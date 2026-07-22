https://ukraina.ru/20260722/gennadiy-alkhin-pod-volchanskom-unichtozhena-gruppa-kolumbiyskikh-namnikov-vsu-1081737306.html

Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ

Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ

На Волчанском участке российские войска уничтожили группу колумбийских наёмников и продолжают продвигаться в сёлах и лесных массивах. Группировка "Север" теснит противника к Захаровке и Резниково, создавая условия для окружения врага. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-22T15:15

2026-07-22T15:15

2026-07-22T15:15

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Характеризуя обстановку на Волчанском участке, Алёхин сообщил, что российские войска ведут боевые действия в ряде населённых пунктов и лесных массивах. "Российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска", — пояснил эксперт.Алёхин сообщил, что между Бакшеевкой и Захаровкой колумбийские наёмники из 214-го батальона "Опфор" попытались пойти в контратаку, но после огневого удара были ликвидированы.Эксперт отметил, что группировка "Север" активно продвигается к Захаровке и Резниково. "Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.

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