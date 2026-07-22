"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
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"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ
"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ - 22.07.2026 Украина.ру
"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ
Во вторник 21 июля Владимир Зеленский все-таки прогнулся под давлением "картонного Майдана" и снял главкома ВСУ "мясника" Александра Сырского. Новым главкомом назначен генерал Михаил Драпатый
2026-07-22T10:27
2026-07-22T10:27
эксклюзив
украина
владимир зеленский
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
внутри и снаружи
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Единоличной сменой главкома глава режима опять нарушил конституцию, которую попирает много лет. Технически сначала Рада (а она на каникулах) должна назначить полноценного министра обороны, а уже тот — подать на утверждение кандидатуру главкома.Драпатый на службе в ВСУ находится уже более 20 лет. Уроженец Каменец-Подольска, выпускник Харьковского института танковых войск. После переворота в 2014 году Драпатый стал известен как один из тех, кто наиболее яростно зачищал Мариуполь 9 мая. В тот момент он командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Однако вскоре ВСУ пришлось отступить из города, хотя и ненадолго.В августе того же года в ходе боев против республик Донбасса Драпатому удалось с небольшой группой вырваться из Изваринского котла. В 2021 году он получил меч от британской короны как награду за борьбу за интересы Лондона.В феврале 2022 года он находился в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. А уже в мартебыл назначен командующим оперативной группировкой войск "Юг".Украинские эксперты отмечают, что среди военных он имеет репутацию "пожарного", которого направляют, чтобы спешно закрыть бреши и прорывы на тех или иных участках фронта.С ноября 2024-го по июнь 2025-го — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Затем он подал в отставку после серии прилетов по учебным центрам. Украинские эксперты говорили о его конфликте с Сырским. Однако его отставку не приняли, а после разговора с Зеленским назначили командующим группировки ВСУ, воюющей под Харьковом.В недавнем конфликте Сырского с экс-министром обороны Михаилом Федоровым генерал Драпатый фактически поддержал Федорова. Как подчеркивает издание "Страна.ua", Зеленский назначил главкомом Драпатого, которого поддерживали Федоров, грантовые круги и Запад.Кроме того, издание отмечает, что нынешние события вокруг фигуры главкома ВСУ и министра обороны уже запустили процессы политических изменений в армии."Всем очевидно, что Зеленский не собирался увольнять Сырского и сделал это лишь под давлением. А значит, и новый главком, и прочие высшие офицеры будут понимать, что есть силы, которые могут заставить президента изменить позицию по армии. А значит, на эти силы они также начнут все в большей степени ориентироваться", — подчеркивает "Страна.ua".Таковыми силами являются грантовые круги, ориентированные на ЕС, Великобританию и Демпартию США. Они попытаются влиять на тактику и стратегию ВСУ, а не только будут воевать за контракты на поставках.Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал изданию "Зеркало недели", что к Драпатому в должности главкома будут тщательно присматриваться из-за тяжелой для ВСУ ситуации.Украинский военкор Богдан Мирошников не завидует Драпатому в связи с новым назначением. Он называет должность главкома ВСУ "пороховой бочкой", поскольку тому придется иметь дело с целой лавиной проблем: от массового дезертирства и систематической лжи о ситуации со стороны украинских командиров до отсутствия в ВСУ стратегического видения фронта.Назначение нового главкома и исполняющего обязанности министра обороны ожидаемо вызвало у украинцев ряд вопросов: что будет с "бусификацией" и печально известными штурмовыми полками Сырского типа "Скалы", где систематически пытают и убивают своих же. Однако провластные блогеры пишут, что новому командованию потребуется еще минимум полгода, чтобы войти в курс дела и представить свое видение проблемы. А там через полгода, глядишь, его опять поменяют после какого-нибудь очередного провала на фронте.Как пишет украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный", Драпатого Зеленский легко снимет потом с поста главкома. Для этого достаточно одного неудачного наступления и провала обороны. Сырского, подчеркивает паблик, терпели и покрывали, так как он был своим, а Драпатого быстро "переварят" и сольют, поскольку Зеленский не потерпит, чтобы "картонки" ему указывали. В итоге в командовании ВСУ будут множиться интриги, подковерная борьба, что косвенно может сказаться и на боеспособности армии.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, внутри и снаружи
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Внутри и снаружи

