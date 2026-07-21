"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее" - 21.07.2026 Украина.ру
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"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее"
"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее" - 21.07.2026 Украина.ру
"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее"
Дональд Трамп добился своей главной цели, подписав меморандум с Ираном — он наполнил мировой рынок нефтью и обеспечил задел на будущее. Сейчас, когда боевые действия возобновились, цены не взлетели до $110, как в прошлый раз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-07-21T13:47
2026-07-21T15:11
новости
иран
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украина.ру
ближний восток
удар по ирану
война в иране
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Армия США продолжает наносить массированные авиаудары по Ирану десятую ночь подряд. Целями становятся командные пункты, объекты ПВО, военно-морские базы и склады с ракетами. Иран отвечает ударами по объектам США в регионе, а Тегеран заявляет о десятках погибших с начала бомбардировок. Конфликт продолжает нарастать, а Вашингтон не исключает новых ударов по иранской инфраструктуре.Отвечая на вопрос о целях подписания меморандума со стороны США, Каргин заявил, что американский лидер наполнил мировой рынок нефтью, чтобы избежать резкого скачка цен в будущем. "Наполнив мировой рынок нефтью, он обеспечил задел на будущее. Мы видим, что сейчас боевые действия возобновились, а цены на нефть при этом сильно не выросли. Сейчас они в районе 85 долларов за баррель", — пояснил эксперт.Каргин напомнил, что в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов. "Я напомню, в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов, и это был серьезный удар для Америки. Сейчас мы этого не наблюдаем", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что фактор перекрытия пролива перестал быть шоком. "Сам фактор перекрытия Ормузского пролива перестал быть шоком для трейдеров. Это уже стало обыденностью", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Британия может урезать военную помощь Украине в свете назначения нового премьер-министра. При этом Китай времени не теряет и пытается "поглотить" Европу. Подробнее об этом — в материале "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, украина, александр каргин, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, удар по ирану, война в иране, нефть, ормуз, цены, цены на нефть, мир без границ, главные новости, главное
Новости, Иран, США, Украина, Александр Каргин, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, нефть, Ормуз, цены, цены на нефть, Мир без границ, Главные новости, главное

"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее"

13:47 21.07.2026 (обновлено: 15:11 21.07.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Дональд Трамп добился своей главной цели, подписав меморандум с Ираном — он наполнил мировой рынок нефтью и обеспечил задел на будущее. Сейчас, когда боевые действия возобновились, цены не взлетели до $110, как в прошлый раз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Армия США продолжает наносить массированные авиаудары по Ирану десятую ночь подряд. Целями становятся командные пункты, объекты ПВО, военно-морские базы и склады с ракетами.
Иран отвечает ударами по объектам США в регионе, а Тегеран заявляет о десятках погибших с начала бомбардировок. Конфликт продолжает нарастать, а Вашингтон не исключает новых ударов по иранской инфраструктуре.
Отвечая на вопрос о целях подписания меморандума со стороны США, Каргин заявил, что американский лидер наполнил мировой рынок нефтью, чтобы избежать резкого скачка цен в будущем.
"Наполнив мировой рынок нефтью, он обеспечил задел на будущее. Мы видим, что сейчас боевые действия возобновились, а цены на нефть при этом сильно не выросли. Сейчас они в районе 85 долларов за баррель", — пояснил эксперт.
Каргин напомнил, что в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов. "Я напомню, в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов, и это был серьезный удар для Америки. Сейчас мы этого не наблюдаем", — отметил политолог.
Эксперт подчеркнул, что фактор перекрытия пролива перестал быть шоком. "Сам фактор перекрытия Ормузского пролива перестал быть шоком для трейдеров. Это уже стало обыденностью", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.
Британия может урезать военную помощь Украине в свете назначения нового премьер-министра. При этом Китай времени не теряет и пытается "поглотить" Европу. Подробнее об этом — в материале "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.
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