https://ukraina.ru/20260813/yadernyy-shantazh-ukraina-raschekhlila-pugalo-chernobylya-1082447188.html

Ядерный шантаж: Украина расчехлила пугало Чернобыля

Ядерный шантаж: Украина расчехлила пугало Чернобыля - 13.08.2026 Украина.ру

Ядерный шантаж: Украина расчехлила пугало Чернобыля

10 августа немецкое издание Der Spiegel опубликовало репортаж из Чернобыльской зоны отчуждения, который быстро растиражировала западная пресса. Украина.ру, 13.08.2026

2026-08-13T10:42

2026-08-13T10:42

2026-08-13T13:20

украина

киев

минэнерго

магатэ

der spiegel

днепр

чаэс

чернобыльская аэс

эксклюзив

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082447845_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_502fe5fa7ae5ffce4305d9ddcbed721e.jpg

10 августа немецкое издание Der Spiegel опубликовало репортаж из Чернобыльской зоны отчуждения, который быстро растиражировала западная пресса.Украинские власти организовали для журналистов поездку по окрестностям ЧАЭС: показывали, как возводятся укрепления – с учётом опыта восточного фронта. Чувствовался общий тревожный фон:где-то на горизонте маячила угроза "ракетного или дронового удара со стороны Белоруссии".Особый акцент делался на состоянии защитной арки над четвёртым энергоблоком ЧАЭС — журналистам демонстрировали все трещины и повреждения, оставленные якобы прежними налетами:"Дыру в наружной оболочке после удара дрона уже запечатали защитным щитом. Но остаются ещё триста мелких отверстий, пробитых пожарными при тушении огня, которые всё ещё только предстоит заделать... Нынешняя структура получила настолько тяжелые повреждения, что её изначальные защитные функции полностью нарушены".Очевидно, подобные публикации не появляются просто так. Украинские власти креативно просят денег – в обход привычных механизмов финансирования.При всех объективных рисках, которые представляет собой разрушенный энергоблок, трагедия Чернобыля и угроза новой ядерной катастрофы стали удобным пугалом для западного мира. Пугалом, на котором можно неплохо заработать.Ведь европейский или американский бюрократ, финансирующий Украину, вряд ли откажет в новом транше, понимая: следующий отчёт о загрязнении вод Днепра или подозрительном облаке, идущем на Европу, свяжут с его жадностью и нежеланием вкладываться в "общую ядерную безопасность".Понимают это и в Киеве, разыгрывая чернобыльскую карту по отработанному механизму. Первичный сигнал идёт через украинские институты — Минэнерго, "Энергоатом" или первых лиц страны. Они заявляют, что в ближайшее времяпо саркофагу 4-го энергоблока противник нанесёт удар.Обязательно нужноподчеркнуть: угроза есть, защитная арка больше не выполняет своих функций, а завтрашний удар поднимет такое ядерное облако, что следующий брифинг в Белом доме будут проводить в противогазах.Затем запускается цепная реакция. Специалисты МАГАТЭ, ЕБРР, а иногда и все они вместе отправляются к 4-му энергоблоку. Смотрят на повреждения, качают головами, признают реальность угрозы, после чего выходят с тезисом: "Украине действительно нужны деньги". Причём здесь и сейчас.Чернобыльская АЭС и спекуляции вокруг обеспечения её безопасности стали устойчивым каналом привлечения грантового финансирования и гуманитарно-технической помощи.В 2025 году Европейская комиссия выделила на ремонт конфайнмента (защитного арочного сооружения)37 миллионов евро. На восстановление защиты в 2026 году та же Еврокомиссия добавила еще 75 миллионов.Помимо этого, в 2024 году, после ратификации международных договоров, возобновил работу Международный счёт чернобыльского сотрудничества, куда 18 стран-доноров совокупно внесли более 60 миллионов евро.В апреле 2026 года прямое грантовое соглашение, подписанное в Киеве к 40-летию аварии на ЧАЭС, принесло на восстановление системы еще 30 миллионов. Прибавим сюда обязательства стран-партнёров на Конференции по ядерной безопасности — это ещёоколо 100 миллионовевро.И, наконец, программа технической помощи МАГАТЭ, по которой с 2022 по 2026 год поставили оборудования ориентировочно на 25–30 миллионов.Получается, сводный объём зафиксированных средств и обязательств (большая часть из которых была получена одномоментно) составляет около 330 миллионов евро. Это "прямые"деньги, гранты и подтвержденные транши.Причём это практически всегда гранты, а не кредиты, не требующие отдачи. Эти суммы не увеличивают суверенный долг Украины. Они направляются на покрытие расходов, которые в противном случае пришлось бы финансировать из внутреннего государственного бюджета.И это принципиально важный момент в истории с чернобыльским пугалом.Одно из немногих обязательств, которые даже в условиях войны и тяжелейшего кризиса Украина не может игнорировать перед остальным миром — вопрос ядерной безопасности вокруг Чернобыльской АЭС.Украина обязана выделять бюджетные деньги на работы, связанные с ЧАЭС – иначе и без того загрязнённые воды Днепра станут смертельно опасными. Но киевские власти нашли способ переложить эти обязательства на европейских партнеров.И даже несмотря на то, что эти спецсчета управляются евробюрократами и прямого доступа к ним у украинских чиновников нет, высвобождается эквивалентный объём средств из внутреннего бюджета. И направить его можно на что угодно.Сейчас Украина вновь катастрофически не хватает денег. И издание Der Spiegel выдаёт тревожный репортаж о возможной ядерной катастрофе… Так работает чернобыльское пугало.Остаётся один вопрос: куда пойдут новые деньги от Запада? На дроны, которые будут запускать по российским городам, или средства осядут в карманах фигурантов очередного коррупционного скандала?Зеленский загоняет Украину в пропасть. Подробнее - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа

https://ukraina.ru/20260701/pozhary-v-chernobylskoy-zone-pochemu-v-kieve-stoit-yadovityy-smog-1080892388.html

https://ukraina.ru/20260426/chernobyl-40-let-khronika-katastrofy-1078164248.html

https://ukraina.ru/20260426/tysyachi-pogibshikh-v-atomnom-koshmare-kak-na-zapade-ispolzovali-chernobylskuyu-katastrofu-1078268622.html

украина

киев

днепр

чернобыльская аэс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

украина, киев, минэнерго, магатэ, der spiegel, днепр, чаэс, чернобыльская аэс, эксклюзив, украина.ру