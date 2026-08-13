https://ukraina.ru/20260813/krakh-rezhima-provaly-vsu-raskol-vmesto-sanktsiy-khronika-sobytiy-na-utro-13-avgusta-1082443849.html

Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа

Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа - 13.08.2026 Украина.ру

Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа

Зеленский загоняет Украину в пропасть. ВС РФ уничтожают противника и технику. В США заговорили о снятии антироссийских санкций

2026-08-13T09:00

2026-08-13T09:00

2026-08-13T09:00

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и его упорным нежеланием прекращать военный конфликт целенаправленно загоняют Украину в пропасть."Продолжением военного противостояния и нежеланием мира для Украины Зеленский загоняет страну в пропасть и приносит ей небывалые тотальные разрушения, последствия которых придется преодолевать в течение десятков лет после окончания СВО", — посетовал Константинов.По его мнению, скоро "оболваненный украинский народ" начнет понимать, кто им руководит и в какую западню ведет.В то же время лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х указал, что Зеленский был пойман с поличным при проведении операций, которые могли спровоцировать глобальную катастрофу.Он уточнил, что речь идет об инцидентах с беспилотниками в Болгарии, власти которой заявили, что упавший на территории страны БПЛА предположительно является украинским беспилотником, а также в Германии, где в аэропорту Лейпцига был обнаружен БПЛА с неизвестным взрывным устройством.На прошлой неделе премьер Болгарии Румен Радев сообщал, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, взорвавшийся в километре от местной компрессорной станции. В министерстве обороны Болгарии уточнили, что рухнувший аппарат, вероятнее всего, является дроном-приманкой "Майя", который широко применяется украинскими войсками.Параллельно с этим в полиции Лейпцига подтвердили, что сотрудник немецкого аэропорта обнаружил БПЛА с неизвестным взрывным устройством прямо в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Посольство России в Берлине, комментируя эту историю, выразило глубокую озабоченность в связи с новым витком антироссийской истерии в ФРГ. Российские дипломаты назвали данный инцидент наспех состряпанной провокацией, служащей исключительно целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты. Критическая ситуация складывается не только на международной арене, но и внутри самого украинского общества. В соцсетях граждане активно обсуждают недавние слова украинской певицы Ольги Поляковой, сравнившей страну с концлагерем. Большинство пользователей, в том числе среди артистов, поддерживают ее. "Я не отношусь к кругу поклонников вашего творчества, но хочу вам выразить искреннее восхищение относительно ваших позиций о маргинализации страны, в которой живете. Вы большая молодец, не побоялись открыто об этом говорить", - написал на украинском один из пользователей.Другой указал, что истина на ее стороне."Все верно сказала. Не бойся, адекватные люди тебя поддержат, ты не одна", - написал он.Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская написала, что поддерживает каждое слово. А украинский певец, рэпер Потап выложил в соцсети видео со словами поддержки."Хочу поддержать Олю Полякову. У нее стальные яйца, она молодец. Она высказала мысли народа о том, о чем молчат сейчас все. Все знают, но боятся сказать", - сказал Потап.Такая реакция внутри украинского общества наглядно демонстрирует усталость людей от жесткого тоталитарного контроля киевского режима.Провалы ВСУУдары российских военных нанесли тяжелый урон тыловой и военной инфраструктуре противника.Воздушная тревога была объявлена в Харькове, Чернигове, Запорожье, Сумах, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Серия мощных взрывов прогремела в Сумах, временно оккупированном Запорожье.Отдельные точечные прилеты зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области, в городе Люботин Харьковской области и в Балаклее. Кроме того, российские ударные беспилотники "Герань" провели массированную атаку на объекты противника в Сумской области, где под удар попали Шостка и Лебедин, а также атаковали военные цели в Чернигове. В то же время в Сумах мониторинговые ресурсы зафиксировали применение барражирующих боеприпасов "Ланцет".Особое внимание в ходе ночной операции было уделено портовой инфраструктуре киевского режима. Российские беспилотники нанесли серию ударов по ключевым портовым объектам в Измаиле и Рени Одесской области. В местной администрации Измаила официально подтвердили факт поражения портовой инфраструктуры города, сообщив о возникновении крупного возгорания, при этом тепловые метки на спутниковых картах пожаров NASA FIRES наглядно подтвердили, что в Измаиле горит местный порт.Параллельно с действиями дронов, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили пуски управляемых авиабомб по позициям противника в оккупированной части Херсонской области, а украинские мониторинговые каналы на протяжении всей ночи предупреждали об угрозе применения российской баллистики.На линии боевого соприкосновения одним из наиболее напряженных участков остаются подступы к Славянско-Краматорской агломерации, где российские войска успешно развивают наступление по нескольким сходящимся направлениям.В сторону Краматорска действует Добровольческий корпус, тогда как подразделения 3-й армии продолжают движение в направлении Славянска. После продвижения в районе Васютинского российская сторона стремится соединить наступательные участки вдоль речных долин. В случае успеха это позволит приблизить передовые подразделения к Краматорску и одновременно осложнить украинской стороне организацию устойчивой обороны на восточных подступах к агломерации.