В NASA Крым признали российским - 13.08.2026 Украина.ру
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В NASA Крым признали российским
В NASA Крым признали российским - 13.08.2026 Украина.ру
В NASA Крым признали российским
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе трансляции солнечного затмения 12 августа опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России
2026-08-13T10:22
2026-08-13T10:31
новости
крым
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Крымский полуостров там отделен от материка линией, которой обозначаются государственные границы.При этом другие российские регионы (в частности ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области) в NASA определили как украинские.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Хотя Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Росси по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.Подробнее о признании полуострова - в материале Запад признал Крым российским? Но есть один нюанс на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, крым, лнр, донецкая народная республика, наса, украина.ру
Новости, Крым, ЛНР, Донецкая Народная Республика, НАСА, Украина.ру

В NASA Крым признали российским

10:22 13.08.2026 (обновлено: 10:31 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе трансляции солнечного затмения 12 августа опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России
Крымский полуостров там отделен от материка линией, которой обозначаются государственные границы.
При этом другие российские регионы (в частности ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области) в NASA определили как украинские.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Хотя Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Росси по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.
Подробнее о признании полуострова - в материале Запад признал Крым российским? Но есть один нюанс на сайте Украина.ру.
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