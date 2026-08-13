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Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп

Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп - 13.08.2026 Украина.ру

Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп

МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп, входящий в четвёрку островов южных Курил, которые Токио считает якобы своими "северными территориями". Сообщение о протесте дипведомство страны восходящего солнца 13 августа разместило на своей странице в социальной сети Х

2026-08-13T08:51

2026-08-13T08:51

2026-08-13T08:51

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Глава МИД Японии в посте, озаглавленном "Сообщение министра иностранных дел Мотэги о визите президента России на Итуруп" в очередной раз заявляет о претензиях на Итуруп и остальные острова."Сегодня я узнал из сообщений [СМИ] о том, что президент России Путин посетил с визитом Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом", — говорится в сообщении.В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.Накануне Путин заявил, что Россия была готова искать с Японией решение вопроса Курильских островов, которые были закреплены за РФ в международных документах по завершении Второй мировой войны. При этом российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Ранее сообщалось, что президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный".Подробнее о реваншистских тенденциях в бывших странах-агрессорах - в публикации "Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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