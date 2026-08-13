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За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян
За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян - 13.08.2026 Украина.ру
За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян
Бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок, известный своей поддержкой событий на Майдане, хочет выступать на корпоративах россиян, сообщает телеграм-канал Shot
2026-08-13T11:23
2026-08-13T11:23
2026-08-13T11:23
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"Лидер группы "Ляпис Трубецкой" начал брать заказы на корпоративы россиян. Сергей Михалок, поющий для ВСУ, готов переобуться за 3,5 миллиона рублей и даже отменить свой запланированный концерт", - говорится в посте.В публикации уточняется, что Михалок сейчас рассматривает заказы на частные выступления от граждан РФ за границей. Закрытое шоу обойдется в 3,5 миллионов рублей плюс расходы по райдеру. На осень у певца запланирован гастрольный тур по Германии, но за доплату 500 тысяч рублей он готов перенести свой концерт и приехать на корпоратив в любую точку мира. Кроме России и Белоруссии.Согласно райдеру, Михалок требует полет у окна в бизнес-классе, а также пятизвездочный отель. Отмечается, что в гримерках солисту необходимы пять бутылок светлого пива, литр виски, закуски с горячими блюдами и обязательно полотенца черного цвета. Также музыкант запрещает подходить к себе даже организаторам (это требование прописано красным цветом).Гражданин Белоруссии и сооснователь "Ляписа Трубецкого" Михалок, поддерживавший Майдан, в 2015 году получил вид на жительство в Украине. Сейчас музыкант критикует белорусские власти и гастролирует на Западе, находясь на родине в заочном заключении на четыре года за оскорбление президента и разжигание вражды.Подробнее о музыканте - в материале До пяти лет: "Ляпису" Михалку вменяют "хулиганку" за нокаут на концерте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, майдан, сергей михалок, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Майдан, Сергей Михалок, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян
Бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок, известный своей поддержкой событий на Майдане, хочет выступать на корпоративах россиян, сообщает телеграм-канал Shot
"Лидер группы "Ляпис Трубецкой" начал брать заказы на корпоративы россиян. Сергей Михалок, поющий для ВСУ, готов переобуться за 3,5 миллиона рублей и даже отменить свой запланированный концерт", - говорится в посте.
В публикации уточняется, что Михалок сейчас рассматривает заказы на частные выступления от граждан РФ за границей. Закрытое шоу обойдется в 3,5 миллионов рублей плюс расходы по райдеру.
На осень у певца запланирован гастрольный тур по Германии, но за доплату 500 тысяч рублей он готов перенести свой концерт и приехать на корпоратив в любую точку мира. Кроме России и Белоруссии.
Согласно райдеру, Михалок требует полет у окна в бизнес-классе, а также пятизвездочный отель. Отмечается, что в гримерках солисту необходимы пять бутылок светлого пива, литр виски, закуски с горячими блюдами и обязательно полотенца черного цвета. Также музыкант запрещает подходить к себе даже организаторам (это требование прописано красным цветом).
Гражданин Белоруссии и сооснователь "Ляписа Трубецкого" Михалок, поддерживавший Майдан, в 2015 году получил вид на жительство в Украине. Сейчас музыкант критикует белорусские власти и гастролирует на Западе, находясь на родине в заочном заключении на четыре года за оскорбление президента и разжигание вражды.