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Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших - 13.08.2026 Украина.ру

Россия и Украина обменялись телами погибших

Обмен телами погибших военнослужащих провели представители России и Украины. Об этом 13 августа сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев

2026-08-13T12:39

2026-08-13T12:39

2026-08-13T12:39

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Российская сторона передала 261 тело погибших украинских военнослужащих и получила с Украины 24 тела российских военнослужащих.Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 16 июля: российской стороне было передано 31 тело, а украинской — 501.Саралиев сообщал, что 18 июня Украине было передано 522 тела, России — 33. До этого, 15 мая Киеву отдали 528 тел, Москва получила 41.Издание напомнило, что последний обмен пленными стороны провели 26 июня - стороны передали по 160 пленных военнослужащих. С начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс тел погибших и получила чуть более 500, констатировал в апреле президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.Накануне в новостях: Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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