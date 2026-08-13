https://ukraina.ru/20260813/senatory-ssha-byut-trevogu-iz-za-otsutstviya-novykh-antirossiyskikh-sanktsiy---reuters-1082446139.html
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters - 13.08.2026 Украина.ру
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснения по поводу отсутствия новых санкций против России, передает Reuters
2026-08-13T09:51
2026-08-13T09:51
2026-08-13T09:51
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Они направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, где заявили, что администрация президента США приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев.Сенаторы призвали чиновников к 28 августа ответить на вопрос о причинах "невозобновления плановых и масштабных санкций США в целях восстановления рычагов влияния" по достижению мира на Украине.По данным агентства, в минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Накануне зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался. Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. По его словам, "они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса".Подробнее - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, демократическая партия, совбез, санкции, антироссийские санкции
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Демократическая партия, Совбез, санкции, антироссийские санкции
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснения по поводу отсутствия новых санкций против России, передает Reuters
Они направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, где заявили, что администрация президента США приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев.
Сенаторы призвали чиновников к 28 августа ответить на вопрос о причинах "невозобновления плановых и масштабных санкций США в целях восстановления рычагов влияния" по достижению мира на Украине.
По данным агентства, в минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования на Украине.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Накануне зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался.
Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. По его словам, "они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса".