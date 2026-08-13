https://ukraina.ru/20260813/ostorozhno-v-knige-russkie-ukraina-spuskaet-v-unitaz-literaturu-i-svoe-buduschee-1082447511.html

Осторожно, в книге русские: Украина спускает в унитаз литературу и свое будущее

Осторожно, в книге русские: Украина спускает в унитаз литературу и свое будущее - 13.08.2026 Украина.ру

Осторожно, в книге русские: Украина спускает в унитаз литературу и свое будущее

В украинском городе Луцке похвастались тем, сколько русскоязычных книг им удалось пустить под нож. А украинские издатели тем временем взялись предупреждать читателей: осторожно, в книге водятся русские

2026-08-13T12:37

2026-08-13T12:37

2026-08-13T12:37

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Волынская областная библиотека для юношества с начала этого года сдала в макулатуру 1083 кг книг на русском языке, а вырученные 2975 грн (около 5530 руб.) пустила на закупку материалов для маскировочных сетей, "кикимор" и прочие нужды украинской армии, заявила в комментарии представительнице Института массовой информации Мае Голуб директор библиотеки Алла Ефремова.По словам библиотекаря, охота на русскоязычные книги длится с 4 сентября 2022 года. За это время набралось 10 679 кг макулатуры на 30 564 грн (около 57 тыс. руб.). При этом Ефремова призвала приносить русскоязычные издания, чтобы таким образом помочь ВСУ."Русскоязычную макулатуру" сдают партиями, по мере накопления. Самые внушительные в этом году передали 7 апреля — 320 кг за 800 грн (около 1,5 тыс. руб.), 27 апреля — 388 кг на 1050 грн (около 1,96 тыс. руб.) и 17 июля — 375 кг за 1125 грн (около 2,1 тыс. руб.).Годом раньше, в 2025-м, та же библиотека собрала свыше полутора тонн русскоязычных книг — их точно так же сдали в макулатуру, а деньги отправили военным.А еще годом ранее, в 2024-м, в Ковеле Волынской области волонтёры местного филиала общественной организации UA Resistance Foundation призвали горожан избавляться от российской литературы и нести в макулатуру все, что связано с Россией. Как писали местные СМИ, собранные книги свозили на бумажную фабрику, где перемалывали в туалетную бумагу и отправляли на фронт. На предприятии подсчитали: из книги средней толщины выходит один рулон.Как объяснила волонтёрка Дарья Панченко, так украинцев подталкивают отказаться от всего российского и помогать армии."Поэтому призываем жителей не только Ковеля, но и других городов сдавать российские книги, а средства жертвовать на поддержку войска и делиться этим на страницах соцсетей с хэштегом #русский_в_с**ку", — рассказала Панченко.А ещё двумя годами раньше — в год начала СВО — по библиотекам всей Украины прокатилась чистка от русскоязычных изданий. Украинская "Телевизионная служба новостей" (ТСН) описывала картину так: русские книги теперь хранятся "словно за решёткой"."Эти все книги ждёт в свое время списание", — обещала в августе 2022 года директор Черновицкой областной универсальной научной библиотеки Наталья Филяк.Правда, поначалу собирались действовать разборчиво — избавляться от книг лишь после дотошной проверки."Каждую книгу нужно пересмотреть, перечитать, понять, подлежит ли она списанию или нет", — указывала Филяк.Первыми в очереди на уничтожение оказались книги, которые разрешалось брать домой, а также те, где украинские цензоры углядели "антиукраинское содержание", "возвеличивание России" или "государственную рознь". Заодно решили вычистить современных российских авторов, поддержавших СВО. А вот русских классиков тогда, в 2022-м, трогать не планировали."Пушкин, Достоевский, Гоголь, Булгаков – они все есть, все в открытом доступе, если переведены на украинский язык. Даже на русском, оно есть в подсобных помещениях", — цитировала ТСН сотрудников Черновицкой областной научной универсальной библиотеки.Кое-какие книги на русском даже соглашались выдавать — но с оговоркой: чтобы те "не несли вражды" и не имели украинских аналогов."По медицине, по математике, по химии – это литература, которая мало издается, мало переиздается. В основном эта отраслевая литература была написана на русском языке", – признавала тогда заведующая отделом библиотеки имени Александра Духновича в Закарпатье Ольга Коваленко.