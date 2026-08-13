НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру
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НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ
НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру
НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ
Военно-политический блок НАТО под надуманным предлогом "угрозы с Востока" активно занимается милитаризацией Заполярья. Об этом 1 августа заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников
2026-08-13T12:20
2026-08-13T12:20
новости
нато
россия
арктика
владимир путин
милитаризация
угроза
национальные интересы
национальная безопасность
москва
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Проблема обсуждалась на сессии IV форума "Арктика-Регионы", сообщает РИА Новости."По предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока НАТО следует курсу на активную милитаризацию Заполярья, усиленно укрепляет свой наступательный потенциал у наших северных рубежей", - сказал Масленников.Он отметил, что в регионе регулярно проводятся крупные военные учения, направленные на отработку в том числе наступательных сценариев. В эту деятельность активно вовлекаются члены НАТО из числа неарктических государств. Издание напомнило о заявлениях официальной Москвы о том, что наращивание военной активности НАТО в Арктике не способствует укреплению безопасности региона и ведет к росту напряженности. Российское руководство подчеркивает, что Арктика остается одним из стратегических приоритетов страны, где продолжается развитие Северного морского пути, модернизация портовой и транспортной инфраструктуры, а также реализация крупных энергетических и промышленных проектов. НАТО наращиванием своих военных бюджетов провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выкачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.Ранее ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумалиБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, нато, россия, арктика, владимир путин, милитаризация, угроза, национальные интересы, национальная безопасность, москва
Новости, НАТО, Россия, Арктика, Владимир Путин, милитаризация, угроза, национальные интересы, национальная безопасность, Москва

НАТО под мифическим предлогом милитаризирует Заполярье - МИД РФ

12:20 13.08.2026
 
© РИА Новости . Вера Костамо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Вера Костамо
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Военно-политический блок НАТО под надуманным предлогом "угрозы с Востока" активно занимается милитаризацией Заполярья. Об этом 1 августа заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников
Проблема обсуждалась на сессии IV форума "Арктика-Регионы", сообщает РИА Новости.
"По предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока НАТО следует курсу на активную милитаризацию Заполярья, усиленно укрепляет свой наступательный потенциал у наших северных рубежей", - сказал Масленников.
Он отметил, что в регионе регулярно проводятся крупные военные учения, направленные на отработку в том числе наступательных сценариев. В эту деятельность активно вовлекаются члены НАТО из числа неарктических государств.
Издание напомнило о заявлениях официальной Москвы о том, что наращивание военной активности НАТО в Арктике не способствует укреплению безопасности региона и ведет к росту напряженности.
Российское руководство подчеркивает, что Арктика остается одним из стратегических приоритетов страны, где продолжается развитие Северного морского пути, модернизация портовой и транспортной инфраструктуры, а также реализация крупных энергетических и промышленных проектов.
НАТО наращиванием своих военных бюджетов провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выкачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
Ранее ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
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