https://ukraina.ru/20260721/ekspert-antiballisticheskaya-koalitsiya-es--eto-legalizatsiya-vstupleniya-v-voynu-protiv-rossii-1081676020.html

Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России

Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России - 21.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России

Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-21T04:45

2026-07-21T04:45

2026-07-21T04:45

новости

европа

россия

украина

алексей самойлов

ес

украина.ру

вооружения

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070442159_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_0409caf609d06f9ca2365c200e3f60f0.jpg

На днях Владимир Зеленский вновь объявил о создании Антибаллистической коалиции и разработке новой европейской системы противоракетной обороны Freyja.Проект должен стать альтернативой американским Patriot. Утверждается, что противоракета FP-7 создана на основе зенитной ракеты к советскому комплексу ПВО С-300.Продолжая тему западных инициатив в сфере ПРО, Самойлов заявил, что Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. "На самом деле, этот антибаллистический проект это легализация вступления Европы в войну уже в новом качестве", — пояснил эксперт.По словам Самойлова, прямое участие в проектах "Стена дронов", "Железный дикобраз" и Антибаллистической коалиции примут вооруженные силы европейских стран. Европейские военные будут разрабатывать полетные задания и пользоваться системой аэрокосмической разведки, отметил он.Эксперт подчеркнул, что Европа перестала быть просто тылом киевского режима и стала стратегическим участником войны против России. "Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милираризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, украина, алексей самойлов, ес, украина.ру, вооружения, главные новости, главное, война, война на украине, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, дроны, пво, ракеты, дальнобойные ракеты, ии (искусственный интеллект)