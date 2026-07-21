https://ukraina.ru/20260721/khusity-obyavili-blokadu-miru-ugrozhaet-krupneyshiy-energokrizis-v-istorii-1081693361.html

Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории

Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории - 21.07.2026 Украина.ру

Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Руководство хуситского движения "Ансар Аллах" назвало этот шаг зеркальным ответом на блокаду Йемена со стороны саудовской армии. А цены на нефть немедленно поползли на фоне этих новостей вверх, провоцируя панику на мировых биржах

2026-07-21T14:04

2026-07-21T14:04

2026-07-21T14:10

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Хуситы, которые считаются ближайшим политическим союзником Ирана, осуществляют огневой контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, соединяющим между собой Красное и Аравийское моря.Заявление движения "Ансар Аллах" существенно повышает угрозы для глобальных торговых маршрутов. Если хуситы перейдут от слов к делу и в Красном море действительно вспыхнет полномасштабный конфликт, это нарушит работу основной транспортной артерии между Юго-Восточной Азией и Европой. В этом случае судам придется идти в обход южной оконечности Африки, что увеличит сроки доставки товаров на 10-14 дней, поднимая их стоимость сразу в несколько раз.Войска хуситов способны наносить удары по саудовским портам, через которые осуществляется сейчас экспорт нефти из Персидского залива, заблокированного в результате американской агрессии. Эскалация в Красном море может привести к одновременной блокаде Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, что заблокирует поставки 25% мировых запасов нефти и газа. А этот сценарий развития событий с неизбежностью обернется для европейцев катастрофическим шоком.Энергетический кризис стремительно приближается, о чем говорят сейчас многие западные эксперты.По данным министерства энергетики США, запасы американской сырой нефти достигли сейчас исторического минимума, и ее экспорт сократился на прошлой неделе до рекордных показателей. Начиная с марта Вашингтон выбрасывал на внешний рынок свои нефтяные резервы, субсидируя за счет этого мировые цены на нефть, чтобы смягчить эффект дестабилизации нефтяных поставок из стран Персидского залива. И в результате этой противоречивой политики, напоминающей экспертам классический выстрел в ногу, американцы успешно опустошили собственную энергетическую кубышку.По данным отраслевых аналитиков, запасы сырой нефти в США будут окончательно исчерпаны через 43 дня, а на их восстановление уйдет несколько месяцев. Повышение цен на нефть становится в этой ситуации практически неизбежным — вопрос лишь в том, какую планку они побьют в ближайшее время. Даже эксперты из Goldman Sachs, которые, как правило, умышленно сохраняют в своих прогнозах сдержанный оптимизм, чтобы избежать паники на мировых биржах, предупреждают, что цена на нефть марки Brent может достичь в обозримом будущем отметки 120 долларов за баррель.Иранское руководство строит свою стратегию на организации устойчивого сопротивления американским атакам. Иранцы ожидают наступления энергетического коллапса, который отразится ростом цен на американских бензоколонках, подрывая предвыборные позиции Республиканской партии США. А в администрации президента Дональда Трампа явно не просчитали все возможные риски. Американцы неосмотрительно возобновили вялотекущий ближневосточный конфликт, без особых перспектив одержать в нем сколько-нибудь убедительную победу, и теперь пожинают плоды своей военно-политической авантюры."Решение возобновить масштабную войну — так, как это сделал Трамп, — крайне опрометчиво. Условия по сравнению с февралем не изменились настолько, чтобы военные действия могли увенчаться быстрым успехом. Напротив, многие факторы играют против США. Например, в июне мировые запасы нефти восстановились лишь примерно на пять процентов, уровень запасов значительно ниже, чем в феврале. Иными словами, осталось очень мало времени, прежде чем конфликт спровоцирует глобальный экономический кризис, способный ударить по политическим позициям Трампа.До выборов-то осталось всего 16 недель. В такой ситуации начинать снова имело бы смысл только при наличии плана военной операции, способной привести к успеху максимум за две недели. В Иране есть силы, которые считали, что не надо спешить с подписанием меморандума о взаимопонимании, лучше дождаться усугубления мирового экономического кризиса, чтобы занять более сильную позицию. И если Трамп решит опять сесть за стол, иранцы, скорее всего, станут тянуть время и постараются нанести США максимальный экономический и политический ущерб", — комментирует эту ситуацию американский политолог Трита Парси.Ведущий внешнеполитический эксперт газеты Financial Times Гидеон Рахман опубликовал сегодня статью под заголовком: "Трампа засасывает в иранскую трясину". Он скептически относится к перспективам наземной операции против Исламской Республики, полагая, что в ней придется задействовать огромную армию вторжения численностью до 600 тысяч военных.По мнению британского журналиста, у американской военной кампании на Ближнем Востоке не имеется ни видимых успехов, ни даже четкого плана победы. Больше того, американцы оказываются сейчас в фактическом проигрыше, потому что они не в состоянии восстановить статус-кво в Ормузском проливе, существовавшее накануне нападения на Иран."Иран полон решимости взимать плату с судов, проходящих через Ормуз, — и трудно представить, каким образом Америка в конечном итоге сможет этому помешать. Введение платы за проход через Ормузский пролив потенциально принесло бы миллиарды долларов доходов и обеспечило бы Тегерану постоянный рычаг контроля над мировыми поставками энергоносителей", — пишет об этом Рахман.Пентагон усиливает бомбардировки Ирана, направив в Персидский залив не менее девяти ударных истребителей F-35A. Иранская армия отвечает на это атаками по американским военным базам в Кувейте, Иордании и Ираке. Газета The New York Times сообщает, что американское военное командование скрывает свои текущие потери на Ближнем Востоке, полагая, что публикация этой информации дополнительно ударит по рейтингам Дональда Трампа. Но сообщения о погибших и раненых солдатах все равно попадают в американскую прессу.Судя по всему, Белый дом пытается выбраться из ближневосточного тупика. По данным арабских медиа, США передали Ирану через посредников предложения по прекращению огня, предлагая Тегерану перемирие на срок около десяти дней.Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил получение дипломатического послания от эмиссаров президента Трампа, а американское издание Axios утверждает, что американцы могут согласиться с существующим статус-кво, смирившись с тем, что Иран сохранит за собой фактический контроль над Ормузом.Но это стало бы для США катастрофическим провалом, знаменующим собой упадок глобальной гегемонии Вашингтона.Читайте об обстановке на Ближнем Востоке в материале: Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе

https://ukraina.ru/20260721/armiya-irana-udarila-po-bazam-ssha-v-kuveyte-novosti-blizhnego-vostoka--1081680679.html

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эксклюзив, мир без границ, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, республиканская партия, financial times, brent