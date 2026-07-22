https://ukraina.ru/20260722/kak-amerikantsy-vorovali-vybory-a-ukrali-sobstvennoe-buduschee-1081723234.html

Как американцы воровали выборы, а украли собственное будущее

Как американцы воровали выборы, а украли собственное будущее - 22.07.2026 Украина.ру

Как американцы воровали выборы, а украли собственное будущее

На днях Дональд Трамп выступил с обличительной речью о якобы украденных Демократической партией президентских выборах 2020 года. По словам действующего президента США, на руку демократам играли и нелегальные мигранты, и глубинное государство, и даже некоторые иностранные правительства

2026-07-22T12:15

2026-07-22T12:15

2026-07-22T12:15

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россия

дональд трамп

владимир путин

республиканская партия

демократическая партия

выборы

мир без границ

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В общем, против несчастных республиканцев ополчились практически все силы, а значит, американскую демократию необходимо снова спасать. Естественно, под спасением Трамп понимает принятие SAVE America Act — законопроекта, который за счёт ужесточения правил голосования играет на руку трампистам.В действительности железобетонные доказательства масштабных фальсификаций на американских выборах отсутствуют. В публичное поле, конечно, просачивались данные о мертвецах в списках зарегистрированных избирателей и энном количестве лиц без американского гражданства, которые умудрились проголосовать на выборах (сторонники Трампа говорят о море вброшенных голосов, звучат числа вплоть до нескольких миллионов), но подтвердить эти данные, равно как и проведение Демпартией целенаправленной кампании по искажению результатов, так и не удалось. Проблема с голосованием нелегалов действительно есть, но реальные масштабы её сильно преувеличиваются ради мобилизации собственного электората и давления на Конгресс.Есть проблемы и с мерами, предлагаемыми Трампом. Дело в том, что часть населения США (как правило, маргинальные элементы, а также жители криминальных или бедных районов) не имеет полного пакета документов и практически не контактирует с органами власти, за исключением получения пособий. Тем не менее на выборы они активно ходят. Более того, эта часть населения поддерживает демократов, поскольку они продвигают выделение пособий и господдержки для беднейших слоёв населения и людей, оказавшихся за бортом общества, и этих людей значительно больше, чем нелегалов, которые умудряются добраться до избирательных бюллетеней. Принятие законопроекта Трампа окончательно оставит их не только за бортом общества, но и за бортом американской политики.К этой проблеме можно относиться по-разному. Наркоманы и криминальные элементы действительно не должны влиять на политический курс страны, ведь часть политиков начинает потакать им ради их симпатий. Многие маргиналы готовы "продать" свой голос за лишнюю дозу героина или дополнительные 100 долларов к пособию по безработице. Для остального общества они становятся дорогой обузой, людьми, сознательно пошедшими по кривой дорожке и теперь паразитирующими на добросовестных гражданах.С другой стороны, в Америке народ очень щепетильно относится к своим правам. Штаты изначально создавались как государство свободных людей, желающих жить на своей земле по собственным правилам. Права штатов, отдельных общин и, в конечном счёте, широкая автономия гражданина от государства стали ключевым столпом политической культуры Америки. Поэтому сторонники Демпартии цепляются зубами за право асоциальных элементов на голос с таким же остервенением, как среднестатистический республиканец — за своё право хранить дома арсенал, достаточный для обороны княжества Монако, даже если эти возможности негативно сказываются на стране в целом. За 100 дней до промежуточных выборов можно однозначно сказать, что Трампу не удалось не допустить сторонников Демпартии до избирательных участков.Республиканской партии остаётся заниматься сомнительной агитацией и разбрасываться пустыми обвинениями. Под раздачу попали даже иностранные государства. Речь о странах из так называемой оси зла. Так, со слов Трампа, Россия, Иран и КНДР якобы компрометируют избирательную систему Штатов, а Китай занимается скупкой информации об американских избирателях. Оба тезиса смешны, даже если рассматривать их не как серьёзную аргументацию, а как пропагандистский нарратив.С одной стороны, Китай действительно покупал данные об американских избирателях. Вроде бы нашлись прямые доказательства иностранного вмешательства в выборы. Но возник нюанс. Китайцы скупали открытые базы данных, которые свободно продаются на рынке и доступны любому желающему. Как правило, информация из них используется в экономических целях. Например, для калибровки таргетированной рекламы. С учётом того, что рынок США является ключевым для китайских компаний, такое внимание к американскому потребителю со стороны Поднебесной неудивительно. В Пекине в ответ на обвинения Трампа лишь рассмеялись, заявив, что они используются для внутриполитической борьбы в самих США. А сам Трамп, памятуя о неудачных тарифных войнах, решил не подкреплять голословные обвинения реальными санкциями.