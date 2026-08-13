https://ukraina.ru/20260813/vs-rf-udarili-po-obektam-vsu-i-voennoy-infrastrukture-v-izmaile-i-reni-1082445316.html
ВС РФ ударили по объектам ВСУ и военной инфраструктуре в Измаиле и Рени
ВС РФ ударили по объектам ВСУ и военной инфраструктуре в Измаиле и Рени - 13.08.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам ВСУ и военной инфраструктуре в Измаиле и Рени
Российские военные продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 13 августа Минобороны РФ
2026-08-13T09:24
2026-08-13T09:24
2026-08-13T09:24
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Ведомство перечислило цели, пораженные минувшей ночью.Также россияне поразили беспилотниками пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.Украинские СМИ сетуют, что на фоне блокады черноморских портов стремительно падает экспорт зерна с Украины.За первые 12 дней августа экспорт пшеницы сократился в 4,3 раза - до 175 тысяч тонн против 759 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года, ячменя - в 5,6 раза, до 37 тысяч тонн, кукурузы - в 2,7 раза, до 68 тысяч тонн.Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, измаил, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина, Россия, Измаил, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВС РФ ударили по объектам ВСУ и военной инфраструктуре в Измаиле и Рени
Российские военные продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 13 августа Минобороны РФ
Ведомство перечислило цели, пораженные минувшей ночью.
"В порту Измаил - пункт временной дислокации подразделения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в материале.
Также россияне поразили беспилотниками пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.
Украинские СМИ сетуют, что на фоне блокады черноморских портов стремительно падает экспорт зерна с Украины.
За первые 12 дней августа экспорт пшеницы сократился в 4,3 раза - до 175 тысяч тонн против 759 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года, ячменя - в 5,6 раза, до 37 тысяч тонн, кукурузы - в 2,7 раза, до 68 тысяч тонн.
Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.