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Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму"

Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму" - 13.08.2026 Украина.ру

Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму"

Украина желает получить 5% от запасов США ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы пережить зиму. Об этом в опубликованном 12 августа интервью CNN заявил Владимир Зеленский

2026-08-13T11:27

2026-08-13T11:27

2026-08-13T11:29

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В интервью Зеленский сообщил, что его дни проходят в "миллионах" телефонных звонков и непрозрачных переговорах о пополнении боекомплектов систем ПВО ВСУ."В последние недели резко возросло количество российских баллистических атак , особенно сильно ударив по столице Киеву, поскольку Москва использует практически нулевые запасы украинских ракет-перехватчиков Patriot. Зеленский заявил, что одной десятой части нынешних американских запасов было бы достаточно, чтобы остановить все российские баллистические ракетные атаки, но 5% хватило бы Украине, чтобы пережить зиму", - сказано в публикации.Зеленский заявил, что если США "продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%".Издание отметило, что в ходе войны США с Ираном американская армия и страны Персидского залива использовали десятки ракет для отражения иранских атак и "в мире наблюдается нехватка ракет". "Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - поведал в интервью Зеленский. Он также заявил, что по-прежнему остаются сомнения относительно того, как будет реализовано обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производить собственные ракеты для систем Patriot ."Трамп, выступая на полях саммита НАТО в Анкаре, заявил, что разрешит Украине получить лицензию на самостоятельное производство сложных перехватчиков, но несколько дней спустя сказал, что не уверен в целесообразности этой идеи. Производители зенитно-ракетных комплексов Patriot направили своих представителей в Киев для обсуждения этого вопроса, но результаты пока неясны", - напомнило издание.Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, cnn, всу, пво, зрк patriot, впк, нато, военная помощь украине