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Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot
Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot - 13.08.2026 Украина.ру
Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot
Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американской системы Patriot, сообщила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире радиостанции RMF FM
2026-08-13T12:25
2026-08-13T12:25
2026-08-13T12:25
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"Пан президент (США Дональд) Трамп уже декларировал, что производства ракет на территории Украины не будет. Сегодня мы ведем переговоры. Есть еще минимум одна страна ЕС, которая тоже за это борется", - сказала Собковяк-Чернецкая.По ее словам, конкурентом Польши является Германия.Она отметила, что Европейский союз старается разместить у себя если не производство, то хотя бы сервисный центр ракет Patriot.В конце июля президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot и лишь "изучает этот вопрос". Однако, судя по заявлениям польского Минобороны, Вашингтон в итоге склоняется отказать Киеву, что и спровоцировало борьбу за американские заводы.Подробнее - в материале Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot на сайте Украина.ру.
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новости, польша, германия, сша, дональд трамп, ес, минобороны
Новости, Польша, Германия, США, Дональд Трамп, ЕС, Минобороны
Пока Трамп сомневается насчет Киева: Польша и Германия бьются за производство ракет Patriot
Польша и Германия конкурируют за размещение на своей территории производства ракет для американской системы Patriot, сообщила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире радиостанции RMF FM
"Пан президент (США Дональд) Трамп уже декларировал, что производства ракет на территории Украины не будет. Сегодня мы ведем переговоры. Есть еще минимум одна страна ЕС, которая тоже за это борется", - сказала Собковяк-Чернецкая.
По ее словам, конкурентом Польши является Германия.
"Уже не секрет, что это Германия", - сказала замминистра.
Она отметила, что Европейский союз старается разместить у себя если не производство, то хотя бы сервисный центр ракет Patriot.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot и лишь "изучает этот вопрос".
Однако, судя по заявлениям польского Минобороны, Вашингтон в итоге склоняется отказать Киеву, что и спровоцировало борьбу за американские заводы.