Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/polsha-ne-pozvala-ukraintsev-na-voennyy-parad--smi-1082452516.html
Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ
Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ - 13.08.2026 Украина.ру
Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ
Польские власти не пригласили представителей Украины на военный парад в Варшаве 15 августа, отметили украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны
2026-08-13T12:50
2026-08-13T12:50
новости
польша
киев
украина
владимир зеленский
андрей мельник
минобороны
оун-упа
оун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
По их данным, в параде примут участие около 1,8 тысячи военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К мероприятию, как отмечается, присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии. При этом наибольшую группу составят французские военные. Одновременно с этим в Гдыне и Гданьске состоится морской парад с участием более 20 кораблей.Главная причина разлада между Варшавой и Киевом — это тяжелая история. Поляки не могут простить Украине Волынскую резню 1943–1945 годов, когда украинские националисты из ОУН-УПА* массово уничтожали мирное польское население. В Польше эти события официально признаны геноцидом.В последнее время конфликт разгорелся с новой силой. На днях в голландском Роттердаме выкопали останки первого лидера ОУН* Евгения Коновальца, чтобы с воинскими почестями перезахоронить его под Киевом. А до этого Киев репатриировал из Германии прах нацистского коллаборанта Андрея Мельника. Владимир Зеленский лично участвует в этих мероприятиях и даже присвоил имя героев УПА* одному из подразделений ВСУ. Терпение Польши в итоге лопнуло: за откровенное прославление палачей Зеленского лишили высшей польской награды — ордена Белого Орла.Подробнее - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.* Запрещенные на территории РФ экстремистские организации.
польша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, киев, украина, владимир зеленский, андрей мельник, минобороны, оун-упа, оун
Новости, Польша, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Минобороны, ОУН-УПА, ОУН

Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ

12:50 13.08.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Польские власти не пригласили представителей Украины на военный парад в Варшаве 15 августа, отметили украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны
По их данным, в параде примут участие около 1,8 тысячи военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов.
К мероприятию, как отмечается, присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии. При этом наибольшую группу составят французские военные.
Одновременно с этим в Гдыне и Гданьске состоится морской парад с участием более 20 кораблей.
Главная причина разлада между Варшавой и Киевом — это тяжелая история. Поляки не могут простить Украине Волынскую резню 1943–1945 годов, когда украинские националисты из ОУН-УПА* массово уничтожали мирное польское население. В Польше эти события официально признаны геноцидом.
В последнее время конфликт разгорелся с новой силой. На днях в голландском Роттердаме выкопали останки первого лидера ОУН* Евгения Коновальца, чтобы с воинскими почестями перезахоронить его под Киевом. А до этого Киев репатриировал из Германии прах нацистского коллаборанта Андрея Мельника. Владимир Зеленский лично участвует в этих мероприятиях и даже присвоил имя героев УПА* одному из подразделений ВСУ. Терпение Польши в итоге лопнуло: за откровенное прославление палачей Зеленского лишили высшей польской награды — ордена Белого Орла.
Подробнее - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.
* Запрещенные на территории РФ экстремистские организации.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей МельникМинобороныОУН-УПАОУН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:46Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
21:20Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
21:15Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
20:55Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
20:50Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
20:34За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России
20:31Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
20:12Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ
19:46Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
19:37"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима
19:3413 августа 2026 года, вечерний эфир
19:16Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
18:58"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов
18:33В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
18:15Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке
18:10Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
18:06Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
17:55"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
17:42Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
17:37Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем
Лента новостейМолния