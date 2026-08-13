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Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot

Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot - 13.08.2026 Украина.ру

Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot

Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американской системы Patriot, сообщила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире радиостанции RMF FM

2026-08-13T12:25

2026-08-13T12:25

2026-08-13T12:25

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"Пан президент (США Дональд) Трамп уже декларировал, что производства ракет на территории Украины не будет. Сегодня мы ведем переговоры. Есть еще минимум одна страна ЕС, которая тоже за это борется", - сказала Собковяк-Чернецкая.По ее словам, конкурентом Польши является Германия.Она отметила, что Европейский союз старается разместить у себя если не производство, то хотя бы сервисный центр ракет Patriot.В конце июля президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot и лишь "изучает этот вопрос". Однако, судя по заявлениям польского Минобороны, Вашингтон в итоге склоняется отказать Киеву, что и спровоцировало борьбу за американские заводы.Подробнее - в материале Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot на сайте Украина.ру.

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новости, польша, германия, сша, дональд трамп, ес, минобороны