https://ukraina.ru/20260721/mertvyy-memorandum-s-iranom-kargin-obyasnil-kak-tramp-obespechil-zadel-na-buduschee-1081693657.html

"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее"

"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее" - 21.07.2026 Украина.ру

"Мертвый" меморандум с Ираном: Каргин объяснил, как Трамп обеспечил "задел на будущее"

Дональд Трамп добился своей главной цели, подписав меморандум с Ираном — он наполнил мировой рынок нефтью и обеспечил задел на будущее. Сейчас, когда боевые действия возобновились, цены не взлетели до $110, как в прошлый раз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-07-21T13:47

2026-07-21T13:47

2026-07-21T15:11

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Армия США продолжает наносить массированные авиаудары по Ирану десятую ночь подряд. Целями становятся командные пункты, объекты ПВО, военно-морские базы и склады с ракетами. Иран отвечает ударами по объектам США в регионе, а Тегеран заявляет о десятках погибших с начала бомбардировок. Конфликт продолжает нарастать, а Вашингтон не исключает новых ударов по иранской инфраструктуре.Отвечая на вопрос о целях подписания меморандума со стороны США, Каргин заявил, что американский лидер наполнил мировой рынок нефтью, чтобы избежать резкого скачка цен в будущем. "Наполнив мировой рынок нефтью, он обеспечил задел на будущее. Мы видим, что сейчас боевые действия возобновились, а цены на нефть при этом сильно не выросли. Сейчас они в районе 85 долларов за баррель", — пояснил эксперт.Каргин напомнил, что в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов. "Я напомню, в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов, и это был серьезный удар для Америки. Сейчас мы этого не наблюдаем", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что фактор перекрытия пролива перестал быть шоком. "Сам фактор перекрытия Ормузского пролива перестал быть шоком для трейдеров. Это уже стало обыденностью", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Британия может урезать военную помощь Украине в свете назначения нового премьер-министра. При этом Китай времени не теряет и пытается "поглотить" Европу. Подробнее об этом — в материале "Грег Вайнер: Отставка министра обороны Украины Федорова и митинги в его поддержку — как сказка о Золушке" на сайте Украина.ру.

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