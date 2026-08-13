https://ukraina.ru/20260813/senatory-ssha-byut-trevogu-iz-za-otsutstviya-novykh-antirossiyskikh-sanktsiy---reuters-1082446139.html

Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters

Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters - 13.08.2026 Украина.ру

Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters

Американские сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс потребовали от администрации президента США Дональда Трампа дать разъяснения по поводу отсутствия новых санкций против России, передает Reuters

2026-08-13T09:51

2026-08-13T09:51

2026-08-13T09:51

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Они направили письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, где заявили, что администрация президента США приостановила действие регулярных точечных санкций против России на 17 месяцев.Сенаторы призвали чиновников к 28 августа ответить на вопрос о причинах "невозобновления плановых и масштабных санкций США в целях восстановления рычагов влияния" по достижению мира на Украине.По данным агентства, в минфине США заявили, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Накануне зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался. Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. По его словам, "они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса".Подробнее - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, демократическая партия, совбез, санкции, антироссийские санкции