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"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ

"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру

"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ

Во вторник 21 июля Владимир Зеленский все-таки прогнулся под давлением "картонного Майдана" и снял главкома ВСУ "мясника" Александра Сырского. Новым главкомом назначен генерал Михаил Драпатый

2026-07-22T10:27

2026-07-22T10:27

2026-07-22T10:27

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Единоличной сменой главкома глава режима опять нарушил конституцию, которую попирает много лет. Технически сначала Рада (а она на каникулах) должна назначить полноценного министра обороны, а уже тот — подать на утверждение кандидатуру главкома.Драпатый на службе в ВСУ находится уже более 20 лет. Уроженец Каменец-Подольска, выпускник Харьковского института танковых войск. После переворота в 2014 году Драпатый стал известен как один из тех, кто наиболее яростно зачищал Мариуполь 9 мая. В тот момент он командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Однако вскоре ВСУ пришлось отступить из города, хотя и ненадолго.В августе того же года в ходе боев против республик Донбасса Драпатому удалось с небольшой группой вырваться из Изваринского котла. В 2021 году он получил меч от британской короны как награду за борьбу за интересы Лондона.В феврале 2022 года он находился в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. А уже в мартебыл назначен командующим оперативной группировкой войск "Юг".Украинские эксперты отмечают, что среди военных он имеет репутацию "пожарного", которого направляют, чтобы спешно закрыть бреши и прорывы на тех или иных участках фронта.С ноября 2024-го по июнь 2025-го — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Затем он подал в отставку после серии прилетов по учебным центрам. Украинские эксперты говорили о его конфликте с Сырским. Однако его отставку не приняли, а после разговора с Зеленским назначили командующим группировки ВСУ, воюющей под Харьковом.В недавнем конфликте Сырского с экс-министром обороны Михаилом Федоровым генерал Драпатый фактически поддержал Федорова. Как подчеркивает издание "Страна.ua", Зеленский назначил главкомом Драпатого, которого поддерживали Федоров, грантовые круги и Запад.Кроме того, издание отмечает, что нынешние события вокруг фигуры главкома ВСУ и министра обороны уже запустили процессы политических изменений в армии."Всем очевидно, что Зеленский не собирался увольнять Сырского и сделал это лишь под давлением. А значит, и новый главком, и прочие высшие офицеры будут понимать, что есть силы, которые могут заставить президента изменить позицию по армии. А значит, на эти силы они также начнут все в большей степени ориентироваться", — подчеркивает "Страна.ua".Таковыми силами являются грантовые круги, ориентированные на ЕС, Великобританию и Демпартию США. Они попытаются влиять на тактику и стратегию ВСУ, а не только будут воевать за контракты на поставках.Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал изданию "Зеркало недели", что к Драпатому в должности главкома будут тщательно присматриваться из-за тяжелой для ВСУ ситуации.Украинский военкор Богдан Мирошников не завидует Драпатому в связи с новым назначением. Он называет должность главкома ВСУ "пороховой бочкой", поскольку тому придется иметь дело с целой лавиной проблем: от массового дезертирства и систематической лжи о ситуации со стороны украинских командиров до отсутствия в ВСУ стратегического видения фронта.Назначение нового главкома и исполняющего обязанности министра обороны ожидаемо вызвало у украинцев ряд вопросов: что будет с "бусификацией" и печально известными штурмовыми полками Сырского типа "Скалы", где систематически пытают и убивают своих же. Однако провластные блогеры пишут, что новому командованию потребуется еще минимум полгода, чтобы войти в курс дела и представить свое видение проблемы. А там через полгода, глядишь, его опять поменяют после какого-нибудь очередного провала на фронте.Как пишет украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный", Драпатого Зеленский легко снимет потом с поста главкома. Для этого достаточно одного неудачного наступления и провала обороны. Сырского, подчеркивает паблик, терпели и покрывали, так как он был своим, а Драпатого быстро "переварят" и сольют, поскольку Зеленский не потерпит, чтобы "картонки" ему указывали. В итоге в командовании ВСУ будут множиться интриги, подковерная борьба, что косвенно может сказаться и на боеспособности армии.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, внутри и снаружи