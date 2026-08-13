https://ukraina.ru/20260813/zelenskiy-podtverdil-razgovor-s-vensom-i-vyskazalsya-o-mirnom-plane-1082449496.html

Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане

Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане - 13.08.2026 Украина.ру

Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане

Разговор с вице-президентом США был и нет оснований считать, что нынешнее руководство Украины добровольно откажется от претензий на новые регионы России. Об этом в опубликованном 12 августа интервью CNN заявил Владимир Зеленский

2026-08-13T11:47

2026-08-13T11:47

2026-08-13T11:47

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Публикация американского издания об интервью с Зеленским по большей части посвящена его просьбам предоставить для украинской армии больше ракет к ЗРК Patriot. Украинский политик заявил, что напрямую, посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников умолял Белый дом увеличить помощь в рамках программы "Патриот". Однако в остальном он неохотно делился подробностями своих недавних взаимодействий с администрацией президента США Дональда Трампа.Зеленский подтвердил, что недавно провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом он отказался уточнить сообщение Financial Times о том, просил ли Вэнс киевский режим прекратить атаки на российский нефтяной порт в Черном море, которые наносили ущерб американским компаниям и грозили резким ростом мировых цен на энергоносители."Киев также представил новые предложения по мирному процессу под руководством Трампа, который в последние месяцы, похоже, зашел в тупик", - констатировало издание.Оно отметило, что и в этой части интервью Зеленский отказался сообщать подробности."Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить. (Президент России Владимир) Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и на него сейчас недостаточно давления", - сказал Зеленский.Он также отверг идею о том, что Украина уступит оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса, заявив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева."Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос: почему после большой паузы она не вернется с еще 1 или 2 миллионами солдат? Почему она не вернется, чтобы оккупировать нас?", - задал Зеленский вопросы в ходе интервью с ним. Зеленский добавил, что согласен с некоторыми мнениями на Западе о том, что Россия может стремиться к войне против НАТО, возможно, нападая на мелкие прибалтийские государства - члены этого военно-политического блока."Он не знает, как закончить эту войну без крупной оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь небольшую страну… для него не будет важно, входит эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверенным, что победит, оккупирует, уничтожит или подчинит себе", - заявил украинский политик и шоумен.Также в новостях: Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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