет просматриваться преемственность премьеров. Единственное — если Бернем решит пересмотреть финансовую составляющую ради укрепления социальных программ внутри страны. Я считаю, он может перенаправить часть средств, которые сейчас идут на Украину, на нужды внутренней политики Великобритании. Такое вполне может произойти.
— Сейчас на Украине, кстати, активно обсуждают фигуру Михаила Федорова, экс-министра обороны, скандально покинувшего пост, что вызвало обширные митинги в его поддержку. Как вы думаете, есть ли здесь британский след?
— Этот след может идти от кого угодно — не только от Британии. Утверждать сложно. Но скорее, думаю, мы видим явную борьбу за власть в Киеве. Федоров, достаточно молодой политик, был министром обороны, а ранее вице-премьер-министром цифровой трансформации, и вдруг из него делают национального лидера. Выглядит, как сказка о Золушке: проснулся, а вместо тыквы карета.
Протесты и медийная поддержка Федорова настолько заметны, что Зеленскому пришлось проводить с ним многочасовые разговоры. Я лично думаю, что кто-то из киевского олигархата решил сделать ставку на него — возможно Петр Порошенко*, чьи надежды на Залужного не оправдались в полной мере.
— Перейдем к Европе. Греция в панике из-за возможных санкций на российский СПГ и проблем с перевозками. Все это происходит на фоне попыток Еврокомиссии изо всех сил спасти ключевую часть 21-го пакета санкций против России, о чем написало Politico.
— Греков беспокоит не только СПГ. Огромная часть греческого танкерного флота зарабатывает на перевозке российской нефти. Прошлую зиму Европа пережила за счет поставок с Ближнего Востока, но сейчас ситуация в Ормузском проливе накалена. Если конфликт расширится, нефть взлетит до 100 долларов за баррель.
Это сильно пугает Евросоюз, особенно страны с менее "жирной" экономикой: Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию. Я не знаю, хватит ли у ЕС денег компенсировать им всем рост цен на энергоносители — финансы Еврокомиссии не бесконечны.
16 июля, 06:36Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против РоссииПока европейские обыватели пьют кофе, а их лидеры играют в "богов войны", США решили увековечить память главного "ястреба" Линдси Грэма* принятием его самого жесткого законопроекта по санкциям против России. Запад больше не боится красных линий, значит России пора бить по целям вне Украины.
— Может быть именно поэтому Евросоюз с марта 2027 года перестанет предоставлять временную защиту беженцам из числа военнообязанных украинцев?
— Роман беженцев-украинцев с Европой закончился. Европейцы предполагали, что это продлится год-два, а история затянулась на годы. Содержать миллионы украинцев тяжело даже для Германии и Польши (а учитывая нарастающее напряжение между поляками и Зеленским, все стало еще жестче).
Процесс урезания дотаций для украинских беженцев начался уже давно, а сейчас европейские страны лишь усилили свою политику в этом отношении — поэтому идет возврат на родину годных к службе мужчин с Украины. Звучит цинично: "Вы хотите свободы Украине? Езжайте и воюйте". А люди почему-то не хотят... Хотя ранее доходило до того, что, например, в Риге психиатры выступали и пытались успокоить местных жителей, призывая жалеть беженцев на Мерседесах с Украины. Сейчас риторика ужесточается.
— А тут еще и МИД западных стран заявляет, что Китай стремится к установлению регионального господства над Европой…
— Господство над Европой Китай уже практически установил — они поздно спохватились. У КНР ситуация несладкая: экономика, рост которой в 10% годовых остался в прошлом, в депрессии; внутреннего потребления не хватает. Поэтому Китай агрессивно идет на внешние рынки. Евросоюз с его 450 миллионами жителей и высокой покупательной способностью — лакомый кусок для Пекина, с учетом того, что половина китайского экспорта идет в США и ЕС.
Хотя у Китая тут тоже серьезные конкуренты. Это Вьетнам, Индия и особенно Бангладеш. Например, для сравнения в Бангладеше средняя зарплата около 120, а в Китае — 1200 долларов, поэтому себестоимость производства в первом в 10 раз ниже. В крупных западных магазинах бирки "Made in China" всё чаще сменяются на "Made in Bangladesh"…
— Сам Пекин официально декларирует нейтралитет и на государственном уровне воздерживается от прямых поставок готового летального оружия и вооружения. Однако Китай, согласно открытым дискуссиям, остается поставщиком товаров так называемого "двойного назначения" (микроэлектроника, беспилотники, двигатели, компоненты и материалы) и для Украины, и для России. Много ли страна на этом сможет заработать?
— Думаю, Китай не станет богаче всех, потому что у него колоссальные долги. Официальных данных нет, китайская экономика крайне закрытая, а Всемирный банк дает данные по ней "со звездочкой". Поэтому об их реальном состоянии можно только гадать. Тем не менее, ситуация там явно непростая, а независимые экономисты считают, что долг КНР может составлять: внутренний — от 42 триллионов долларов, а внешний — за 80. У них огромный пузырь недвижимости: порядка 80 миллионов пустых квартир, целые города-призраки.
17 июля, 06:30Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеМеняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Ему необходимо показать, что происходят какие-то изменения во власти. Таким образом он полностью вычеркивает из повестки все неудобные для него события и демонстрирует, что контролирует Кабинет министров.
Тем временем Зеленский празднует "остановку 40% российских НПЗ", а Трамп одобряет удары вглубь России. Но запас прочности системы РФ выше, чем кажется западным стратегам. А санкции ЕС против платежных систем ударят только по "релокантам в Дубаях". Об этом в интервью Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада.
Подписывайся на