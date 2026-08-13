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Названо количество сбитых за ночь украинских БПЛА
Названо количество сбитых за ночь украинских БПЛА - 13.08.2026 Украина.ру
Названо количество сбитых за ночь украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 362 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 13 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-13T09:28
2026-08-13T09:28
2026-08-13T10:00
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Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 12 августа до 8:00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Крыма, Татарстана, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили около 90 украинских БПЛА.Росавиация из-за угрозы беспилотников ночью закрывала для полётов 13 аэропортов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, сво, спецоперация, сводка сво, росавиация, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, оренбургская область, орловская область, пенза, ростовская область, рязанская область, самара, ульяновская область, московская область, крым, татарстан, краснодарский край, черное море, азовское море
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Названо количество сбитых за ночь украинских БПЛА
09:28 13.08.2026 (обновлено: 10:00 13.08.2026)
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 362 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 13 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 12 августа до 8:00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Крыма, Татарстана, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили около 90 украинских БПЛА. Росавиация из-за угрозы беспилотников ночью закрывала для полётов 13 аэропортов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.