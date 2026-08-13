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Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ

Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ - 13.08.2026 Украина.ру

Польша не позвала украинцев на военный парад – СМИ

Польские власти не пригласили представителей Украины на военный парад в Варшаве 15 августа, отметили украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны

2026-08-13T12:50

2026-08-13T12:50

2026-08-13T12:50

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По их данным, в параде примут участие около 1,8 тысячи военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К мероприятию, как отмечается, присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии. При этом наибольшую группу составят французские военные. Одновременно с этим в Гдыне и Гданьске состоится морской парад с участием более 20 кораблей.Главная причина разлада между Варшавой и Киевом — это тяжелая история. Поляки не могут простить Украине Волынскую резню 1943–1945 годов, когда украинские националисты из ОУН-УПА* массово уничтожали мирное польское население. В Польше эти события официально признаны геноцидом.В последнее время конфликт разгорелся с новой силой. На днях в голландском Роттердаме выкопали останки первого лидера ОУН* Евгения Коновальца, чтобы с воинскими почестями перезахоронить его под Киевом. А до этого Киев репатриировал из Германии прах нацистского коллаборанта Андрея Мельника. Владимир Зеленский лично участвует в этих мероприятиях и даже присвоил имя героев УПА* одному из подразделений ВСУ. Терпение Польши в итоге лопнуло: за откровенное прославление палачей Зеленского лишили высшей польской награды — ордена Белого Орла.Подробнее - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.* Запрещенные на территории РФ экстремистские организации.

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новости, польша, киев, украина, владимир зеленский, андрей мельник, минобороны, оун-упа, оун