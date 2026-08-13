Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters - 13.08.2026 Украина.ру
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Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters - 13.08.2026 Украина.ру
Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснения по поводу отсутствия новых санкций против России, передает Reuters
2026-08-13T09:51
2026-08-13T09:51
новости
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дональд трамп
дмитрий медведев
демократическая партия
совбез
санкции
антироссийские санкции
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Они направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, где заявили, что администрация президента США приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев.Сенаторы призвали чиновников к 28 августа ответить на вопрос о причинах "невозобновления плановых и масштабных санкций США в целях восстановления рычагов влияния" по достижению мира на Украине.По данным агентства, в минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Накануне зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался. Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. По его словам, "они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса".Подробнее - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, демократическая партия, совбез, санкции, антироссийские санкции
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Демократическая партия, Совбез, санкции, антироссийские санкции

Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters

09:51 13.08.2026
 
© Фото : russiancouncil.ru
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : russiancouncil.ru
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Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснения по поводу отсутствия новых санкций против России, передает Reuters
Они направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, где заявили, что администрация президента США приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев.
Сенаторы призвали чиновников к 28 августа ответить на вопрос о причинах "невозобновления плановых и масштабных санкций США в целях восстановления рычагов влияния" по достижению мира на Украине.
По данным агентства, в минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования на Украине.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Накануне зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался.
Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. По его словам, "они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса".
Подробнее - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа на сайте Украина.ру.
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