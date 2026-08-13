Армия России освободила Петровку в ДНР - 13.08.2026 Украина.ру
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Армия России освободила Петровку в ДНР
Армия России освободила Петровку в ДНР - 13.08.2026 Украина.ру
Армия России освободила Петровку в ДНР
Российские военнослужащие из войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Об этом 13 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-13T12:27
2026-08-13T12:27
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Согласно сводке министерства, за сутки подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили свыше 355 военнослужащих ВСУ, две боевые броне машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие", -сказано в сообщении Минобороны РФ.Актуальное интервью Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России освободила Петровку в ДНР

12:27 13.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военнослужащие из войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Об этом 13 августа сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Согласно сводке министерства, за сутки подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили свыше 355 военнослужащих ВСУ, две боевые броне машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Грузское, Сергеевка, Рубежное, Райское, Красноподолье, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие", -сказано в сообщении Минобороны РФ.
Актуальное интервью Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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