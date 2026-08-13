https://ukraina.ru/20260813/pokhischennykh-kuryan-zastavlyali-kolotit-groby-vo-lvovskom-lagere-1082450075.html

Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере

Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере - 13.08.2026 Украина.ру

Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере

Пленных россиян заставляли делать гробы во Львове, рассказал вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин, передает РИА Новости

2026-08-13T11:49

2026-08-13T11:49

2026-08-13T11:49

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вооруженные силы украины

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украина.ру

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"Кто-то (в лагере - ред.) елочки искусственные делает на могилы, кто-то гробы колотит, кто-то разнорабочий", - рассказал Ванин, добавив, что большее число людей были задействованы на производстве гробов.В лагере для военнопленных во Львове существовал обязательный трудовой распорядок, а среди тех, кого заставляли работать, были и гражданские, которых ВСУ насильно вывезли из Курской области во время вторжения в 2024 году.Самого Ванина военные ВСУ вывезли на территорию Украины, где он содержался в лагерях для военнопленных. В конце июня его обменяли вместе с другими гражданскими на белорусско-украинской границе.В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных.Подробнее о похищенных мирных жителях - в материале Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, львов, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру