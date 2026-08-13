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Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА - 13.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА

При отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили около 90 украинских БПЛА, данные о последствиях будут уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 13 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-13T08:12

2026-08-13T08:12

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Глава региона подчеркнул, что в настоящее время угроза беспилотной опасности по Ростовской области сохраняется."Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около девяти десятков БПЛА в восьми районах — Миллеровском, Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Тарасовском и Чертковском", — написал Слюсарь.Отмечается, что в местах падения дронов возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, в Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества, а в Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка.Глава региона уточнил, что ночью в хуторе Нижняя Ковалева Красносулинского района и во дворе школы в хуторе Волченском Каменского района произошли возгорания сухой растительности. В здании самой школы были повреждены несколько окон."Все пожары были оперативно потушены, данные о последствиях ночной атаки будут уточняться", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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