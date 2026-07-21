Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00 - 21.07.2026 Украина.ру
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Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00 - 21.07.2026 Украина.ру
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00
В "Укрэнерго" предупредили о сложной зиме для Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:00
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Предстоящая зима может стать тяжёлым испытанием для украинской энергосистемы, сообщили в госкомпании "Укрэнерго".Там заявили, что восстановление повреждённых объектов продолжается, однако нынешних объёмов недостаточно, чтобы компенсировать потерю мощностей крупных электростанций. Особенно критичной ситуация может стать при длительных морозах от –10°C.К другим новостям:🟦 Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию;🟦 В столице Австрии на кладбище Мейдлинг с июня работает площадка со спортивным инвентарем, предназначенная также для танцев и других досуговых мероприятий. Там установлен улей для диких пчел и вольеры для европейского хомяка, пишет Der Standard;🟦 Парламент Франции окончательно принял закон о чрезвычайном положении в сельском хозяйстве, разрешив использовать ранее запрещённые пестициды. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP;🟦 МИД Нидерландов сообщил о запрете с сентября на "импорт, покупку и продажу товаров, происходящих из незаконных израильских поселений, расположенных на палестинских территориях";🟦 Власти Литвы не усматривают прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента постсоветской республики по нацбезопасности;🟦 NASA потратит около $2,1 млрд на отправку к Марсу аппарата с ядерной силовой установкой;🟥 США нанесут в ближайшее время мощные удары по горе Пикакс в Иране, под которой, предположительно, расположен подземный ядерный объект, заявил президент США Дональд Трамп.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Франция, Украина, Дональд Трамп, Укрэнерго, НАСА, МИД, ЕС, кладбище, Австрия, Сельское хозяйство, Израиль, Палестино-израильский конфликт, санкции, Нидерланды, Ближний Восток, Иран, удар по Ирану, США, Трамп сегодня. Последние новости

Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00

21:00 21.07.2026
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго" / Перейти в фотобанкНЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
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В "Укрэнерго" предупредили о сложной зиме для Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Предстоящая зима может стать тяжёлым испытанием для украинской энергосистемы, сообщили в госкомпании "Укрэнерго".

Там заявили, что восстановление повреждённых объектов продолжается, однако нынешних объёмов недостаточно, чтобы компенсировать потерю мощностей крупных электростанций. Особенно критичной ситуация может стать при длительных морозах от –10°C.
К другим новостям:

🟦 Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию;
🟦 В столице Австрии на кладбище Мейдлинг с июня работает площадка со спортивным инвентарем, предназначенная также для танцев и других досуговых мероприятий. Там установлен улей для диких пчел и вольеры для европейского хомяка, пишет Der Standard;
🟦 Парламент Франции окончательно принял закон о чрезвычайном положении в сельском хозяйстве, разрешив использовать ранее запрещённые пестициды. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP;
🟦 МИД Нидерландов сообщил о запрете с сентября на "импорт, покупку и продажу товаров, происходящих из незаконных израильских поселений, расположенных на палестинских территориях";

🟦 Власти Литвы не усматривают прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента постсоветской республики по нацбезопасности;

🟦 NASA потратит около $2,1 млрд на отправку к Марсу аппарата с ядерной силовой установкой;

🟥 США нанесут в ближайшее время мощные удары по горе Пикакс в Иране, под которой, предположительно, расположен подземный ядерный объект, заявил президент США Дональд Трамп.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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