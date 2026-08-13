Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере - 13.08.2026 Украина.ру
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Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере
Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере - 13.08.2026 Украина.ру
Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере
Пленных россиян заставляли делать гробы во Львове, рассказал вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин, передает РИА Новости
2026-08-13T11:49
2026-08-13T11:49
новости
курская область
львов
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
генштаб
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"Кто-то (в лагере - ред.) елочки искусственные делает на могилы, кто-то гробы колотит, кто-то разнорабочий", - рассказал Ванин, добавив, что большее число людей были задействованы на производстве гробов.В лагере для военнопленных во Львове существовал обязательный трудовой распорядок, а среди тех, кого заставляли работать, были и гражданские, которых ВСУ насильно вывезли из Курской области во время вторжения в 2024 году.Самого Ванина военные ВСУ вывезли на территорию Украины, где он содержался в лагерях для военнопленных. В конце июня его обменяли вместе с другими гражданскими на белорусско-украинской границе.В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных.Подробнее о похищенных мирных жителях - в материале Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, львов, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру
Новости, Курская область, Львов, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру

Похищенных курян заставляли колотить гробы во львовском лагере

11:49 13.08.2026
 
© Фото : скриншот видео РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : скриншот видео РИА Новости
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Пленных россиян заставляли делать гробы во Львове, рассказал вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин, передает РИА Новости
"Кто-то (в лагере - ред.) елочки искусственные делает на могилы, кто-то гробы колотит, кто-то разнорабочий", - рассказал Ванин, добавив, что большее число людей были задействованы на производстве гробов.
В лагере для военнопленных во Львове существовал обязательный трудовой распорядок, а среди тех, кого заставляли работать, были и гражданские, которых ВСУ насильно вывезли из Курской области во время вторжения в 2024 году.
Самого Ванина военные ВСУ вывезли на территорию Украины, где он содержался в лагерях для военнопленных. В конце июня его обменяли вместе с другими гражданскими на белорусско-украинской границе.
В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных.
Подробнее о похищенных мирных жителях - в материале Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреля на сайте Украина.ру.
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