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Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ
Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ
На Волчанском участке российские войска уничтожили группу колумбийских наёмников и продолжают продвигаться в сёлах и лесных массивах. Группировка "Север" теснит противника к Захаровке и Резниково, создавая условия для окружения врага. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-22T15:15
2026-07-22T15:15
2026-07-22T15:15
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Характеризуя обстановку на Волчанском участке, Алёхин сообщил, что российские войска ведут боевые действия в ряде населённых пунктов и лесных массивах. "Российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска", — пояснил эксперт.Алёхин сообщил, что между Бакшеевкой и Захаровкой колумбийские наёмники из 214-го батальона "Опфор" попытались пойти в контратаку, но после огневого удара были ликвидированы.Эксперт отметил, что группировка "Север" активно продвигается к Захаровке и Резниково. "Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, волчанск, украина, геннадий алехин, украина.ру, главные новости, главное, сво, силы специальных операций, новости сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, военный эксперт
Новости, Волчанск, Украина, Геннадий Алехин, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, Силы специальных операций, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, военный эксперт
Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ
На Волчанском участке российские войска уничтожили группу колумбийских наёмников и продолжают продвигаться в сёлах и лесных массивах. Группировка "Север" теснит противника к Захаровке и Резниково, создавая условия для окружения врага. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на Волчанском участке, Алёхин сообщил, что российские войска ведут боевые действия в ряде населённых пунктов и лесных массивах.
"Российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска", — пояснил эксперт.
Алёхин сообщил, что между Бакшеевкой и Захаровкой колумбийские наёмники из 214-го батальона "Опфор" попытались пойти в контратаку, но после огневого удара были ликвидированы.
Эксперт отметил, что группировка "Север" активно продвигается к Захаровке и Резниково. "Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе", — подытожил собеседник издания.
Про перестановки в командовании ВСУ — в материале Дмитрия Ковалевича "До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ на сайте Украина.ру.