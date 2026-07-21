https://ukraina.ru/20260721/rossiya---evropeyskiy-pivnoy-lider-chs-v-apk-frantsii-ukrenergo-vstrevozheno-zimoy-novosti-k-2100-1081708591.html
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00 - 21.07.2026 Украина.ру
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00
В "Укрэнерго" предупредили о сложной зиме для Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T21:00
2026-07-21T21:00
2026-07-21T21:00
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украина
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кладбище
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Предстоящая зима может стать тяжёлым испытанием для украинской энергосистемы, сообщили в госкомпании "Укрэнерго".Там заявили, что восстановление повреждённых объектов продолжается, однако нынешних объёмов недостаточно, чтобы компенсировать потерю мощностей крупных электростанций. Особенно критичной ситуация может стать при длительных морозах от –10°C.К другим новостям:🟦 Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию;🟦 В столице Австрии на кладбище Мейдлинг с июня работает площадка со спортивным инвентарем, предназначенная также для танцев и других досуговых мероприятий. Там установлен улей для диких пчел и вольеры для европейского хомяка, пишет Der Standard;🟦 Парламент Франции окончательно принял закон о чрезвычайном положении в сельском хозяйстве, разрешив использовать ранее запрещённые пестициды. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP;🟦 МИД Нидерландов сообщил о запрете с сентября на "импорт, покупку и продажу товаров, происходящих из незаконных израильских поселений, расположенных на палестинских территориях";🟦 Власти Литвы не усматривают прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента постсоветской республики по нацбезопасности;🟦 NASA потратит около $2,1 млрд на отправку к Марсу аппарата с ядерной силовой установкой;🟥 США нанесут в ближайшее время мощные удары по горе Пикакс в Иране, под которой, предположительно, расположен подземный ядерный объект, заявил президент США Дональд Трамп.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, украина, дональд трамп, укрэнерго, наса, мид, ес, кладбище, австрия, сельское хозяйство, израиль, палестино-израильский конфликт, санкции, нидерланды, ближний восток, иран, удар по ирану, сша, трамп сегодня. последние новости
Новости, Россия, Франция, Украина, Дональд Трамп, Укрэнерго, НАСА, МИД, ЕС, кладбище, Австрия, Сельское хозяйство, Израиль, Палестино-израильский конфликт, санкции, Нидерланды, Ближний Восток, Иран, удар по Ирану, США, Трамп сегодня. Последние новости
Россия - европейский пивной лидер, ЧС в АПК Франции, "Укрэнерго" встревожено зимой. Новости к 21.00
В "Укрэнерго" предупредили о сложной зиме для Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Предстоящая зима может стать тяжёлым испытанием для украинской энергосистемы, сообщили в госкомпании "Укрэнерго".
Там заявили, что восстановление повреждённых объектов продолжается, однако нынешних объёмов недостаточно, чтобы компенсировать потерю мощностей крупных электростанций. Особенно критичной ситуация может стать при длительных морозах от –10°C.
К другим новостям:
🟦 Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, обогнав Германию;
🟦 В столице Австрии на кладбище Мейдлинг с июня работает площадка со спортивным инвентарем, предназначенная также для танцев и других досуговых мероприятий. Там установлен улей для диких пчел и вольеры для европейского хомяка, пишет Der Standard;
🟦 Парламент Франции окончательно принял закон о чрезвычайном положении в сельском хозяйстве, разрешив использовать ранее запрещённые пестициды. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP;
🟦 МИД Нидерландов сообщил о запрете с сентября на "импорт, покупку и продажу товаров, происходящих из незаконных израильских поселений, расположенных на палестинских территориях";
🟦 Власти Литвы не усматривают прямой угрозы со стороны России. Об этом заявил советник президента постсоветской республики по нацбезопасности;
🟦 NASA потратит около $2,1 млрд на отправку к Марсу аппарата с ядерной силовой установкой;
🟥 США нанесут в ближайшее время мощные удары по горе Пикакс в Иране, под которой, предположительно, расположен подземный ядерный объект, заявил президент США Дональд Трамп.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.