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ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения

ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения - 13.08.2026 Украина.ру

ВСУ из-за огромных потерь перебрасывают в Сумскую область новые подразделения

Киевский режим из-за колоссальных потерь перебрасывает новые вооружённые формирования в Сумскую область. Об этом со ссылкой на силовые структур утром 13 августа сообщает РИА Новости

2026-08-13T09:12

2026-08-13T09:12

2026-08-13T09:12

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Действующая в Сумской области группировка войск "Север" только за последние сутки уничтожила более 210 боевиков ВСУ, ББМ, семь автомобилей и две станции РЭБ, уточнили в Минобороны РФ. Это вынуждает ВСУ для "затыкания дыр" перебрасывать туда любые доступные резервы."В том числе доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й ОМБр, 98-го отдельного противотанкового батальона", — рассказал собеседник агентства.По его словам, туда же переводят 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая только завершила восстановление после потерь в боях на территории ДНР.Российская армия продолжает создание зоны безопасности для защиты российских приграничных регионов от преступных ударов формирований нацистского киевского режима.Подробнее об этих и других событиях - в материале Сергея Зуева Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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