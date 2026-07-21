https://ukraina.ru/20260721/aleksey-samoylov-evropa-gotovit-sistemu-pro-dlya-perekhvata-raket-na-trkh-stadiyakh-1081675526.html

Алексей Самойлов: Европа готовит систему ПРО для перехвата ракет на трёх стадиях

Алексей Самойлов: Европа готовит систему ПРО для перехвата ракет на трёх стадиях - 21.07.2026 Украина.ру

Алексей Самойлов: Европа готовит систему ПРО для перехвата ракет на трёх стадиях

Европа объявила о создании Антибаллистической коалиции и системы ПРО Freyja, которая будет перехватывать ракеты на трёх стадиях. Это серьёзный вызов для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-21T05:30

2026-07-21T05:30

2026-07-21T05:30

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минобороны

владимир зеленский

вооружения

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На днях Владимир Зеленский вновь объявил о создании Антибаллистической коалиции и разработке новой европейской системы противоракетной обороны Freyja.Проект должен стать альтернативой американским Patriot. Утверждается, что противоракета FP-7 создана на основе зенитной ракеты к советскому комплексу ПВО С-300.Комментируя создание Антибаллистической коалиции и разработку системы Freyja, Самойлов подчеркнул, что эти проекты требуют самого серьёзного отношения. "К идее создания Антибаллистической коалиции надо отнестись очень серьезно. Само название говорит о том, что Европа признала, что главным поражающим фактором наших вооруженных сил для Европы будет ракетное вооружение", — пояснил эксперт.Поэтому европейцы создают систему ПРО, которая будет поражать ракеты на трех стадиях: на старте, во время полета и на заходе головной части на цель, отметил он.Эксперт подчеркнул, что для этого будут использовать спутниковые группировки Франции и Британии. "Они будут опираться на свои спутниковые группировки. У Франции и Британии они есть. Чтобы засечь старт, полет и разведение головных частей ракет, им потребуется включить полный комплекс противодействия", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милираризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.

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