"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ

10:27 22.07.2026
 
© Фото : Сухопутні війська / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Сухопутні війська / Telegram
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Во вторник 21 июля Владимир Зеленский все-таки прогнулся под давлением "картонного Майдана" и снял главкома ВСУ "мясника" Александра Сырского. Новым главкомом назначен генерал Михаил Драпатый
Единоличной сменой главкома глава режима опять нарушил конституцию, которую попирает много лет. Технически сначала Рада (а она на каникулах) должна назначить полноценного министра обороны, а уже тот — подать на утверждение кандидатуру главкома.
Драпатый на службе в ВСУ находится уже более 20 лет. Уроженец Каменец-Подольска, выпускник Харьковского института танковых войск. После переворота в 2014 году Драпатый стал известен как один из тех, кто наиболее яростно зачищал Мариуполь 9 мая. В тот момент он командовал батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Однако вскоре ВСУ пришлось отступить из города, хотя и ненадолго.
В августе того же года в ходе боев против республик Донбасса Драпатому удалось с небольшой группой вырваться из Изваринского котла. В 2021 году он получил меч от британской короны как награду за борьбу за интересы Лондона.
В феврале 2022 года он находился в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. А уже в мартебыл назначен командующим оперативной группировкой войск "Юг".
Украинские эксперты отмечают, что среди военных он имеет репутацию "пожарного", которого направляют, чтобы спешно закрыть бреши и прорывы на тех или иных участках фронта.
С ноября 2024-го по июнь 2025-го — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Затем он подал в отставку после серии прилетов по учебным центрам. Украинские эксперты говорили о его конфликте с Сырским. Однако его отставку не приняли, а после разговора с Зеленским назначили командующим группировки ВСУ, воюющей под Харьковом.
В недавнем конфликте Сырского с экс-министром обороны Михаилом Федоровым генерал Драпатый фактически поддержал Федорова. Как подчеркивает издание "Страна.ua", Зеленский назначил главкомом Драпатого, которого поддерживали Федоров, грантовые круги и Запад.
Кроме того, издание отмечает, что нынешние события вокруг фигуры главкома ВСУ и министра обороны уже запустили процессы политических изменений в армии.
"Всем очевидно, что Зеленский не собирался увольнять Сырского и сделал это лишь под давлением. А значит, и новый главком, и прочие высшие офицеры будут понимать, что есть силы, которые могут заставить президента изменить позицию по армии. А значит, на эти силы они также начнут все в большей степени ориентироваться", — подчеркивает "Страна.ua".
Таковыми силами являются грантовые круги, ориентированные на ЕС, Великобританию и Демпартию США. Они попытаются влиять на тактику и стратегию ВСУ, а не только будут воевать за контракты на поставках.
Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал изданию "Зеркало недели", что к Драпатому в должности главкома будут тщательно присматриваться из-за тяжелой для ВСУ ситуации.

"Кроме тяжелого положения в армии и на фронте, новый главком вступает в должность в период большого социального напряжения, а точнее — его выплескивания из всех щелей, поэтому в обществе оценивать действия Драпатого будут максимально внимательно, строго и критично", — сказал украинский военный.

Украинский военкор Богдан Мирошников не завидует Драпатому в связи с новым назначением. Он называет должность главкома ВСУ "пороховой бочкой", поскольку тому придется иметь дело с целой лавиной проблем: от массового дезертирства и систематической лжи о ситуации со стороны украинских командиров до отсутствия в ВСУ стратегического видения фронта.
Назначение нового главкома и исполняющего обязанности министра обороны ожидаемо вызвало у украинцев ряд вопросов: что будет с "бусификацией" и печально известными штурмовыми полками Сырского типа "Скалы", где систематически пытают и убивают своих же. Однако провластные блогеры пишут, что новому командованию потребуется еще минимум полгода, чтобы войти в курс дела и представить свое видение проблемы. А там через полгода, глядишь, его опять поменяют после какого-нибудь очередного провала на фронте.
Как пишет украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный", Драпатого Зеленский легко снимет потом с поста главкома. Для этого достаточно одного неудачного наступления и провала обороны. Сырского, подчеркивает паблик, терпели и покрывали, так как он был своим, а Драпатого быстро "переварят" и сольют, поскольку Зеленский не потерпит, чтобы "картонки" ему указывали.
В итоге в командовании ВСУ будут множиться интриги, подковерная борьба, что косвенно может сказаться и на боеспособности армии.
О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.
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