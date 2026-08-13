Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА - 13.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА - 13.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили около 90 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-13T08:12
2026-08-13T08:13
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Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется."Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около девяти десятков БПЛА в восьми районах — Миллеровском, Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Тарасовском и Чертковском", — написал Слюсарь.Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка.Глава региона уточнил, что ночью в хуторе Нижняя Ковалева Красносулинского района и во дворе школы в хуторе Волченском Каменского района произошли возгорания сухой растительности. В здании самой школы были повреждены несколько окон."Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА

08:12 13.08.2026 (обновлено: 08:13 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили около 90 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется.
"Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около девяти десятков БПЛА в восьми районах Миллеровском, Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Тарасовском и Чертковском", — написал Слюсарь.
Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка.
Глава региона уточнил, что ночью в хуторе Нижняя Ковалева Красносулинского района и во дворе школы в хуторе Волченском Каменского района произошли возгорания сухой растительности. В здании самой школы были повреждены несколько окон.
"Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.
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