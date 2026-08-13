Россия и Украина обменялись телами погибших - 13.08.2026 Украина.ру
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Россия и Украина обменялись телами погибших
Россия и Украина обменялись телами погибших - 13.08.2026 Украина.ру
Россия и Украина обменялись телами погибших
Обмен телами погибших военнослужащих провели представители России и Украины. Об этом 13 августа сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев
2026-08-13T12:39
2026-08-13T12:39
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Российская сторона передала 261 тело погибших украинских военнослужащих и получила с Украины 24 тела российских военнослужащих.Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 16 июля: российской стороне было передано 31 тело, а украинской — 501.Саралиев сообщал, что 18 июня Украине было передано 522 тела, России — 33. До этого, 15 мая Киеву отдали 528 тел, Москва получила 41.Издание напомнило, что последний обмен пленными стороны провели 26 июня - стороны передали по 160 пленных военнослужащих. С начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс тел погибших и получила чуть более 500, констатировал в апреле президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.Накануне в новостях: Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Москва, Госдума, обмен, военнослужащий, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

Россия и Украина обменялись телами погибших

12:39 13.08.2026
 
© Фото : RT/Ruptly / Перейти в фотобанкОбмен погибшими между Россией и Украиной
Обмен погибшими между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : RT/Ruptly
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Обмен телами погибших военнослужащих провели представители России и Украины. Об этом 13 августа сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев
Российская сторона передала 261 тело погибших украинских военнослужащих и получила с Украины 24 тела российских военнослужащих.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 16 июля: российской стороне было передано 31 тело, а украинской — 501.
Саралиев сообщал, что 18 июня Украине было передано 522 тела, России — 33. До этого, 15 мая Киеву отдали 528 тел, Москва получила 41.
Издание напомнило, что последний обмен пленными стороны провели 26 июня - стороны передали по 160 пленных военнослужащих.
С начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс тел погибших и получила чуть более 500, констатировал в апреле президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Накануне в новостях: Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова
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