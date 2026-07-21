Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России - 21.07.2026 Украина.ру
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Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России
Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России - 21.07.2026 Украина.ру
Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России
Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-07-21T04:45
2026-07-21T04:45
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На днях Владимир Зеленский вновь объявил о создании Антибаллистической коалиции и разработке новой европейской системы противоракетной обороны Freyja.Проект должен стать альтернативой американским Patriot. Утверждается, что противоракета FP-7 создана на основе зенитной ракеты к советскому комплексу ПВО С-300.Продолжая тему западных инициатив в сфере ПРО, Самойлов заявил, что Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. "На самом деле, этот антибаллистический проект это легализация вступления Европы в войну уже в новом качестве", — пояснил эксперт.По словам Самойлова, прямое участие в проектах "Стена дронов", "Железный дикобраз" и Антибаллистической коалиции примут вооруженные силы европейских стран. Европейские военные будут разрабатывать полетные задания и пользоваться системой аэрокосмической разведки, отметил он.Эксперт подчеркнул, что Европа перестала быть просто тылом киевского режима и стала стратегическим участником войны против России. "Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милираризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: Антибаллистическая коалиция ЕС — это легализация вступления в войну против России

04:45 21.07.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
На днях Владимир Зеленский вновь объявил о создании Антибаллистической коалиции и разработке новой европейской системы противоракетной обороны Freyja.Проект должен стать альтернативой американским Patriot. Утверждается, что противоракета FP-7 создана на основе зенитной ракеты к советскому комплексу ПВО С-300.
Продолжая тему западных инициатив в сфере ПРО, Самойлов заявил, что Антибаллистическая коалиция — это новый этап участия Европы в конфликте. "На самом деле, этот антибаллистический проект это легализация вступления Европы в войну уже в новом качестве", — пояснил эксперт.
По словам Самойлова, прямое участие в проектах "Стена дронов", "Железный дикобраз" и Антибаллистической коалиции примут вооруженные силы европейских стран. Европейские военные будут разрабатывать полетные задания и пользоваться системой аэрокосмической разведки, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Европа перестала быть просто тылом киевского режима и стала стратегическим участником войны против России. "Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
Также на тему стремительной милираризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
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