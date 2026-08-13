Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане - 13.08.2026 Украина.ру
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Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане
Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане - 13.08.2026 Украина.ру
Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане
Разговор с вице-президентом США был и нет оснований считать, что нынешнее руководство Украины добровольно откажется от претензий на новые регионы России. Об этом в опубликованном 12 августа интервью CNN заявил Владимир Зеленский
2026-08-13T11:47
2026-08-13T11:47
новости
украина
киев
россия
владимир путин
джей ди вэнс
дональд трамп
нато
cnn
financial times
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Публикация американского издания об интервью с Зеленским по большей части посвящена его просьбам предоставить для украинской армии больше ракет к ЗРК Patriot. Украинский политик заявил, что напрямую, посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников умолял Белый дом увеличить помощь в рамках программы "Патриот". Однако в остальном он неохотно делился подробностями своих недавних взаимодействий с администрацией президента США Дональда Трампа.Зеленский подтвердил, что недавно провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом он отказался уточнить сообщение Financial Times о том, просил ли Вэнс киевский режим прекратить атаки на российский нефтяной порт в Черном море, которые наносили ущерб американским компаниям и грозили резким ростом мировых цен на энергоносители."Киев также представил новые предложения по мирному процессу под руководством Трампа, который в последние месяцы, похоже, зашел в тупик", - констатировало издание.Оно отметило, что и в этой части интервью Зеленский отказался сообщать подробности."Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить. (Президент России Владимир) Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и на него сейчас недостаточно давления", - сказал Зеленский.Он также отверг идею о том, что Украина уступит оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса, заявив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева."Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос: почему после большой паузы она не вернется с еще 1 или 2 миллионами солдат? Почему она не вернется, чтобы оккупировать нас?", - задал Зеленский вопросы в ходе интервью с ним. Зеленский добавил, что согласен с некоторыми мнениями на Западе о том, что Россия может стремиться к войне против НАТО, возможно, нападая на мелкие прибалтийские государства - члены этого военно-политического блока."Он не знает, как закончить эту войну без крупной оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь небольшую страну… для него не будет важно, входит эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверенным, что победит, оккупирует, уничтожит или подчинит себе", - заявил украинский политик и шоумен.Также в новостях: Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, джей ди вэнс, дональд трамп, нато, cnn, financial times, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры по украине 2026, прибалтика, бывший ссср, зрк patriot
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, НАТО, CNN, Financial Times, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Переговоры по Украине 2026, Прибалтика, бывший СССР, ЗРК Patriot

Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане

11:47 13.08.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Разговор с вице-президентом США был и нет оснований считать, что нынешнее руководство Украины добровольно откажется от претензий на новые регионы России. Об этом в опубликованном 12 августа интервью CNN заявил Владимир Зеленский
Публикация американского издания об интервью с Зеленским по большей части посвящена его просьбам предоставить для украинской армии больше ракет к ЗРК Patriot.
Украинский политик заявил, что напрямую, посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников умолял Белый дом увеличить помощь в рамках программы "Патриот". Однако в остальном он неохотно делился подробностями своих недавних взаимодействий с администрацией президента США Дональда Трампа.
Зеленский подтвердил, что недавно провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом он отказался уточнить сообщение Financial Times о том, просил ли Вэнс киевский режим прекратить атаки на российский нефтяной порт в Черном море, которые наносили ущерб американским компаниям и грозили резким ростом мировых цен на энергоносители.
"Киев также представил новые предложения по мирному процессу под руководством Трампа, который в последние месяцы, похоже, зашел в тупик", - констатировало издание.
Оно отметило, что и в этой части интервью Зеленский отказался сообщать подробности.
"Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить. (Президент России Владимир) Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и на него сейчас недостаточно давления", - сказал Зеленский.
Он также отверг идею о том, что Украина уступит оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса, заявив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева.
"Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос: почему после большой паузы она не вернется с еще 1 или 2 миллионами солдат? Почему она не вернется, чтобы оккупировать нас?", - задал Зеленский вопросы в ходе интервью с ним.
Зеленский добавил, что согласен с некоторыми мнениями на Западе о том, что Россия может стремиться к войне против НАТО, возможно, нападая на мелкие прибалтийские государства - члены этого военно-политического блока.
"Он не знает, как закончить эту войну без крупной оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь небольшую страну… для него не будет важно, входит эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверенным, что победит, оккупирует, уничтожит или подчинит себе", - заявил украинский политик и шоумен.
Также в новостях: Зеленский попросил 5% ракет для ЗРК Patriot у США, чтобы "пережить зиму"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
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