Особенно тяжелые бои продолжаются за Николаевку. Российские штурмовые группы действуют в районе городской застройки, оказывая давление с нескольких направлений. Николаевка фактически прикрывает восточный подход к Славянску.Севернее продолжается борьба за позиции в районе Северского Донца.Еще один важный участок формируется южнее Краматорска на Дружковском направлении. Военные источники сообщают о продвижении российских подразделений вдоль реки Казённый Торец и боях в районе Петровки, Райского и Новогригоровки. Передовые позиции ВС РФ приблизились к южным подступам Дружковки.На Запорожском направлении российские подразделения восстанавливают позиции, ранее утраченные во время контратак противника, и продолжают давление в районе Степногорска, Приморского и Орехова.Наиболее ожесточенные столкновения идут в северной части Степногорска. Одновременно возобновились бои за Приморское, где российские подразделения атакуют позиции ВСУ в южной части населенного пункта.Продолжается движение в направлении Лукьяновского и Новояковлевки. Отдельная задача российских подразделений — развитие наступления западнее Орехова с попыткой воздействовать на фланг украинской группировки.В самом районе Орехова ВСУ проводят контратаки, пытаясь не допустить закрепления российских подразделений на городских подступах.Активность сохраняется и на Харьковском участке. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев в районе Ольховатки после продвижения российских подразделений от Водяного. По его данным, штурмовые группы зашли на северные окраины населенного пункта и предпринимают попытки закрепиться вдоль автомобильной дороги.Раскол вместо санкцийПоэтапное снятие санкций против России должно стать частью любого будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.По его словам, сторонам предстоит договориться, какие санкции и при каких условиях будут отменены, а также как будет контролироваться выполнение мирного соглашения."Скорее всего, санкции будут сниматься поэтапно, в увязке с шагами России по выполнению согласованного урегулирования", - подчеркнул он.В то же время зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что санкции против России дали отечественному бизнесу новые возможности, он к ним адаптировался."Про санкции разговоров сейчас уже почти нет, потому что, как мы и предполагали, - все те, кто практически этим занимается, и бизнес отчасти предполагал, - произошла некая адаптация, в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет. Наоборот, там возможности появились", - сказал он.Политик добавил, что стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую.Медведев также подчеркнул, что Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. "Они касаются и транспортной сферы, и атомной сферы, космоса", - сказал он.Параллельно со спорами о санкционном давлении, в европейском политическом поле усиливаются разногласия по поводу прямой поддержки Украины. Так, внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что не поддерживает поставок французской стороной оружия Киеву.Он добавил, что выступает против "любой поддержки, которая способствует продолжению войны".А основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в соцсети Х отметила, что действующее правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем продает собственных граждан, вынуждая их оплачивать многомиллиардную помощь Украине."Всем известно: в конечном итоге, именно немецкие налогоплательщики будут оплачивать миллиардные подарки коррумпированной банде (Владимира - ред.) Зеленского. Правительство Мерца, которое даже подталкивало к этому безумию, продает собственных граждан", - написала Вагенкнехт.Заявление политика прозвучало на фоне публикации в газете Berliner Zeitung о том, что Еврокомиссия не может оценить финансовую нагрузку на страны ЕС из-за нового кредита Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.В то же время план Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-мм боеприпасами фактически провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом американском заводе.Издание ProPublica со ссылкой на собственное расследование информировало, что компания General Dynamics, несмотря на получение 533 миллионов долларов, к июлю 2026 года так и не смогла произвести на своем новом предприятии ни одного пригодного к использованию снаряда и не была привлечена к публичной ответственности. В 2022 году на фоне дефицита боеприпасов для ВСУ Конгресс США ослабил требования к правительственным контрактам, что позволило выдать этот подряд без тендера. В итоге подразделение концерна привлекло турецкую фирму Repkonи закупило непроверенное оборудование для метода "ротационной ковки", изначально рассчитанное на старые типы снарядов и другую марку стали.По данным бывших сотрудников завода, производство сопровождалось постоянными авариями: гидравлические роботы загорались из-за попадания масла на раскаленную сталь, манипуляторы роняли заготовки, а прессы приходилось исправлять кувалдами. Согласно отчету главного инспектора Пентагона, к августу 2025 года General Dynamics провалила восемь сроков, работы на заводе частично остановили, и к лету 2026 года предприятие так и не поставило готовой продукции. При этом Пентагон не оштрафовал подрядчика за зря потраченные миллионы и продолжил выдавать ему новые контракты.Подробнее о причинах затягивания конфликта - в материале "Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине на сайте Украина.ру.

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