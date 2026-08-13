https://ukraina.ru/20260813/v-nasa-krym-priznali-rossiyskim-1082446975.html

В NASA Крым признали российским

В NASA Крым признали российским - 13.08.2026 Украина.ру

В NASA Крым признали российским

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе трансляции солнечного затмения 12 августа опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России

2026-08-13T10:22

2026-08-13T10:22

2026-08-13T10:31

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Крымский полуостров там отделен от материка линией, которой обозначаются государственные границы.При этом другие российские регионы (в частности ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области) в NASA определили как украинские.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Хотя Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Росси по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.Подробнее о признании полуострова - в материале Запад признал Крым российским? Но есть один нюанс на сайте Украина.ру.

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новости, крым, лнр, донецкая народная республика, наса, украина.ру