Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп - 13.08.2026 Украина.ру
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Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп - 13.08.2026 Украина.ру
Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп, входящий в четвёрку островов южных Курил, которые Токио считает якобы своими "северными территориями". Сообщение о протесте дипведомство страны восходящего солнца 13 августа разместило на своей странице в социальной сети Х
2026-08-13T08:51
2026-08-13T08:51
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япония
токио
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владимир путин
дальний восток
международные отношения
международная политика
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Глава МИД Японии в посте, озаглавленном "Сообщение министра иностранных дел Мотэги о визите президента России на Итуруп" в очередной раз заявляет о претензиях на Итуруп и остальные острова."Сегодня я узнал из сообщений [СМИ] о том, что президент России Путин посетил с визитом Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом", — говорится в сообщении.В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.Накануне Путин заявил, что Россия была готова искать с Японией решение вопроса Курильских островов, которые были закреплены за РФ в международных документах по завершении Второй мировой войны. При этом российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Ранее сообщалось, что президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный".Подробнее о реваншистских тенденциях в бывших странах-агрессорах - в публикации "Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, япония, токио, мид, россия, владимир путин, дальний восток, международные отношения, международная политика, протесты, курилы, вторая мировая война
Украина.ру, Новости, Япония, Токио, МИД, Россия, Владимир Путин, Дальний Восток, международные отношения, Международная политика, протесты, Курилы, Вторая мировая война

Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп

08:51 13.08.2026
 
© Фото : POOLПрезидент России Владимир Путин на ракетном крейсере "Варяг" во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере Варяг во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : POOL
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МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп, входящий в четвёрку островов южных Курил, которые Токио считает якобы своими "северными территориями". Сообщение о протесте дипведомство страны восходящего солнца 13 августа разместило на своей странице в социальной сети Х
Глава МИД Японии в посте, озаглавленном "Сообщение министра иностранных дел Мотэги о визите президента России на Итуруп" в очередной раз заявляет о претензиях на Итуруп и остальные острова.
"Сегодня я узнал из сообщений [СМИ] о том, что президент России Путин посетил с визитом Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом", — говорится в сообщении.
В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.
Накануне Путин заявил, что Россия была готова искать с Японией решение вопроса Курильских островов, которые были закреплены за РФ в международных документах по завершении Второй мировой войны. При этом российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Ранее сообщалось, что президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный".
Подробнее о реваншистских тенденциях в бывших странах-агрессорах - в публикации "Ось зашевелилась": Германия и Япония возвращаются к практике Гестапо и Токко.
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