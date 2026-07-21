Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани - 21.07.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани
Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани - 21.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-21T15:48
2026-07-21T15:48
эксклюзив
новости
харьков
белгород
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
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На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продавливают оборону противника в Казачьей Лопани, одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги.На этом участке заметно просела оборона противника. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го отдельного полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани. Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар.Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника. Хочу напомнить, что штурмовой полк "Скала" хорошо известен и в медийном пространстве. 425-й действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, полк ранее часто упоминался в сводках о потерях и нарушениях, а в конце июня Госбюро расследований Украины инициировало проверку в отношении личного состава из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий.На соседнем Волчанском участке, российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска. Между селами Бакшеевка и Захаровка противник предпринял попытку контратаковать силами штурмовой группы колумбийских наемников из 214-го штурмового батальона „Опфор “. В результате комплексного огневого поражения основная часть живой силы врага уничтожена.Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе. Каждый день наносится огневое поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также бригадам нацгвардии в районах Белого Колодезя и Липцов. По данным Минобороны, суточные потери украинской армии на этом участке составили около 210 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, 15 автомобилей и два комплекса РЭБ. Огневое поражение также наносилось по позициям и технике противника на широком фронте – от Харькова и Слатино до Золочева и Крысино.Тем не менее, противник усилил дроновые удары по приграничным районам Белгородской области, а ночью произвел ракетную атаку на Белгород. Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода.На данный момент ВКС России, дальнобойная артиллерия, РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы и БПЛА различных типов наносят комбинированный, массированный удар по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления, пунктам временной дислокации пехоты и техники ВСУ в прилегающих населённых пунктах на окраине Харькова и инженерным сооружениям противника вдоль окружной автомобильной трассы.
https://ukraina.ru/20260719/pulemetchik-ne-spit-kto-i-kak-zaschischaet-avtodorogi-ot-khornetov-v-zone-svo-1081622517.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, харьков, белгород, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
Эксклюзив, Новости, Харьков, Белгород, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны

Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани

15:48 21.07.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продавливают оборону противника в Казачьей Лопани, одновременно проводят тщательную зачистку мелких населенных пунктов на западе и востоке от поселка. Наши штурмовики пробиваются к бывшей федеральной трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги.
На этом участке заметно просела оборона противника. Пытаясь выровнять и наладить устойчивость и взаимодействие в обороне, штурмовые группы 425-го отдельного полка ВСУ "Скала" скрытно выдвинулись из лесного массива в районе поселка Бугаевка вдоль железнодорожной ветки по направлению к Казачьей Лопани. Своевременно были обнаружены нашей разведкой. Артиллерия и беспилотники нанесли плотный упреждающий удар.
Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение трех боевых групп противника. Хочу напомнить, что штурмовой полк "Скала" хорошо известен и в медийном пространстве. 425-й действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно официальным данным, полк ранее часто упоминался в сводках о потерях и нарушениях, а в конце июня Госбюро расследований Украины инициировало проверку в отношении личного состава из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий.
На соседнем Волчанском участке, российская армия продвигается и ведет боевые действия в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в густых лесных массивах вокруг Волчанска. Между селами Бакшеевка и Захаровка противник предпринял попытку контратаковать силами штурмовой группы колумбийских наемников из 214-го штурмового батальона „Опфор “. В результате комплексного огневого поражения основная часть живой силы врага уничтожена.
Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе. Каждый день наносится огневое поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также бригадам нацгвардии в районах Белого Колодезя и Липцов.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
19 июля, 09:43
"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВОЧтобы остановить беспилотный террор, организованный ВСУ против жителей новых регионов в конце минувшей весны, Вооруженным силам России пришлось кратно увеличить количество МОГ и ПВН на дорогах ближнего тыла
По данным Минобороны, суточные потери украинской армии на этом участке составили около 210 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, 15 автомобилей и два комплекса РЭБ. Огневое поражение также наносилось по позициям и технике противника на широком фронте – от Харькова и Слатино до Золочева и Крысино.
Тем не менее, противник усилил дроновые удары по приграничным районам Белгородской области, а ночью произвел ракетную атаку на Белгород. Удары наносились из комплексов РСЗО, расположенных в лесной зоне северо-восточнее Харьковской области. Расчеты российских ПВО сбили воздушные цели. К сожалению, от ударных дронов ВСУ растет число погибших и раненых среди мирных граждан приграничья и Белгорода.
На данный момент ВКС России, дальнобойная артиллерия, РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы и БПЛА различных типов наносят комбинированный, массированный удар по тыловым базам ВСУ на всех участках Харьковского направления, пунктам временной дислокации пехоты и техники ВСУ в прилегающих населённых пунктах на окраине Харькова и инженерным сооружениям противника вдоль окружной автомобильной трассы.
Александр Полищук интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
07:00
Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровнеЕсли Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава
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