https://ukraina.ru/20260813/ukrainskiy-astrolog-zhdet-pomoschi-luny-v-borbe-s-rossiey-1082448132.html

Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией

Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией - 13.08.2026 Украина.ру

Украинский астролог ждет помощи луны в борьбе с Россией

Украинский астролог Влад Росс в YouTube сделал предсказание о судьбе страны после Дня независимости, который отмечают 24 августа

2026-08-13T10:50

2026-08-13T10:50

2026-08-13T10:50

новости

киев

россия

влад росс

одесса

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/90/1029089096_0:0:1318:742_1920x0_80_0_0_ae500f04a6021223a2b976bf52b66b80.gif

Он заверил, якобы сразу после праздника у Киева могут появиться новые западные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Опираясь на свои расчеты, астролог также утверждает, что с точки зрения эзотерики России "никогда не удастся победить Украину"."Нашему государству исполняется 35 лет. Сейчас цикл Белой луны. А Белая луна в натальной карте всегда показывает человеку, по правильному ли пути он идёт. Сейчас мы пытаемся отбиться от бесов, и поэтому Белая луна нам помогает. Я вас уверяю, что после 24 августа к нам прибудет около сотни противоракетных ракет. Цикл Белой луны не позволит врагу уничтожить Украину", — считает Росс.Несмотря на оптимистичный прогноз о поставках ПВО, астролог тут же напугал украинцев списком опасных городов, которые могут подвергнуться жестким ударам. В зону риска он включил Киев, Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев. При этом Росс добавил, что в стране еще остались места, где граждане смогут найти спасение.Прогнозы Росса вызывают иронию в сети из-за их полной недостоверности. Ранее астролог уверенно заявлял о неизбежном разрушении Крымского моста, предрекал скорый крах российской экономики под первыми волнами санкций, а также неоднократно "назначал" точные сроки завершения конфликта победой Киева.Подобные мистические предсказания нужны, чтобы хоть как-то успокоить обычных украинцев, которые окончательно потеряли веру в реальные обещания власти.Еще об эзотерике - в материале Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущем на сайте Украина.ру.

киев

россия

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, влад росс, одесса, владимир зеленский, украина.ру