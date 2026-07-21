https://ukraina.ru/20260721/polkovnik-gennadiy-alekhin-artilleriya-i-drony-sorvali-ataku-polka-skala-vsu-v-lesakh-u-kazachey-1081699737.html

Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани

Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани - 21.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-21T15:48

2026-07-21T15:48

2026-07-21T15:48

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На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продавливают оборону противника в Казачьей Лопани, одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги.На этом участке заметно просела оборона противника. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го отдельного полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани. Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар.Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника. Хочу напомнить, что штурмовой полк "Скала" хорошо известен и в медийном пространстве. 425-й действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, полк ранее часто упоминался в сводках о потерях и нарушениях, а в конце июня Госбюро расследований Украины инициировало проверку в отношении личного состава из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий.На соседнем Волчанском участке, российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска. Между селами Бакшеевка и Захаровка противник предпринял попытку контратаковать силами штурмовой группы колумбийских наемников из 214-го штурмового батальона „Опфор “. В результате комплексного огневого поражения основная часть живой силы врага уничтожена.Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе. Каждый день наносится огневое поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также бригадам нацгвардии в районах Белого Колодезя и Липцов. По данным Минобороны, суточные потери украинской армии на этом участке составили около 210 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, 15 автомобилей и два комплекса РЭБ. Огневое поражение также наносилось по позициям и технике противника на широком фронте – от Харькова и Слатино до Золочева и Крысино.Тем не менее, противник усилил дроновые удары по приграничным районам Белгородской области, а ночью произвел ракетную атаку на Белгород. Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода.На данный момент ВКС России, дальнобойная артиллерия, РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы и БПЛА различных типов наносят комбинированный, массированный удар по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления, пунктам временной дислокации пехоты и техники ВСУ в прилегающих населённых пунктах на окраине Харькова и инженерным сооружениям противника вдоль окружной автомобильной трассы.

https://ukraina.ru/20260719/pulemetchik-ne-spit-kto-i-kak-zaschischaet-avtodorogi-ot-khornetov-v-zone-svo-1081622517.html

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