По данным ТСН, в читальных залах этого региона с полок убрали едва ли не половину книжного фонда."Украиноязычная литература составляет почти 54%, русская литература 40%, 6% – литература на других языках", – рассказывала о составе библиотеки заведующая отделом комплектования и обработки литературы Мукачевской городской центральной библиотеке Мария Пайдак.Украинские библиотекари тогда были уверены: как только закончатся боевые действия, фонды быстро пополнятся книгами на украинском языке. Пока же они делились с читателями ссылками на издательства, открывшие бесплатный доступ к своим текстам.Вот только неофициально книги на русском по-прежнему шли нарасхват — доходило до того, что их провозили контрабандой. Так, в апреле 2025 года Львовская таможня в своём телеграм-канале опубликовала новость, озаглавленную "Хождение по мукам. Идиот". В ней рассказывалось об изъятии у возвращавшегося из Польши 42-летнего жителя Львовской области 34 книг на русском языке.Любопытно, что русской классики среди них было раз-два и обчёлся: по два экземпляра "Идиота" и "Преступления и наказания" Достоевского, "Хождение по мукам" Алексея Толстого, "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова да пьесы Евгения Шварца. Остальные 24 книги — переводы иностранных авторов на русский. Самая же высокая стопка — восемь экземпляров сборника "Стоицизм. Зенон, Марк Аврелий, Эпиктет" 2023 года издания. Похоже, читатели тянулись к мировой философской классике, а взяться за русские издания их вынудило отсутствие внятных переводов на украинский.То, что русская книга на Украине всё ещё в цене, приводило иных активистов в форменную ярость. В октябре 2025 года борцы за украинский язык явились на киевский книжный рынок "Почайна" (бывшая "Петровка") и попытались опечатать магазины, торговавшие книгами на русском и пластинками с русскими песнями. Одеты активисты были в костюмы химзащиты. Они требовали от продавцов сдавать русские книги, а магазины и павильоны заклеивали лентой.Торговлю русскоязычными книгами активисты объявляли "подрывом национальной безопасности страны", а сами книги предлагали отправить на "утилизацию". Одни продавцы под напором дали слабину, другие же прогибаться отказались, назвав всё это "бредом".Подобные акции пытались проводить и в других регионах.Впрочем, одной лишь охотой на книги дело не ограничилось. Украинские книгоиздатели пошли на новшество — стали предупреждать читателя о присутствии в тексте русских персонажей."Внимание, в книге упоминаются русские (в ориг. "росіяни", также может переводиться как россияне — ред.)", — гласит надпись на форзаце украинского перевода романа Дэна Брауна "Тайна тайн" украинского издательства "Клуб семейного досуга".Книга издана в 2026 году."Это очень смешно, но есть над чем подумать. Нацбилдинг политического украинца все же уникален. Это буквально смесь психотипов "возмущенная ранимая ЛГБТ*-снежинка" и "озверевший зигующий селюк". Плакать на камеру от услышанной на улице русской речи и вместе с тем смаковать консервы "сепар в смитани", и это все без какого-то противоречия уживается в одной концепции. Формула рабочая, смесь взрывная, но на работу вдолгую эта система не заточена. Долго существовать в таком состоянии без полного распада идентичности невозможно, да и концепция не подразумевает долгого существования. Когда ломается нож, над ним не плачут", — прокомментировал такое новшество русский писатель Александр Пелевин.А между тем демографы предупреждают: сохранись нынешние тенденции — и спор о том, на каком языке будут читать грядущие поколения украинцев, попросту сойдёт на нет. Ведь большинство потомков сегодняшних украинцев будут читать по-польски. И лишь в те редкие часы, что останутся у них от тяжёлой работы.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260810/na-ukraine-uzhe-goryuyut-o-sgorevshikh-knigakh-no-est-nyuans---reuters-1082352647.html

https://ukraina.ru/20190313/1022956382.html

https://ukraina.ru/20260618/donbass-chitayuschiy-122-tysyachi-novykh-knig-i-33-obnovlennye-biblioteki-v-dnr--1080358866.html

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Егор Леев

эксклюзив, украина, россия, луцк, пушкин, николай васильевич гоголь, книги