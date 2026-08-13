https://ukraina.ru/20260813/nato-pod-mificheskim-predlogom-militariziruet-zapolyare---mid-rf-1082450783.html

НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ

НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру

НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ

Военно-политический блок НАТО под надуманным предлогом "угрозы с Востока" активно занимается милитаризацией Заполярья. Об этом 1 августа заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

2026-08-13T12:20

2026-08-13T12:20

2026-08-13T12:20

новости

нато

россия

арктика

владимир путин

милитаризация

угроза

национальные интересы

национальная безопасность

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/23/1020102359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b18ed19c8acf23ca249084211a12961.jpg

Проблема обсуждалась на сессии IV форума "Арктика-Регионы", сообщает РИА Новости."По предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока НАТО следует курсу на активную милитаризацию Заполярья, усиленно укрепляет свой наступательный потенциал у наших северных рубежей", - сказал Масленников.Он отметил, что в регионе регулярно проводятся крупные военные учения, направленные на отработку в том числе наступательных сценариев. В эту деятельность активно вовлекаются члены НАТО из числа неарктических государств. Издание напомнило о заявлениях официальной Москвы о том, что наращивание военной активности НАТО в Арктике не способствует укреплению безопасности региона и ведет к росту напряженности. Российское руководство подчеркивает, что Арктика остается одним из стратегических приоритетов страны, где продолжается развитие Северного морского пути, модернизация портовой и транспортной инфраструктуры, а также реализация крупных энергетических и промышленных проектов. НАТО наращиванием своих военных бюджетов провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выкачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.Ранее ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумалиБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

арктика

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, россия, арктика, владимир путин, милитаризация, угроза, национальные интересы, национальная безопасность, москва