Понимать же под компрометацией избирательной системы можно вообще что угодно, начиная от слов Владимир Путина о том, что Россия "поддержит" Камалу Харрис, и заканчивая мемами о вмешательстве в американские выборы прямиком через Госуслуги. В действительности же компрометируют избирательную систему Штатов идеологические союзники обеих партий из Европы, которые зачастую координируют свои действия с той американской политсилой, на которую ориентируются, вне зависимости от того, находится она у власти или в оппозиции. Тем самым они открыто показывают свои симпатии и оказывают реальное (пусть и косвенное) влияние на выборы. Так, например, Виктор Орбан, будучи премьер-министром Венгрии, совершал визиты в США в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго задолго до победы последнего на выборах 2024 года, а Владимир Зеленский в преддверии тех же самых выборов прилетел в Штаты, где делал заявления в поддержку Демпартии.Больше европейских союзников компрометируют избирательную систему только гранды американской политики: Демократическая и Республиканская партии. Первые обвиняют последних в разрушении американской демократии, стремлении к установлению не то диктатуры, не то монархии, джерримендеринге (перекройке избирательных округов на выборах в Палату представителей в пользу своей партии) и, конечно, нарушении прав простых американцев и иностранных граждан. Обвинения же республиканцев подробно разбирались выше. Вне зависимости от того, что львиная доля этих тезисов — лишь пустая пропаганда (например, джерримендерингом занимаются обе партии), используемая ради получения сиюминутной выгоды, со временем она принесла свой результат. Но совсем не тот, на который рассчитывали партийные элиты.Американцы, читавшие газеты или блоги и смотревшие телепередачи, где представители обеих партий обвиняют друг друга во всех смертных грехах, со временем уверовали в то, что система глубоко порочна и не отражает их реальный выбор. Демократия умерла. При сохранении своего внешнего фасада в виде института свободных выборов, верховенства права и сменяемости власти она лишилась главного — доверия граждан. По своей сути демократия — один из способов легитимации власти, объяснение народу, на каких основаниях их правители ими правят. Нынешние элитарии Соединённых Штатов, столкнувшись в борьбе друг с другом, смогли убедить граждан в том, что это доверие неоправданно.Если население не поддерживает своего президента или доминирующую в парламенте партию, это плохо, но не критично. Гораздо хуже, когда население теряет веру в свои институты. Америка пошла по последнему сценарию. Сейчас Штаты сталкиваются с исторически минимальными рейтингами доверия к институту президентства и парламентаризма. Особняком держится Верховный суд, который до сих пор следует традиции выносить решения в соответствии с юридическими нормами, а не сиюминутной политической конъюнктурой. Но одного Верховного суда недостаточно, чтобы объединить граждан на почве принадлежности к одному государству.Своё 250-летие Америка встретила, переживая один из худших кризисных периодов в своей истории, который уже может называться таковым, даже с учётом того, что низшая его точка ещё далека. Прошлые два — Гражданскую войну и Великую депрессию — американцы преодолели совсем по-разному. Во время второй Америке удалось сплотиться вокруг фигуры Рузвельта и пережить кризис без потери идентичности, выйдя из него сильнее, чем она была до этого. Гражданская война привела к уничтожению единства американского народа, на частичное восстановление которого ушли десятилетия. Полностью преодолеть эти последствия не удалось до сих пор.Сейчас американское общество предельно расколото, сторонники различных идей полностью утратили доверие друг к другу, а огромное число американцев перестали считать США своим государством. Элиты же, которые долгое время были уверены, что на их срок пребывания у власти запаса прочности у системы уж точно хватит, правили в режиме "после нас хоть потоп". Потоп уже приближается, американская империя разрушается на глазах, а международное влияние скукоживается, постепенно запирая Америку на своём континенте, если вообще не в собственных границах.Кому-то из элитариев повезло умереть вовремя, остальным же придётся столкнуться с последствиями общественного раскола и тотального недоверия государству, которые они создали собственными руками. Кто бы ни победил через 100 дней на промежуточных выборах, американцы будут недовольны. Ненавидящие друг друга элиты обязательно объяснят им "почему" и в очередной раз понадеются, что в ближайшие несколько лет ситуация останется управляемой, а Америка не успеет скатиться в гражданскую войну. Нового же Рузвельта, способного её предотвратить, американский политический класс вырастить так и не смог.О происходящем на Ближнем Востоке - в материале Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории.

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эксклюзив, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, республиканская партия, демократическая партия, выборы, мир без границ