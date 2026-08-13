Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией - 13.08.2026 Украина.ру
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Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией
Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией - 13.08.2026 Украина.ру
Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией
Украинский астролог Влад Росс в YouTube сделал предсказание о судьбе страны после Дня независимости, который отмечают 24 августа
2026-08-13T10:50
2026-08-13T10:50
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Он заверил, якобы сразу после праздника у Киева могут появиться новые западные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Опираясь на свои расчеты, астролог также утверждает, что с точки зрения эзотерики России "никогда не удастся победить Украину"."Нашему государству исполняется 35 лет. Сейчас цикл Белой луны. А Белая луна в натальной карте всегда показывает человеку, по правильному ли пути он идёт. Сейчас мы пытаемся отбиться от бесов, и поэтому Белая луна нам помогает. Я вас уверяю, что после 24 августа к нам прибудет около сотни противоракетных ракет. Цикл Белой луны не позволит врагу уничтожить Украину", — считает Росс.Несмотря на оптимистичный прогноз о поставках ПВО, астролог тут же напугал украинцев списком опасных городов, которые могут подвергнуться жестким ударам. В зону риска он включил Киев, Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев. При этом Росс добавил, что в стране еще остались места, где граждане смогут найти спасение.Прогнозы Росса вызывают иронию в сети из-за их полной недостоверности. Ранее астролог уверенно заявлял о неизбежном разрушении Крымского моста, предрекал скорый крах российской экономики под первыми волнами санкций, а также неоднократно "назначал" точные сроки завершения конфликта победой Киева.Подобные мистические предсказания нужны, чтобы хоть как-то успокоить обычных украинцев, которые окончательно потеряли веру в реальные обещания власти.Еще об эзотерике - в материале Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, влад росс, одесса, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Влад Росс, Одесса, Владимир Зеленский, Украина.ру

Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией

10:50 13.08.2026
 
© Фото : vladross.com.ua / Перейти в фотобанкВлад Росс
Влад Росс - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : vladross.com.ua
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Украинский астролог Влад Росс в YouTube сделал предсказание о судьбе страны после Дня независимости, который отмечают 24 августа
Он заверил, якобы сразу после праздника у Киева могут появиться новые западные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны.
Опираясь на свои расчеты, астролог также утверждает, что с точки зрения эзотерики России "никогда не удастся победить Украину".
"Нашему государству исполняется 35 лет. Сейчас цикл Белой луны. А Белая луна в натальной карте всегда показывает человеку, по правильному ли пути он идёт. Сейчас мы пытаемся отбиться от бесов, и поэтому Белая луна нам помогает. Я вас уверяю, что после 24 августа к нам прибудет около сотни противоракетных ракет. Цикл Белой луны не позволит врагу уничтожить Украину", — считает Росс.
Несмотря на оптимистичный прогноз о поставках ПВО, астролог тут же напугал украинцев списком опасных городов, которые могут подвергнуться жестким ударам.
В зону риска он включил Киев, Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев.
При этом Росс добавил, что в стране еще остались места, где граждане смогут найти спасение.
"Самый страшный ужас — это Киев. Более-менее спокойно будет в Закарпатье, в Черновцах. В центре Украины более-менее спокойно в Черкассах. Если вы боитесь в Киеве, езжайте в Житомир", — посоветовал Росс.
Прогнозы Росса вызывают иронию в сети из-за их полной недостоверности. Ранее астролог уверенно заявлял о неизбежном разрушении Крымского моста, предрекал скорый крах российской экономики под первыми волнами санкций, а также неоднократно "назначал" точные сроки завершения конфликта победой Киева.
Подобные мистические предсказания нужны, чтобы хоть как-то успокоить обычных украинцев, которые окончательно потеряли веру в реальные обещания власти.
Еще об эзотерике - в материале Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем на сайте Украина.ру.
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