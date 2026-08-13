ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения - 13.08.2026 Украина.ру
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ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения
ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения - 13.08.2026 Украина.ру
ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения
Киевский режим из-за колоссальных потерь перебрасывает новые вооружённые формирования в Сумскую область. Об этом со ссылкой на силовые структур утром 13 августа сообщает РИА Новости
2026-08-13T09:12
2026-08-13T09:12
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Действующая в Сумской области группировка войск "Север" только за последние сутки уничтожила более 210 боевиков ВСУ, ББМ, семь автомобилей и две станции РЭБ, уточнили в Минобороны РФ. Это вынуждает ВСУ для "затыкания дыр" перебрасывать туда любые доступные резервы."В том числе доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й ОМБр, 98-го отдельного противотанкового батальона", — рассказал собеседник агентства.По его словам, туда же переводят 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая только завершила восстановление после потерь в боях на территории ДНР.Российская армия продолжает создание зоны безопасности для защиты российских приграничных регионов от преступных ударов формирований нацистского киевского режима.Подробнее об этих и других событиях - в материале Сергея Зуева Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, сумская область, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, новости сво россия, всу, потери всу, потери всу на сегодня, вооруженные силы украины, спецоперация
Украина.ру, Россия, Сумская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения

09:12 13.08.2026
 
© AP / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© AP / Oleg Petrasiuk
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Киевский режим из-за колоссальных потерь перебрасывает новые вооружённые формирования в Сумскую область. Об этом со ссылкой на силовые структур утром 13 августа сообщает РИА Новости
Действующая в Сумской области группировка войск "Север" только за последние сутки уничтожила более 210 боевиков ВСУ, ББМ, семь автомобилей и две станции РЭБ, уточнили в Минобороны РФ. Это вынуждает ВСУ для "затыкания дыр" перебрасывать туда любые доступные резервы.
"В том числе доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й ОМБр, 98-го отдельного противотанкового батальона", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, туда же переводят 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая только завершила восстановление после потерь в боях на территории ДНР.
Российская армия продолжает создание зоны безопасности для защиты российских приграничных регионов от преступных ударов формирований нацистского киевского режима.
Подробнее об этих и других событиях - в материале Сергея Зуева Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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